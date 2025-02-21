Bornova’da misket üzümü yeniden doğuyor

BirGün EGE

Bornova Belediyesi tarafından Kayadibi Mahallesi’nde 11 dönümlük araziye kurulan Bornova Misket Bağı’nda ilk fidanlar toprakla buluştu. 5 üreticiyle de işbirliği yapıldı. Çamiçi, Beşyol, Kayadibi ve Yaka mahallelerinde kurulacak bağlarla Bornova’nın dört bir yanına misket üzümü yayılacak.

Üreticilere fidan, gübre, telli terbiye sistemi, sulama sistemi ve eğitim desteği sağlanırken, 7 yıl da satın alma garantisi verildi. Kadın üreticilere öncelik verilen projede yer alan üreticilerden ikisi kadın.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Dünyaca ünlü Bornova Misket Üzümü’nü kendi evinde üretmeye başlıyoruz. Amacımız, kırsal mahallelerde üretimi artırarak yerel zenginliklerimizi vatandaşlarımızla buluşturmak. Burada yaptığımız işbirliği, Misket Üzümü ve koruk suyunu daha bilinir ve talep edilebilir hale getirecek” dedi.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nden Akay Ünal da “Bornova Misket Üzümü, milli değerlerimizden biri. Kurum olarak bu tür değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasından da sorumluyuz” dedi.