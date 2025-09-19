Bornova Kitap Günleri 26 Eylül’de başlayacak

BirGün EGE

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği 6. Kitap Günleri, 26 Eylül - 5 Ekim arasında Bornova Büyükpark’ta gerçekleşecek. Toplamda 765 bin kitap, 63 yayınevi ve 438 yazarın kitapseverlerle buluşacağı etkinlikte; konser, panel, söyleşi, imza günü ve sahne performanslarıyla kültür dolu günler yaşanacak.

Türkiye’nin en uzun soluklu kitap etkinliklerinden olan Bornova Kitap Günleri her yaştan okuru kitapların büyülü dünyasında bir araya getirecek. Kitap Günleri her gün saat 10.00 - 20.00 arasında Bornova Büyükpark’ta kitapseverleri ağırlayacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kitap Günleri’nin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bornova, Homeros’un memleketi, edebiyatın ve düşüncenin beşiğidir. 6. Kitap Günleri ile ilçemizi bir kez daha kitap kokusuyla dolduruyoruz. On gün boyunca Bornovalılar sadece kitaplarla değil, yazarlarla, müzikle, sanatla buluşacak. Bu büyük kültür buluşmasını geleneksel hale getirerek geleceğe taşıyoruz.”