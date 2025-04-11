Bornova’da arıcılığa bu yıl da tam destek verildi

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, bu yıl 9’uncu kez düzenlediği Arıcılık Kursu ile kentte doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir üretim modeline bir halka daha ekledi. Özellikle gençler ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursta 100 yeni arıcı yetiştirildi. Kursiyerler sadece eğitim değil, üretime doğrudan katılabilecekleri ekipman ve desteklerle de güçlendirildi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde başlayan eğitimler, 8 haftalık teorik sürecin ardından Kayadibi’deki arılıkta 2 haftalık pratik uygulamalarla tamamlandı. Belediye, arı kovanlarını koyacak uygun alanı olmayan kursiyerleri de unutmadı. Kayadibi Mahallesi’nde 30 dönümlük bir alanda arıcılık yapmaları için alan oluşturuldu.

Ayrıca WhatsApp hattı üzerinden danışmanlık, lavanta fidanı desteği ve bal sağımı için gerekli ekipman desteği sağlanıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Sadece teorik bilgi değil, pratik imkânlar ve üretime katkı sunacak her türlü desteği sağlıyoruz. Üreten, paylaşan ve doğaya saygılı Bornova’yı birlikte inşa ediyoruz” dedi.