Bozburun’a göz diktiler

Muğla'nın Marmaris, ilçesi Bozburun Mahallesi mevkiindeki Asia Marina Turizm İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılması Tekne Bağlama İskelesi projesi yapılmak isteniyor. Proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Proje, 180 tekne kapasitesine sahip olarak planlanıyor. Yaklaşık 44 bin metrekare büyüklüğünde bir alanda inşa edilecek olan proje, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alıyor. Ayrıca proje alanı, 4. Etap Bozburun ve Selimiye Doğal Sit Alanı içinde de bulunuyor. Proje bedeli ise 294 milyon TL olarak açıklandı.

Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kıyı alanı, 2022 yılında ihale yoluyla MUÇEV’e kiralandı. 2024 yılında ise MUÇEV’in bu alanı 30 yıllığına özel bir şirkete kiraladığı iddiaları gündeme geldi ve bu durum Meclis’e taşındı. Bozburun halkı, dünya mirası koylarının yok olacağını savunarak, eylemler düzenledi.

Bozburun’un kıyıları, Türkiye’nin en önemli dalış ve yat turizmi bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bölgede yelken, dalış ve mavi yolculuk gibi faaliyetler yoğun şekilde yapılıyor. Ancak bu projeyle birlikte, doğal koyların yok olması ve yerel ekosistemde telafisi zor kayıpların yaşanması muhtemel. Bölge halkı, ekolojik tahribatın ve doğal kaynakların tükenmesinin, yerel yaşamı olumsuz etkileyeceğini belirtti.

BOZBURUN’UN DOKUSUNU BOZMAK İSTİYORLAR

Kent Politikaları Derneği Genel Sekreteri Halime Şaman, projenin çevresel etkileriyle ilgili olarak, “Proje dosyasında karayla alakalı bir şey yok. Dosyada çok yüzeysel değerlendirmeler var. Hep bir vaat var. Bu proje rant odaklı bir proje. MUÇEV tarafından kiralanan bir alan. Bu proje hayata geçerse, o bölgede köylülerin turizmden elde ettiği kazanç bitecek. Tekelleşmeye gitmek istiyorlar. Bozburun’un dokusunu bozmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.