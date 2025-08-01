Bornova’da pedallar geleceğe dönecek

BirGün EGE

Bornova Belediyesi’nin Yeşilova Mahallesi 4088 Sokak’ta 11 dönümlük alan üzerinde yapımına devam ettiği ve İzmir’de bir ilk olan Bisiklet Performans Parkı Projesi tamamlanmak üzere.

Parkta sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, burası sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olacak.

Başkan Ömer Eşki, parkın hem mimari hem de işlevsel olarak dikkat çekeceğini belirterek şunları söyledi: “Bisiklet performans parkı ve pump track pist düzenlemesiyle bu alan, dönemimizin en nitelikli projelerinden biri olacak. Tüm geometrik detayları, kullanıcıların güvenliğini sağlayacak şekilde tasarladık. Yakında çok eğlenceli bir park, Bornovalılar ve İzmirlilerle buluşacak. Açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

GENÇLERDEN TEŞEKKÜR

Genç sporcu Alperen Yılmaz, karşılaştığı Başkan Eşki’ye teşekkür ederek, “Park çok güzel oluyor, çok beğendim. Bisiklet tutkunları buraya gelecek. Emeğinize sağlık başkanım” diye konuştu.

CHP’de üç dönem milletvekilliği yapan ve genel sekreterlik görevinde bulunan, Bornova Belediyesi’nin önceki dönem başkanlarından Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da Bisiklet Performans Parkı’nı ziyaret etti. Başkan Ömer Eşki ile birlikte alana gelen Sındır, projeyi çok beğendiğini belirterek, “Bornova için çok özel bir yatırım. Gençlere yönelik bu tarz projeleri görmek gurur verici” dedi.