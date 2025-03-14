Bornova’da tarımsal üretime güçlü destek

BirGün EGE

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçenin kırsal mahalle muhtarlarıyla tarımsal üretimi desteklemeye yönelik projeleri paylaştı. Toplantıda destek programları, yazlık sebze fidesi dağıtımı, Kiraz Festivali ve bu yıl ilk kez düzenlenecek Reçel Festivali hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin bereketli topraklarını daha verimli hale getirmek için üreticilerle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Üreticimizin emeği, Bornova’nın değeri. Yerel tarımı destekleyerek çiftçilerimizin kazancını artıracağız ve üretimi teşvik edeceğiz. Kiraz ve reçel gibi değerlerimizi ön plana çıkararak, üreticimizin emeğini görünür hale getireceğiz. Festivallerimizi ortak akılla şekillendirerek, Bornova’nın lezzetlerini Türkiye’ye tanıtacağız” dedi.