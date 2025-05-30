Bornova’da mahalle meclisleri dönemi

BirGün EGE

Bornova Kent Konseyi'nin katılımcı yerel yönetim anlayışıyla başlattığı Mahalle Meclisleri’nin ilki, Kazım Dirik Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu toplantıya Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katılarak mahalle sakinleriyle kahvaltı yaptı ve sorunlarını dinledi.

Kazım Dirik Mahallesi'nin büyüklüğüne dikkat çeken Başkan Ömer Eşki, “Bu mahalle toplantılarının ilki. Olabildiğince vatandaşlarla buluşmaya çalışacağız. Kent Konseyimizin düzenlediği programlara elimizden geldiğince katılmaya gayret edeceğiz. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Amacımız; sadece konuşmak değil, burada vakit geçirerek doğrudan sizlerle diyalog kurmak” dedi. Toplantının ana gündemini ise afetlere hazırlık oluşturdu.

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş, Kazım Dirik Mahallesi’nin Bornova’nın depreme en dayanıksız bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle afet temalı bir toplantı yapmak istediklerini ifade etti. Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinan ise yaptığı konuşmada, “Depremler nedeniyle geçmişte büyük acılar yaşadık. Başkanımızın önceliklerinden biri olan afetlere hazırlık kapsamında, her mahallede afet sonrası destek ekipleri kurmak için yola çıktık. Bu doğrultudaki ilk adımı Kazım Dirik Mahallesi’nde atıyoruz” dedi.