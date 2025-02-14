Bornova’da dayanışma

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları’na bir yenisini daha ekledi. Çamdibi’nde açılan ilk lokantanın ardından, Mevlana Mahallesi Kent Lokantası da hizmete girdi.

Kent Lokantası, Mevlana, Doğanlar ve Yunus Emre mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için sıcak ve sağlıklı yemek imkânı sunacak.

Lokantalarda 4 çeşit yemek 70 lira. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova’da açmak istediğimiz 3 kent lokantasından ikincisini burada hayata geçirdik. Mevlana, Doğanlar ve Yunus Emre mahalleleri için büyük bir ihtiyacı karşılıyoruz” dedi. Eşki, üçüncü Kent Lokantası’nı da açacaklarını vurguladı.