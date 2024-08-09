Bornova ‘Müzeler Kenti’ olma yolunda

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, ilçeyi Müzeler Kenti’ne dönüştürme hedefiyle kapsamlı çalışmalar başlattı. Alanında uzman isimlerle bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açılacak müzeler sayesinde Bornova’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri üzerindeki sis perdesini kaldırmayı amaçladıklarını belirtti. Eşki, Dramalılar Köşkü’ndeki toplantıda Prof. Dr. Çınar Atay, Doç. Dr. Zafer Derin, Tarihçi İlhan Pınar, Tarihçi-Yazar Altan Altın gibi uzman isimler, Bornova’nın köklü Levanten ailelerinden gelen Marc Giraud ve ilgili bürokratlarla buluştu.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Toplantıda, Bornova Belediyesi’nin girişimleriyle kurulması planlanan müzeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Eşki, sağlıklı bir şekilde yürütmek istedikleri bu önemli çalışmaları koordine etmek amacıyla Müze Müdürlüğü kurduklarını vurguladı. Eşki, Kültürel Gelişmişlik Endeksi Ölçüleri’nin bir göstergesinin de müzeler ve bu müzelerin ziyaretçi sayıları olduğuna dikkat çekti. Bornova’nın binlerce yıl öncesine dayanan geçmişiyle kadim bir kent olduğunu ifade eden Eşki, “Bornova Belediyesi olarak Bornova’yı tüm tarihiyle öne çıkarmak istiyoruz. Kuracağımız müzeler ile Bornova’nın köklü geçmişi ve kültürel zenginlikleri üzerindeki sis perdesini kaldıracağız” dedi.

YENİ MEYDAN TASARIMI

Eşki, Tarihi Çarşı’dan yıkılan Kars Halil Atila İlköğretim Okulu’na uzanan ve Kaymakamlık binasını da içine alan bölgede, İstanbul’daki Tarihi Yarımada Projesi’ne benzer yeni bir meydan tasarladıklarını belirtti. Bu meydanın yanı sıra, çok sayıda müze açmayı planladıklarını belirten Eşki ilk olarak, Dramalılar Köşkü’nü Levanten Yaşam Müzesi olarak tasarlayacaklarını açıkladı.

Eşki, Kurtuluş Savaşı’nın sembol alanlarından olan Belkahve’deki Ata Anı Evi’ni daha bilinir hale getireceklerini, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ne Müze statüsü kazandırmak için başvuru yaptıklarını ve Ulusal Modern Sanatlar Müzesi ile Bornova’ya yakışır bir spor müzesi düşündüklerini ifade etti. Projeler arasında Eğitim Müzesi, Mimarlık Müzesi ve Girit ile Yörük Kültürü’nü anlatacak müzeler de bulunuyor.

Eşki, Homeros’un yaşadığı varsayılan mağaraların bulunduğu Kayadibi Mahallesi’ndeki alanı hediyelik eşya satış noktaları ve Homeros heykeli gibi düzenlemelerle cazibe merkezi haline getirerek ziyarete açacaklarını, bu çalışmalara ek olarak bir de Homeros Müzesi açacaklarını belirtti.