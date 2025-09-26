Bornova’da Sanat Güneşi’ne vefa

BirGün EGE

‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren, ölümünün 29’uncu yılında Bornova Belediyesi’nin düzenlediği özel konserle anıldı. ‘Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında’ adıyla yapılan etkinlik büyük ilgi gördü. Özel konuklar arasında yer alan Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner, sanatçıya dair anılarını paylaştı.

Güner ayrıca, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne burs bağışında bulunduklarını duyurdu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de Bornovalılarla Sanat Güneşi’ni andı. Eşki, “Zeki Müren için ne yapsak, ne kadar ansak az. O sadece sanat güneşimiz değildi. Zarafetin, kibarlığın, beyefendiliğin, güzel Türkçe konuşmanın en önemli temsilcisiydi. Türkiye’ye şarkılarının da ötesinde güzellikler kattı. Bu konserin düzenlenmesinde emek verenlere ve Bornovalılara çok teşekkür ediyorum” dedi.