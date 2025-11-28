Bozkurt’a 70 milyonluk içme suyu yatırımı

BirGün EGE

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Bozkurt ilçesinde kuraklık ve mevsimsel yağışlardaki azalmaya bağlı olarak yaşanan içme suyu sorununa kalıcı çözüm sağlayacak 70 milyon TL’lik içme suyu yatırımını hayata geçirdi. Kentin sürdürülebilir su güvenliğini sağlamak, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyunu ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Bozkurt ilçesinde önemli bir yatırıma start verdi.

Proje kapsamında açılan yeni sondaj kuyusundan içme suyu deposuna uzanan 11 bin 500 metrelik yeni iletim hattının yapımına başlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bozkurt ilçesi, içme suyu ihtiyacını güçlü, sürdürülebilir ve modern bir altyapı üzerinden karşılayacak. Yeni hattın devreye alınmasıyla, ilçe merkezindeki içme suyu depolarına daha yüksek debide ve daha kaliteli su iletilmesi sağlanacak.

Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi dönemlerinde önemli avantaj sağlayacak olan yatırım, bölgenin içme suyu güvenliği, iklim koşullarındaki olumsuzluklara rağmen sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak. Suyun yaşamın ve medeniyetin güvencesi olduğu bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bozkurt, bu yatırımla birlikte iklim zorluklarına karşı güçlü, sürdürülebilir bir su altyapısına kavuşmuş olacak.