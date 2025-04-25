Bornova’da gençlik buluşması: SOL Genç İzmir 1 Mayıs’a hazır

Mahir KANAAT

SOL Genç İzmir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda üniversite ve lise öğrencileriyle Bornova’da bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Âşık Veysel Rekreasyon alanında düzenlenen piknikte öğrenciler keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için hazırlıklara başlandı. Topluluk tarafından gerçekleştirilen döviz atölyelerinde öğrenciler, emek, dayanışma ve mücadele temalı pankartlar hazırladı. Etkinlikte hem 23 Nisan’ın coşkusu yaşandı hem de gençler, 1 Mayıs’a güçlü bir katılım için dayanışma ruhunu pekiştirdi.

SOL Genç İzmir, emek mücadelesinin gençlikle büyüyeceğini vurgulayarak, 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını ifade etti.

SOL Genç’ten üniversite öğrencisi Hilal Gürcan, “Bugün burada direnişimizi ve dayanışmamızı büyütüp bağlarımızı kuvvetlendirmek adına bir araya geldik. Döviz hazırlama ve çeşitli etkinliklerle hem eğlendik hem de 1 Mayıs için hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı gerçekleştirdik. SOL Genç olarak yeni tanıştığımız arkadaşlarımızla da sürecin devamında birlikte nasıl hareket edebileceğimizi tartıştık ve onları da dayanışmamızın özneleri haline getirmek için güzel sohbetlerde bulunduk” diye konuştu.

1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ

Lise öğrencisi Ada da, “Bu süreçte gençler olarak birbirimizi tanıyıp daha iyi anlamak ve ilerleyen süreçte ve özellikle 1 Mayıs'ta neler yapabileceğimizi tartışıp kararlaştırmak, mücadele motivasyonumuzu korumak ve birbirimize destek olmak için, herkesin çeşitli görevler üstlendiği bir etkinlik ortamı yaratmak için burada toplandık. Rahat ve samimi bir ortam olması açısından piknik organizasyonunu tercih ettik. Bu piknikte müzik etkinlikleri, döviz atölyeleri, dans ve sohbet ortamı yaratarak birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bu süreci tanıyoruz. 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız. Mücadelemiz de her zaman devam edecek. Tüm gençlik olarak bir aradayız” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE YÜRÜYELİM

SOL Genç’ten İbrahim Mert Uludağ ise, “Günlerdir sokaklarda olan gençler olarak, 1 Mayıs’a giderken dayanışmamızı güçlendirmek adına bir araya gelmek istedik. Hem geçirdiğimiz süreci değerlendirdik hem de bundan sonrasına dair gençlerin izleyeceği yol haritası üzerine konuştuk. Dayanışmamızı her geçen gün daha da büyütmeyi hedefliyoruz. 1 Mayıs’ta gençliğin güçlü bir kortejle çıkması bizler için de kitle için de umut verici olacak. Bu yüzden açık çağrımızdır: 1 Mayıs’ta gelin hep beraber gençlik kortejinde yürüyelim” ifadelerini kullandı.