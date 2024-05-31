Bornova’dan üreticiye destek

BirGün EGE

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelini değerlendirmek için adımlar atacaklarını açıkladı. 12 eski köy yerleşimiyle tarım ve hayvancılıkta önemli potansiyele sahip olan Bornova'da, bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışmalar ve yatırımlar yapılacak.

Eski köy yerleşimlerinde yaşayan insanların köy kimliğinin ve geleneksel yaşamlarının kaybolmaması gerektiğini söyleyen Eşki, “Çocuklarımıza toprağa basabilecekleri alanlar bırakmak istiyorsak rantı değil, doğal yaşamı tercih etmeliyiz. Amacımız tarım ve hayvancılığı geliştirmek, doğayı ve çevreyi korumak. Bu da eski köy yerleşimlerimizin kırsal mahalle statüsü almasıyla kolaylaşacak. Başarırsak pek çok sorun doğal olarak ortadan kalkacak. Çünkü bir marka olan Pınarbaşı narı ve ayvasının yok olduğunu ne yazık ki gördük. Bornova’nın coğrafi işaret tescilli ürünleri Kınalı Bamya ve Misket Üzümü var. Onları yaşatma ve yaygınlaştırma konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Aynı sorunu bu tarımsal değerlerimiz ve diğer ürünlerimizde yaşamamalıyız” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılık alanlarında yerel üreticilerin yanında olacaklarını söyleyen Eşki, “Atalık tohum, fide, fidan, gübre, bölgemizin coğrafi koşulları gereği küçükbaş hayvan, arı, kümes ve tavuk desteği sağlayacağız. Bu desteklerin yanı sıra çiftçimize eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Tarlada mahsul bırakmayacağız, üretici pazarlama sorunu yaşamayacak. Yetiştirdiği ürünü kooperatiflerimiz aracılığıyla kazanca dönüştürecek. Vatandaşlar yerel, doğal ve sağlıklı ürünlere daha uygun fiyatlarla erişebilecek. Bu ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yeniden hayata geçireceğimiz Dost Marketlerin raflarında da olacak” dedi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle köylerde yaşayan insanların Bornova’nın merkezine göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Eşki, “Özellikle genç diyebileceğimiz bu vatandaşlarımızın çoğu şehirde iş bulup asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor. Bunun önüne kırsaldaki istihdam olanaklarını artırarak geçebiliriz. Seracılık faaliyetlerini geliştirebilir ve bir mantar işletmesi açabiliriz. Tüm bunlarla birlikte hayata geçireceğimiz yatırım ve çalışmalarla köylerimizi modern yaşamla da uyumlu hale getirmemiz gerekiyor ki; bölgede yaşayan insanlar şehre gelme ya da göç etme ihtiyacı duymasın” diye konuştu.