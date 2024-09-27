Bornova Kent Konseyi yeniden aktif

BirGün EGE

Bornova Kent Konseyi, 5 yıllık aranın ardından gerçekleştirilen seçimlerle yeniden faaliyete geçti. Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Avukat Doğan Baran Mengüş, Bornova Yörükler Derneği’nden Gonca Pulat Erzin ve DEVA Partisi Bornova İlçe Başkanı Berkay Muhammet Birci’nin yarıştığı seçimlerde oyların büyük çoğunluğunu alan Avukat Doğan Baran Mengüş, Bornova Kent Konseyi’nin yeni başkanı oldu. Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanlığını İzmir Kent Konseyleri Birliği ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun kuruluşu ve çalışmalarında aktif yer alan Ferdan Çiftçi yaptı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, genel kurulda yaptığı konuşmada Kent Konseyi’nin yeniden açılmasından duyduğu mutluluğunu dile getirdi.

Sürecin Bornova için önemli bir adım olduğunu belirten Eşki, “Bugün bizim için çok özel ve anlamlı bir gün. Kent Konseyi uzun süre faaliyette değildi ve bu, Bornova için büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği hep birlikte gidermek için bir araya geldik. İzmir’in en aktif ve başarılı Kent Konseyi’ni kuracağımıza dair söz vermiştik ve bu hedef doğrultusunda deneyimli kadroları bir araya getirmek için yoğun çaba sarf ettik. Kent Konseyimiz Bornova’ya gönül veren herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı seçilen Avukat Doğan Baran Mengüş ise Avrupa ve Türkiye’deki başarılı kent konseylerinden ilham alarak Bornova’da katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışıyla çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Mengüş, "Kent Konseyi olarak şahsi çıkarlar veya isimlerle değil, kurumsal kimliğimizle proje üretmeye odaklanacağız. Bilimsel çalışmalarla Bornova Belediyesi’ne veri sağlayacak bir yapı kuracağız. Çünkü bilimle gidilmeyen yol karanlık" dedi.

Bornova Kent Konseyi’nin Yürütme Kurulu, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, kamu kurumları, sendikalar, baro, muhtarlar ve meslek odalarından temsilcilerin katılımıyla oluşturuldu. Ayrıca Kadın, Gençlik, Çocuk, Engelli, Ekoloji, Kültür, Hayvan Hakları, Tarım, Sanayi, Muhtarlar ve Azalar gibi 13 farklı meclisin kurulacağı duyuruldu. Mengüş, bu meclislerin aktif şekilde çalışarak Bornova için projeler üreteceğini belirtti.