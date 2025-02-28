Bornova’da yeşil bir gelecek için büyük adım

BirGün EGE

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Pınarbaşı’ndaki fidanlık, modernize edilerek üretim kapasitesi artırıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki yeşil alanları artırmak ve mevcut alanları daha verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Yeşil alanlarımızı koruyarak ve genişleterek Bornova’da daha yaşanabilir bir çevre yaratmayı hedefliyoruz. Pınarbaşı’ndaki fidanlığımızın kapasitesini artırarak, Bornova’nın her köşesini daha yeşil hale getireceğiz” dedi.

Bornova Belediyesi’nin sorumluluğunda toplam 570 park, bahçe, rekreasyon alanı, ağaçlandırma sahası ve koruluk bulunuyor.