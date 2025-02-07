Bornova’da iklim krizine karşı Stormlog Projesi

BirGün EGE

Bornova Belediyesi şubat ayı Meclis Toplantısı’nda, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen STORMLOG Projesi ele alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de, iklim adaleti ve sürdürülebilir kentleşmenin Bornova Belediyesi için öncelikli olduğunu vurguladı.

Bornova’yı geleceğe hazırlamak için iklim krizine karşı somut adımlar attıklarını söyleyen Başkan Eşki, “Muhtarlarımızla yürüttüğümüz iklim adaleti projeleri, sürdürülebilir kentsel dönüşüm hamlelerimiz ve bu projeler sayesinde Bornova, Türkiye’de örnek bir kent olacak. Bilimin ışığında, enerji verimliliğini artıran, çevreyi koruyan ve doğayla uyumlu bir kent modeli inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Eşki, STORMLOG Projesi’nin hem yerel yönetimler hem de vatandaşlar için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, kentlerin iklim değişikliğine uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

Bornova’da, yerel iklim eylem planları ve stratejileri geliştirilecek, iş dünyası ve tarım sektörünün iklim krizine dayanıklılığı artırılacak, bilgi ve deneyim paylaşımıyla kurumlar arasında uyum sağlanacak, su tüketimi ve karbon emisyonu azaltılacak.