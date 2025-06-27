Bornova’da buğday yerel üreticiye nefes olacak

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, Yakaköy’deki Doğal Tarım Çiftliği’nde 2024 sonbaharında ektiği Ege Yıldızı Tritikale buğdayını biçmeye başladı. Belediyeye ait 15 bin metrekare arazide yapılan üretimden bu yıl yaklaşık 5 ton ürün bekleniyor.

Hasat edilen buğday ve saman, ilçede faaliyet gösteren tavuk üreticilerine tamamen ücretsiz dağıtılacak; böylece sağlıklı yem temini sağlanırken küçük ölçekli işletmelerin girdi maliyetleri düşürülecek.

Traktörün direksiyonuna muhtarlar ve üreticilerle birlikte geçerek hasadı başlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, arazide yaptığı konuşmada şunları vurguladı:

“İnsanoğlunun en büyük devrimi tarımı icat etmesi; yerleşik düzenin ve beslenmenin temeli bu. Bunu geri kalmışlık değil, temel ihtiyacımız olarak görüyoruz. Yaklaşık 5 ton, belki daha fazla buğdayı tavuk üreticilerimize dağıtarak kırsal mahallelerimizde tarımın yeniden güçlenmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Emeği geçen Tarım Müdürlüğümüze, muhtarlarımıza ve kırsal mahallelerimizi ‘köye’ dönüştüren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bornova Belediyesi olarak tarımsal yaşantıyı kendi gücümüzle desteklemeyi sürdüreceğiz.” Bornova Belediyesi, projeyle boş arazileri üretime kazandırarak, yerli tohum kullanımını yaygınlaştırıyor ve agroekolojik uygulamaları destekleyerek üreticilere önemli destek veriyor. Proje, özellikle yerel tarım ve hayvancılığın uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.