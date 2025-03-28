Bornova Lalesi 30 yıl sonra yeniden çiçek açtı

BirGün EGE

Bornova Belediyesi ve Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nün iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, geçen aralık ayında Bornova Belediye Meclis Kararı ile Bornova Lalesi’nin yeniden üretimi için ilk adım atılmış, Başkan Ömer Eşki, Kayadibi Mahallesi’nde ilk lale soğanını dikerek tarihi süreci başlatmıştı.

Başkan Eşki, geçen üç ay sonra yine aynı yerde şu açıklamayı yaptı: “Nesli tükendiği düşünülen ve artık var olmadığına inanılan Bornova Lalesi 30 yıl aradan sonra kendi topraklarında açtı. Bornova Misket Üzümü ve Bornova Kınalı Bamyası’ndan sonra Bornova Lalesi’ni de tescillemek için başvurularımızı yaptık. Yakın zamanda Bornova’nın parklarında taşıdığı renklerle Ayyıldızlı Bayrağımızı temsil bu eşsiz laleleri göreceğiz.”

Başkan Eşki, “Şu anda üretim aşamasında olan Bornova Lalesi, birkaç yıl içinde Bornova’nın farklı noktalarında peyzaj amaçlı kullanılacak” diye konuştu.