Bornova’da gençler satrançla buluşuyor

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında yarıyıl tatiline özel bir satranç turnuvası düzenledi.

Satranç turnuvasında, dereceye giren 10 çocuğa madalya takdim edildi. İlçenin dört bir yanındaki kurs merkezlerinde bu kış 7-14 yaş arasında 232 çocuk satranç eğitimi alıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Satranç, çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştiren, stratejik kararlar almayı öğreten değerli bir spor. Belediye olarak çocuklarımızın hem zihinlerini geliştiren hem de sosyal bağlarını güçlendiren etkinliklere öncelik veriyoruz. Hedefimiz, onların sadece iyi bireyler değil, aynı zamanda güçlü düşünce yapısına sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Turnuvalarımıza katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.