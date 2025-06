Boşluğa doğru

Ed Mcnally - Araştırmacı

“Cümlenin sonunda ne dediğini bilmiyorum. Onun da ne dediğini bildiğini düşünmüyorum.” Her ne kadar Donald Trump rakibinin bilinçsizliği ile alay etmek için kolay metaforlara başvursa da Joe Biden’in gerçekten başkanlığının son günlerinde uyanık olup olmadığı kesinlikle tıbbın konusuydu. Dünya liderlerinin çoğu bizi her türden felakete doğru sürüklediği halde, gerçekten bunamaktan on yıllarla uzaklar. Acaba yine de uyurgezer olmuş olmasınlar?

Bir kişi açısından, bu metafor kitap başlıklarına layık. Christopher Clark’ın 2012 tarihli The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (Uyurgezerler: Avrupa 1914’te Savaşa Nasıl Girdi) başlıklı çalışması bu konuda çığır açtı. Angela Merkel gibi okurlar açısından Clark’ın bu ünlü tabiri bir düstur haline geldi. Merkel, 2018’de Davos’ta “Aynı uyurgezerler gibi dönemin siyasetçileri de korkunç bir yerde devrildiler. Bugün… tarihten ders alıp almadığımızı kendimize sormalıyız” demişti, François Hollande, halefi Emmanuel Macron’un kulaklarını çınlatmak için “Uyurgezer olamayız” demişti.

Clark’ı eleştirenler başlığı kelimenin tam anlamıyla ciddiye aldı. “Tarihsel Revizyonizme Karşı Topluluk” kitap basıldıktan kısa süre sonra Münih’te pijamalarla protesto etti. Rosa Luxemburg Vakfı afişleri kitabın merkezindeki fikri eleştiren karikatürlerin olduğu afişler astı. Bir Alman tarihçi kitabın fikrinin ulusal-patolojik seviyede bir şiddet olduğunu iddia etti: Clark’ın dediğine göre çünkü büyük savaş “bilinçsiz uyurgezerliğin sonucuydu.” Bu türden abartılar kitabın henüz daha ilk sayfalarında, savaşın tarafı devletlerin tamamında en tepedeki karar alıcıların “tehlikeye doğru dikkatli ve hesaplı adımlarla yürüdüğünü” yazmasıyla yalanlanıyordu oysa.

Metafor savaşlarına daha üretken bir müdahale ise Perry Anderson’ın Birinci Dünya Savaşına dair yeni kitabı Disputing Disaster: A Sextet on Great War’da (Felakete İtiraz: Büyük Savaştaki Altılı) yakaladığı üzere Amerikalı merhum muhafazakar akademisyen Paul Schroeder’den geldi. Schroeder, uyurgezerlik metaforu içine sinmediği için, Amerikan kültüründen bir terim almıştı: elitler 1914’te felaketi gözleri tamamen kapalı çağırmışlardı. Anderson’a göre Schroeder Avrupalı devlet adamlarının “gündelik yaşamdaki herkes gibi davrandığını: gözleri açık ve son derece odaklı bir pozla başkalarının tehdidine karşı kendi hedeflerine bakarken, en genel toplum ve ait oldukları sistem için çok daha uzun vadeli sonuçlara karşı ise gözlerinin tamamen kapalı olduğunu” düşünüyordu.

Uyurgezerler’in önsözünde Clark Soğuk Savaş sonrası dünyanın, “gerileyen imparatorluklar ve yükselen güçlerin de dahil olduğu öngörülemez ve kompleks bir güçler düzeni” ile tanımlandığını iddia ederken 1914 ile karşılaştırıyordu. Bir başka paralel daha eklenebilir: felaket yolunun döşendiği alanlardan halk güçlerinin dışlanması ki Clark’ın çalışmasının elitlerin düşünme ve karar alma biçimine odaklanma sebebi kıtanın savaşa tamamen yukarıdan verilen kararlarla gitmesiydi. Felakete yürüyüşümüzde egemenlerimizi nelerin tetiklediğini sorgulamak maalesef hala güncel bir görev. Bilinçli mi bilinçsiz mi uyanık mı uykuda mı akılcı hesapçılar mı yoksa kendisini baltalayan şizofrenler mi ya da hepsi mi?

LİBERALİZM YENİDEN

Kimi Batı Avrupalı liderlerin Uyurgezerler’i övmesi Rusya’nın Kırım’ı 2014’teki ilhakının tırmandırdığı gerilime denk gelmişti. Etkisi bu on yıla kadar uzadı. Alman Şansölye Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’yı 2022’deki işgalini takip eden aylarda gazetecilerle özel toplantısında görüşlerini bu kitaba işaret ederek ifade ediyordu. Clark bizzat Berlin’de bunun üzerine verdiği röportajda, Avrupa’nın bugününün yüz yıl öncesinin aynısı olmadığını iki yönlü bir biçimde açıkladı. Bir taraftan bu yeni işgalin oluşumunda, 1914’teki çok kutuplu kompleks yapısına karşı burada Putin görünen tek aktördü. Diğer yandan Batılı kapitalist şahinlerin çok sevdiği bir diğer tarihsel analoji de saçmalıktı, çünkü Putin kesinlikle Hitler değildi.

Geçtiğimiz Ekim ayında, dönemin CIA direktörü Bill Burns Londra’da “2022 sonbaharında taktiksel nükleer silahları kullanma olasılığı yaratacak ciddiyette bir risk oluştuğunu düşündüm… Hiçbir zaman bundan her zaman korkmamız gerektiğini düşünmedim” demişti. Aynı konuşmada, hiçbir tutarsızlık gözetmeksizin tırmanma riskini herkesin ciddiye alması gerektiğini de söyledi.

Biden’in Amerikan tankları Ukrayna’ya girerken “Rusya’ya yönelik herhangi bir saldırı tehdidi yok” iddiasındaki ısrarını da düşünelim. Uyurgezerlik mi? Belki, belki de değil. Schroeder’in “gözleri tamamen kapalı” tanımlamasına daha yakın gibi. Ancak Burns ve Amerikan ulusal güvenlik aparatındaki ekip arkadaşları nükleer tırmandırma olasılığını fikirsizce tartışırken, rahat mı olmalıyız? Avrupa’da Almanların yeniden silahlanmasına liberaller tezahürat ederken, AfD de iktidara yaklaşıyor, uyanıklık tüm Avrupa için gerekli.

Perry Anderson, Felakete İtiraz kitabında Clark ile farklılıklarını ortaya koyduğu nadir görülecek samimiyette bir meslektaş eleştirisine giriyor. Bunların en önemlilerinden biri Uyurgezerler’de savaşın ‘beklenmeyen’ yanının önemini artırmanın, ‘imparatorluk mantığını’ görünmez kıldığını söylemesi. Anderson’a göre Clark “bireylerin yapıp ettiklerine ve onların yol açtıklarına fazla yakından bakarak, dönemin göze batan yanlarında kaybolarak, “kendiliğindenlik ilüzyonuna” kapılıyor.

Tarih yazımına dair anlaşmazlık, Büyük Savaşın kaçınılmazlığına dair. Clark, felaketlerin önlenebileceğine işaret ederek, ‘olasılıklara’ yönelik vurguyu son derece ilham verici buluyor. Anderson ise bundan etkilenmiyor, çatışmanın önceden programlandığının altını çiziyor. Yine de yan yana koyulduğu zaman bu iki tarihçi de metodolojik olarak birbirinden uzak değil. Anderson açısından tarihsel belirlenimli yapılar içerisinde hareket özgürlüğü varken, Clark açısından kısa vadeli kararlar ve nedenselliğin anlık yapısında yapısal özellikler ve yöntem koşullarının çeşitli biçimleri vücut buluyor.

GÜÇLE GELEN BARIŞ

Clark’ın düşünme biçimine göre, milliyetçilik, finans ve emperyalizm gibi ‘uzak ve kategorik sebepler’ savaşların çıkmasına sebep olan kararları biçimlendirdikleri zaman ancak gerçekten açıklayıcı bir güç taşırlar. Anderson ise kabaca karar alıcıların genellikle politikalarını belirleyen koşullardan habersiz olduklarına vurgu yapar. Tarihçi Keith Wilson’un, Avrupa’da mutlaka bir savaş olacaktı çünkü “Hiçbir büyük güç, hiçbir rejim, hiçbir kabine emperyal eğilimlerini, iddialarını ve meyillerini dizginleyebilecek durumda değildi” iddiasını destekler. Bu, emperyalizmin karakterinin ve imparatorluk mantığının nedensel faktörler olduğuna işaret eder. Savaşın nedeni ve nasılı arasında köprü kurar, anlık olanla uzak olan, yapısal olanla olasılıksal olanı birleştirir. Yani bir anlamda Clark, London Review of Books için hazırladığı Felakete İtiraz değerlendirmesinde “yapıları” sert ve esnemez olarak, olayları ise yumuşak ve şekillendirilebilir olarak görmenin hata olduğunu, aksinin de söz konusu olabileceğini söylerken haklıydı. Yine de konu savaş ve barışa geldiğinde, olayların sertliği genelde yapısal sınırlarının bir işlevidir. Buradan anlaşılacak imparatorluk ideolojileri ve stratejik referans çerçeveleri illa uzak olmak zorunda değil, anlık nedensel bir güç olarak da ortaya çıkabilirler.

ABD’nin İran ile savaş gösterisini ele alalım. 2019’da ABD’nin tek taraflı olarak nükleer savaştan çekilmesinin ardından ordu, Tahran’a karşı büyük bir saldırı için ‘hazır ve nazır’ durumdaydı, Pentagon tahminen 150 insanın ölebileceğini hesaplıyordu. Trump iddiaya göre Tucker Carlson’ın ikna etmesiyle son dakika saldırıyı geri çekti. Geçtiğimiz haftalarda ABD başkanı sosyal medyadan yaptığı açıklamada eğer Tahran’daki liderler anlaşmaya uğramazsa “daha önce kimsenin görmediği boyutta bombardımanın olacağını” iddia etti. Eş zamanlı olarak, Amerikan B-2 savaş uçakları, Batı Asya’ya saldırı hazırlığı için Diego Garcia’ya konuşlandırıldılar. Irak ve Afganistan’ı minin tatsızlıklar olarak gösterebilecek boyutta bir savaşla oynamayı ne tetikliyor olabilir? Trump’ın ‘güçle gelen barış’ şiarı bir yana, İran’a yönelik saldırgan duruşu aynı stratejik kavramsallaştırma destekliyor; Amerikan ve İsrail çıkarları an içerisinde birbirinden ayrı anlaşılamaz, ABD’nin on yıllardır bölge stratejisini de bu ayırt edilemezlik belirler.

Washington’ın orta doğu stratejisi, Anderson’un yaklaşık yirmi yıl önce iddia ettiği gibi ‘akılcı hesaplar ve ulusal çıkarlarla’ açıklanamaz. Dolayısıyla emperyalizm gerçekten de İsrail’e yönelik fanatik Amerikan desteğini, Gazze’deki soykırıma yardımını ve İsrail düşmanlarına yönelik saldırganlığını açıklayabilir, ancak solda çok sık anlaşıldığı üzere uzaktan, otomatik bir güç olarak, herhangi bir açıklama gerektirmeyen kara kutu bir kategori gibi değil. Aksine, Amerikan karar alıcılarının gözleri tamamen açık bir biçimde kendi içinde uyumlu imparatorluk mantığını takip ettiğini, ancak daha uzun vadeli sonuçlara karşı gözlerinin tamamen kapalı olduğunu görüyoruz: karşı saldırı ve yenilgi, oyalanma ve aşırı yükleme, hatta belki de bir felaket konusunda.

Yazı tribune’den çevrilmiştir.

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ