Bostanda hasat zamanı

BirGün EGE

Bornova Belediyesi’nin ilçenin 6 noktasında açtığı kent bostanlarında hasat heyecanı yaşandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin en büyük kent bostanının bulunduğu EVKA-4’te eşi Beste Eşki ile birlikte kadınların heyecanına ortak oldu.

Ömer Eşki, buluşmada yaptığı konuşmada şu görüşleri dile getirdi: “Evka 4’te Türkiye’nin en büyük kent bostanındayız. Bu kent bostanında karalahana, brokoli, ıspanak… Onun dışında toplumcu belediyecilik, tarımla halkı buluşturma, ev hanımlarına eğlenceli sosyal faaliyet, muhtarlarla işbirliği, vatandaşla bütünleşme ve her şey var. Biz buraya her şeyden önce emek ektik. Emeğin neticesinde de vatandaşlarımızın tebessümlerini bugün burada hasat ediyoruz. Bu faaliyetleri Bornova’da olabildiğince artıracağız.”