Bornova’da amatör spor altın çağını yaşayacak

BirGün EGE

Bornova Belediye Başkan Ömer Eşki, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Eşki, Bornova 1877 Spor Kulübü, Bornova Masterler, Bornova Amatör Spor Kulüpleri Derneği, Ege Masterler Federasyonu ve Bornova Anadolu Lisesi Spor Kulübü başkanları ve yöneticilerini makamında ağırladı. Ziyaretlerde, Bornova’da sporun tabana yayılması ve daha çok insanın spor yapabileceği olanakların yaratılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Çocukların ve gençlerin spor yapabilmesine imkân yaratan amatör spor kulüplerini her zaman destekleyeceklerini söyleyen Başkan Eşki, “Bunun yanında Bornova Belediyesi olarak herkesin spor yapabilmesine yönelik altyapı yatırımlarını da hayata geçireceğiz” dedi. Pınarbaşı’nda içinde futbol, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortunun olduğu bir kompleks, Karaçam Mahallesi’nde de sporcuların kamp da yapabileceği ikinci bir spor kompleksi inşa edeceklerini söyleyen Eşki, “Işıkkent’teki Muhammet Yıldız Spor Tesisleri’ni tamamen yenileyip konaklama imkânları da olan bir tesis haline getireceğiz. Atatürk, İnönü, Evka-4 ve Kızılay mahallelerindeki çocuklarımızın kolaylıkla ulaşabileceği bir yüzme havuzu yapacağız. Faaliyette olan halı sahalarımızın bakımını yapıp, bunlara yenilerini ekleyeceğiz” diye konuştu.