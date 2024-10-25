Bornova’da sosyal destek seferberliği

Bu bir ilandır.

Bornova Belediyesi, CHP Genel Merkezi’nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sosyal destek alanında büyük projelere imza atmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Kent Market ve Kent Lokantası projeleri, Bornova’daki yurttaşlara yönelik önemli destekler sunuyor.

Proje kapsamında 9 farklı noktada açılması planlanan Kent Marketlerin yedisi hizmete girmiş durumda, diğer iki şubenin de yakında açılması planlanıyor. İlk Kent Lokantası Çamdibi’nde hizmet vermeye başladı ve iki yeni lokantanın hazırlıkları tamamlanmak üzere. Projenin sonraki aşamasında evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılmaya başlanacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal destek projeleri ile ilçede dayanışma kültürünü daha da güçlendirmeyi ve ihtiyaç sahibi yurttaşların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Kent Marketler, Kent Lokantaları ve Ücretsiz Yemek Dağıtımı projeleriyle binlerce Bornovalıya yardım eli uzatıyoruz” dedi.

Hayata geçirilen projelerin önemine değinen Eşki, “Sosyal destek projelerimizle hiçbir yurttaşımızı mağdur etmiyor, onların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bornova’da dayanışma kültürünü daha da güçlendirecek bu projelerle, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanındayız” dedi.

Bornova Belediyesi, ilçenin 9 farklı noktasında hayata geçirdiği Kent Market projesi ile ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek sağlıyor. Bornova Merkez, Işıkkent, Yeşilçam, Naldöken, Altındağ Serintepe, Çamdibi ve Doğanlar’da açılan Kent Marketlerin ardından Pınarbaşı ve Yeşilova-Karacaoğlan şubeleri de kısa sürede hizmete girecek. Bu marketlerde, dar gelirli yurttaşlar, gelir durumlarına göre kartlarına yüklenen kredilerle gıda, giyim, kırtasiye, temizlik ve yakacak gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Marketlerin raflarında yaklaşık 200 çeşit ürün bulunuyor ve hayırsever yurttaşlar da bu marketlere katkı sağlayabiliyor.

KENT LOKANTASI: SAĞLIKLI VE UYGUN FİYATLI YEMEK

Bornova Belediyesi’nin sosyal destek projelerinin bir diğer önemli ayağı olan Kent Lokantaları projesi de hayata geçiyor.

İlk Kent Lokantası, Çamdibi Atatürk Parkı’nda hizmete açıldı. Burada günlük 500 kişiye yemek sunulurken, Mevlana ve Kızılay şubeleri de yakında açılacak. Çamdibi Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemek, yurttaşlara sadece 50 TL karşılığında sunuluyor. Başkan Eşki, yeni şubelerin açılmasıyla günlük 1500-2000 kişiye ulaşacaklarını ifade etti.

Ücretsiz Yemek Dağıtımı Projesi kapsamında, ilçede ikamet eden ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üstü ya da engelli dar gelirli yurttaşlara, her gün bir öğün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Başkan Eşki, bu projenin, ilçedeki yaşlı ve engelli yurttaşlar için büyük bir kolaylık sağladığını belirterek, "Bu projeyle, yaşlılarımızın ve engelli yurttaşlarımızın sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılıyor, onların yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz" dedi.