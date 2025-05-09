Bornova’da yerel tohuma çocuk eli değdi

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, geleceğin doğa dostu bireylerini yetiştirmek amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Bornova Belediyesi, Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’nde Çimentaş İlkokulu öğrencilerini ağırlayarak çocuklara yerel tohumların önemini anlattı ve çilek fidesi dikme etkinliği düzenledi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte çocuklara yerel tohumların önemi anlatıldı ve doğayla bağ kurmaları teşvik edildi. Program kapsamında minik öğrenciler, yerel tohumlardan elde edilen çilek fidelerini toprakla buluşturdu. Etkinlik hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu.

Çocukların toprakla kurduğu bağın geleceğe umut ekmek anlamına geldiğini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili olarak; “Doğayla uyumlu bir kent yaratma hedefimizde en büyük güvencemiz çocuklarımız. Yerel tohumların korunması kadar bu bilincin gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Bugün burada çocuklarımızın toprakla kurduğu ilişki, sadece bir fidan dikmek değil, geleceğe umut ekmektir” diye konuştu.