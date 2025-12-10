Brentford: Ah şu deplasmanlar olmasa!

Premier Lig’de Noel tatiline yaklaştığımız zamanlarda Wolverhampton Wanderers sevdalıları mutsuz, sezon onlar adına iyi bitecek gibi görünmüyor. Çarşamba akşamı Nottingham Forest'e evinde yenilmelerinin ardından bu sezon 14 maçta sadece iki puan toplarken, Premier Lig tarihinde Aralık başına kadar en düşük puanı toplayan takım oldular. Verilerine bakınca, doktorun ‘ne yerse yesin’ cümlesi akla geliyor, malum durum umutsuz. 14 maçın sonunda ligde galibiyetleri yok, Ekim ayının başından beri puan alamadılar, son beş maçlarında gol sevinci yaşamadılar. Kasım ayının başından beri gol atan tek Wolves oyuncusu Yerson Mosquera ancak bu gol, Fulham'a karşı 3-0 kaybedilen maçta kendi kalesine atılan goldü. 1983-84 sezonundan bu yana Wolves'un ilk 14 maçından hiçbirini kazanamadığı ilk sezon olduğunu hatırlatalım. Puan cetvelinde orta sıralardaki Brentford, Londra’nın batısında, Hounslow belediyesine bağlı, adını kıyısına kurulduğu nehirden alan 30 bin nüfuslu küçük kasabanın takımı. Sezon başında teknik direktörünü, golcüsünü, kaptanını, as oyuncularını diğer takımlara kaptırmasından sonra küme düşme adaylarının başında geliyordu. Ama onlar Wolves’dan daha dirençli çıktılar, altı galibiyetle 13. sıradalar.

Soğuk ve kasvetli bir Aralık gününde Brentford, Tottenham deplasmanında. Misafir takım ligde son 16 Londra derbisinin sadece üçünü kazanabildi (4B, 9M). Bu sezon deplasman fobisi yaşayan takımlardan, altı deplasmandan maçından puansız ayrılırken sadece Wolves (1) deplasmanda Brentford’dan (3) daha az puan topladı. Takımın parlayanı Igor Thiago, ligde ilk 11'de çıktığı son sekiz maçta dokuz gol attı, bu goller takımına sekiz puan kazandırdı. Tottenham’a gelince, evinde mutsuz takımlardan, 2025 senesinde ligde 16 iç saha maçının sadece üçünü kazanabildi (3B, 10M), lig tarihindeki en düşük iç saha galibiyet oranı (%19).

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Vicario, savunmada Porro, Romero, Van de Ven, Spence, orta sahada Bentancur, Gray, ileri uçta Kudus, Simons, Richarlison, önlerinde gol umutları Muani. Misafir Brentford aynı dizilişte; kalede Kelleher, savunmada Kayode, Van den Berg, Collins, Ajer, orta sahada Henderson, Yarmoliuk, ileri uçta Schade, Damsgaard, Ouattara, önlerinde golcüleri Thiago. Taraftarının desteğiyle maça ofansif başlıyor beyaz formalı Tottenham, rakibe karşı son sekiz maçta sadece bir kez mağlup oldular. Topun rakipte olduğu anlarda 3. bölgede takım halinde baskıda kahverengi formalı Brentford, açılış dakikalarında iki takım da temkinli. 7’de sağdan kullandığı ilk kornerin devamında Van de Ven’in kafa vuruşunda rakip kaleyi bulamıyor Tottenham, 37 numara duran toplarda takımın etkili oyuncusu. 11’de sağdan kullandığı ilk kornerinden pozisyon üretemiyor Brentford, Tottenham’ın topa yüzde 65 oranında sahip olduğu ilk 15 dakikada iki takımın da rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 16’da arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor Tottenham, Brentford savunmasının merkezinde Collins ve Van den Berg hava toplarında pozisyon vermiyor. 15’ten sonra oyunu rakip sahaya yıkıyor Tottenham, 16’da Simons uzaklardan yokluyor rakip kaleyi. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Maddison’un yokluğunda orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği takımın önemli zaaflarından. 24’te ilk tehlikeli atağında gole yaklaşıyor Brentford, Henderson’un savunma arkasına pasında Thiago’nun yerden vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor Vicario. Akabinde öne geçiyor Tottenham, 25’te rakip savunma arkasına atılan pasta Simons’un önüne bıraktığı topu yakın mesafeden ağlara gönderen Richarlison, pozisyonda savunma derinliği kaybolan misafir takım kalesinde golü görüyor. 29’da Brentford savunmasında sarı kartı gören Kayode. 31’de Tottenham’da sarı kartı gören Romero, geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor misafir takım, orta sahada Liverpool’un eski kaptanı Henderson oyuna yön veren oyuncuları. 40’ta ikinci gole yaklaşıyor Tottenham, sağdan kullandıkları kornerde arka direkte Muani’nin kafa vuruşunu çizgiden çıkartıyor Kelleher. 43’te fark ikiye çıkıyor, orta sahada kaptığı topu rakip ceza sahasına taşıyan Simons yerden vuruşla topu ağlara gönderiyor, pozisyonda Brentford savunması toptan ve rakipten uzakta. 45’te Brentford savunmasında sarı kartı gören Ajer. Tottenham’ın topa yüzde 64 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi yedi kez yokladığı üç dakika uzatılan devre iki gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Brentford’da savunmanın solunda Ajer’in yerine Henry sahada. 47’de Tottenham savunmasında Porro sarı kartı gören oyuncu. İlk bölümde farkı azaltma adına 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Brentford, ancak final paslarında etkisizler. 51’de ani Tottenham atağında rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Spence kaleci Kelleher’i geçemiyor, kaptırdığı toplarda geniş alanlarda eksik yakalanıyor misafir takım. 60. dakikaya kadar rakip ceza sahasında topa 19 kez buluşan Tottenham o dakikaya kadar üstünlüğünü skora yansıtıyor. 60’ta Brentford’da sarı kartı gören forvet hattının solunda Schade. Akabinde ileri uçta Damsgaard’ın yerini Jensen alıyor. 65’te Tottenham orta sahasında Bentancur yerini Palhinha’ya bırakıyor. 68’de sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Brentford, o dakikaya kadar rakip kaleyi sadece bir pozisyonda buluyorlar. 72’de Brentford’da sarı kartı gören orta sahada Yarmoliuk. 74’te Tottenham’da Muani yerini Odobert’e bırakıyor. Üç dakika sonra Brentford’da Kayode ve Yarmoliuk’un yerlerini Hickey ve Janelt alıyor. 77’de Tottenham’da Gray sarı kartı gören oyuncu. 80’de Kudus ve Romero’nun yerlerine Sarr ve Tel sahada. Oyuna girdikten üç dakika sonra net fırsatı kaçırıyor Sarr, Tel’in soldan ceza sahasına kestiği topta karşı karşıya Kelleher’i geçemiyor. 88’de Brentford atağında Janelt’in kafa pasında ceza sahasında isabetsiz vuruyor, Brentford’un hücumda varlık gösteremediği 7 dakika uzatılan maçı 60.759 taraftarın şahitliğinde 2-0 kazanan Tottenham 8. sıraya yükseliyor. Brentford’a gelince, evinde fırtına misali esen takımın deplasmanlarda kayıplarda olmasını anlamak zor. Evde kaptıkları puanlar olmasa lige tutunmaları zor olur.