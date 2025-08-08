Bornova’da tohumdan umuda uzanan yolculuk

BirGün EGE

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçedeki bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen özel gereksinimli öğrencileri, Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’nde ağırladı. Merkezi gezerek tarım alanında temel bilgiler edinen öğrenciler, doğayla iç içe vakit geçirdi. Etkinlikte tohumun toprağa ulaşmasından hasada kadar geçen süreçler uygulamalı olarak aktarıldı.

Bornova’daki üniversitelerde eğitim gören gönüllü öğrencilerin desteğiyle gerçekleştirilen atölye çalışmaları, dayanışma örneği oluşturdu. Etkinlik kapsamında özel öğrenciler, tohum ekti, kışlık sebze fideleri dikti. Hem eğitici hem de eğlenceli geçen etkinlik, çocukların el becerilerinin gelişimine katkı sağladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili olarak, “Toprağa dokunmak, üretmenin hazzını yaşamak herkesin hakkı. Özellikle özel gereksinimli bireylerimizin bu süreçte yer alması bizim için çok kıymetli. Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’miz sadece üretimin değil, sosyal kapsayıcılığın da merkezi. Genç gönüllülerimizle birlikte umut dolu bir tabloya tanıklık ettik” dedi.