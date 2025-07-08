Brezilya’da halkçı referandum örneği

Latin Amerika’nın mücadeleci tarihine bir halka daha eklendi: Brezilya halkı, 1 Temmuz’da başlayan bağımsız bir halk referandumuyla işçilerin yaşamına doğrudan etki eden iki temel talebi oylamaya başladı: “6 gün çalış, 1 gün dinlen” sisteminin (6×1) sona erdirilmesi ve süper zenginlerin vergilendirilmesi.

Referandumun arkasında konut hakkından gıda egemenliğine, eğitimden sağlık sistemine, kadın mücadelesinden ekolojik adalete kadar birçok alanda mücadele eden taban örgütleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve ilerici partiler yer alıyor. Topraksız Kır İşçileri Hareketi (MST), Evsiz İşçiler Hareketi (MTST), Halk Hareketleri Merkezi (CMP) ve Brigadas Populares gibi yapılar sürecin omurgasını oluşturuyor.

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Sandıklar gönüllüler aracılığıyla kuruluyor ve dijital oy kullanma imkânı da bulunuyor. Eylül ayına dek sürecek bu oylamanın sonucu kadar sürecin kendisi de başlı başına bir toplumsal seferberlik biçimi olarak dikkat kesilmeyi gerektiriyor.

People’s Dispatch’te yayınlanan “Brezilya’da halk oylaması, süper zenginlere vergi uygulanması ve çalışma saatlerinin azaltılması için oylama başlatıyor” başlıklı makale, referandumun odaklandığı iki temel talebi şöyle özetliyor: İlk olarak çalışma saatlerinin insani düzeye çekilmesi isteniyor. Bugün Brezilya’da birçok işçinin haftanın altı günü çalıştığı ve yalnızca bir gün dinlendiği vurgulanıyor. Tabii fazla mesai çoğu zaman ücretlendirilmiyor. Dahası, teknoloji ile birlikte iş-özel hayat sınırı da ortadan kalkıyor. İşçilerin “Vida Além do Trabalho” (İş Dışında Bir Hayat) hareketiyle yükselttiği bu talep, aslında yaşamın geri kazanılması talebi. Benzer bir inisiyatifin ülkemizde pandemi döneminde filizlendiğini hatırlatalım.

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İkincisi, vergi adaleti. Aylık 50 bin real (yaklaşık 9 bin dolar) üzerinde kazananlara daha yüksek vergi, 5 bin real altı gelir sahiplerine vergi muafiyeti öneriliyor. Çünkü mevcut sistem tüketim üzerinden alıyor vergiyi; yoksul daha çok ödüyor, zengin ise lüks harcamalarını vergi avantajına çevirebiliyor.

Aynı makaleye göre hükümet sermaye direnciyle karşı karşıya ve buna karşı halk baskısı olmadan değişim mümkün olmayacak. Bu anlamda referandumu, temsili siyasal alan üzerindeki hedefleri açısından ele aldığımızda önemli bir vurgunun, Lula hükümetinin sermayeye karşı elini yükseltmesi hedefi olduğunu görüyoruz.

Makaledeki bir alıntıda organizatörlerden Igor Felipe’ye göre halkın doğrudan iradesini yansıtan bu yöntem, milletvekillerini açık pozisyon almaya zorluyor: “Kimse çıkıp ‘insanlar daha uzun çalışsın, zenginler daha az vergi versin’ demek istemiyor ama fiilen yaptıkları bu.”

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Felipe bir şey daha söylüyor: “Amacımız yalnızca oy toplamak değil, emekçi sınıfların somut talepler etrafında yeniden birleşmesini sağlamak.” Böylece referandumun ikinci bir hedefi belirginleşiyor. Amaç yalnızca meclise baskı yapmak değil, halkın bağımsız oluşturduğu bir kamusal tartışma zemini yaratmak ve sermayeye karşı emekçiler lehine toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.

Elbette referandum tarihsel bir zemine yaslanıyor. 1990’lardan bu yana Brezilya’da halk plebisitleriyle dış borçtan FTAA serbest ticaret anlaşmasına, özelleştirilen kamu şirketlerinden yeni anayasa taleplerine kadar birçok mesele halkın gündemine taşındığı ve 25 yıldır süren bu deneyimin, örgütlü mücadelede yarattığı kalıcı bir hafızanın altı çiziliyor.

Yine de sıfırdan başlayanlar için de örnek birçok açıdan önemli. Neoliberalizmin toplumu atomize eden baskılarına karşı kolektif öznenin yeniden inşasının anlamlı bir örneğini oluşturuyor; hem meclise baskı yapıyor hem talepleri ortaklaştırıyor hem halkı bir araya getiriyor. Bu yanıyla sadece Brezilya’da değil, bizim de tahayyülümüzde yeniden canlanmalı. Eşitlik, adalet ve insanca yaşam taleplerinin kâğıt üstüne yazmakla gerçekleşmediğini biliyoruz. Halkın sözünü doğrudan söylediği araçlar oluşturmak elzem. Aksi takdirde asgari ücret, barınma ve gıdaya erişim gibi alanlarda büyüyen talepler yankısız kalırken toplum da giderek artan bir çaresizlik duygusuna hapsoluyor.