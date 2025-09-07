Brezilya’da Pembe Dalga, Dalga Kıranları ve her şeye rağmen Anti-Emperyalist Mücadele

Aylin Topal - Prof. Dr. - ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Latin Amerika güçlü mücadeleler tarihine rağmen liberal demokrasinin ne denli eşitsiz, dışlayıcı ve yoksunlaştırıcı bir sistem olduğunu gösteren bir coğrafyadır. Demokratik kurumların işlemediği koşullarda sokaklar, meydanlar siyasallaşır. Ve bu da piyasaların ve hakim sınıfların iktidarı tesis etmek için orduları ve otoriter sivil rejimleri desteklemeleriyle sonuçlanır. Sınıf mücadelelerin bu kısa ve uzun dönemli salınımları bölgesel olarak yaşandığı için Latin Amerika ülkeleri hem politik hem akademik olarak hep ilham vericidir olmuştur.

Neoliberal politikalar ile 1980 sonrasında yaşanan sermaye atağı bölgede genel bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. 1990’lı yılların sonlarından itibaren Latin Amerika’nın birçok ülkesinde yaşanan halk isyanları, yerli ayaklanmaları ve sokak eylemleri yalnızca bölgenin değil tüm dünyanın siyasi gündemini belirleyen önemli gelişmeler oldu. Tabandan yükselen bu hareketlere paralel olarak sol/ilerici koalisyonlar artarda iktidara geldiler. Pembe dalga deneyimi bir yandan toplumsal dönüşüm imkanlarını, bir yandan da dönüşümün önündeki engelleri gösterdi.

Pembe dalganın met-cezirlerinin en güçlü olduğu ülkelerden biri Brezilyadır. Brezilya solunun en önemli siyasi partisi olmasının yanı sıra dünyanın en büyük sol partilerinden biri olan İşçi Partisi (PT) 2002 yılında Luíz Inácio Lula da Silva ile iktidara geldi. Bir yanda Lula’nın başkanlığa seçilmesinin işçi sınıfı için önemli bir zafer olduğunu iddia edenler vardı, diğer yanda iktidara gelebilmek için sermaye çevrelerine önemli tavizler verdiğini iddia edenler. Yani zafer ve hayal kırıklığının aynı anda yaşandığı yıllardı.

Kısacası 2006 seçimlerinde Lula, 2011 seçimlerinde Dilma Rousseff hem halk kesimlerinden hem de sermaye çevrelerinden aldıkları koşullu destek ile iktidara geldiler. Ancak PT iktidarının yapabildikleri dünya ekonomisinin küresel krizleri ve Brezilya’nın dünya ekonomisi içindeki rolü ile kısıtlanıyordu. Bu yapının dışına çıkmak PT açısından tarihsel olarak sağ seçmen orta sınıfların desteğini kaybetmek anlamına geliyordu. Bu yapınıın içinde kalmak ise sol koalisyonun parçalanmasına sebep olarak, halk kitleleriyle bağını zayıflatıyordu.

2013-2014 kavşağında Çin ekonomisinin daralması ve talebin azalmasıyla ham madde fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü eğilim Latin Amerika ülkeleri açısından ciddi bir bütçe açığı demekti. Üstelik küresel kredi kaynakları da kısılmıştı. İşte Pembe dalga hükümetlerine sermaye çevrelerinin ve orta sınıfların verdiği desteğin sonuna gelinmesi böyle bir dönemeçe denk geliyordu. Lula’nın halefi Dilma Rousseff’in 2016’da görevden alınması bu bağlamda anlaşılmalı. Dilma’nın (ve ardından Michel Temer 2016-8’in) siyasetten men edilmesi, Lula’nın hapse atılmasıyla oluşan siyasal boşluktan 2019 yılında Jair Bolsonaro çıktı.

2023 seçimlerinde Bolsonaro ikinci kez seçilemedi. Seçimlerin arifesinde The Economist dergisi Bolsonaro’nun seçimleri “çalmaya” teşebbüs edeceği “endişesini” sayfalarına taşıdı. Bence bu Bolsonaronun arkasında duracak bir küresel sermaye veya Beyaz Saray olmadığını gösteriyordu. Bu iki gayrıdemokratik dış gücün denklemde olmadığı bir durumda Latin Amerikanın 200 milyonluk en büyük ülkesinde demokratik halk hareketinin sonunda galip geleceğini öngörmek zor değildi. Tüm bunlara rağmen Lula seçimleri ikinci turda % 2 gibi çok az bir oy farkıyla kazandı. Bütün gözler başkanlık yarışına kilitlenmiş olsa da 2023 seçimlerinde aynı zamanda eyalet valilikleri ve kongrenin iki kanadının (Senatonun 2/3 koltugu) seçimleri yapılmıştı. Seçimlerin sonuçları Lula iktidarının işinin hiç kolay olmadığını gösteriyordu. Zira kongrede Lula’nın tarafında olacaklar %25 oranında kalıyordu. Beklendiği gibi oldu, yasama süreçlerinde Lula kendi politika önceliklerinden önemli tavizler verdi.

2023 seçimlerinde Lula’nın iki önemli politika önceliği vardı: Sıfır Açlık ve Amazon ormanları ve yerlilerinin korunması. Gıda politikalarında kısıtlı da olda iyileşme yaşandı. Amazon ormanlarının Bolsonaro dönemindeki talanı büyük ölçüde durduruldu. Söndürülemeyen orman yangınları bitti. Ancak Lula tarımsal şirketlerin baskısı altında. Tarımsal sanayiinin ihracatını elinde tutan bu şirketler politik olarak da çok güçlüler.

2024 yerel seçimleri 2026 yılındaki başkanlık seçimlerine ilişkin önemli ipuçları veriyor Özellikle Amazon bölgelerinde yüzde 30’lara varan sandığa gitmeme oranları bir çıkışsızlık hissinin göstergesi. Solun parçalandığı bu bağlamda yerel seçimlerin rekabeti ortanın sağı ve aşırı sağ koalisyonlar arasında geçti. Yakında 80 yaşına basacak Lula’nın yerini alacak bir lider ortaya çıkamadığı durumda öyle görünüyor ki siyaset ortanın sağına yığılacak.

Bugün tüm eksikliklerine ve tavizlerine rağmen Lula hükümetinin arkasında durmamızı gerektiren çok önemli bir konjonktürel dinamik var. Brezilya bugün Trump’ın ikinci dönemiyle alevlenen emperyalist buyurganlığın ve küresel faşist dalganın siyasal-toplumsal hayatını doğrudan belirlemeye çalıştığı bir ülke konumunda. Trump’ın Lula iktidarına karşı Bolsanora’nun geri dönüşünü mümkün kılmak için kasıtlı olarak olağanüstü yükseklikte uyguladığı gümrük vergilerinin arkasında politik-ideolojik bir yön bulunuyor. Hedef Lula hükümetini ortadan kaldırarak Brezilya’da yağmanın ve talanın önündeki siyasal engelleri ortadan kaldırmak. Lula’nın bu taaruz karşısında göstermeye çalıştığı siyasal-diplomatik direncin bir toplumsal dirence dönüşebilmesi dünya sol hareketleri ve anti-faşist mücadele için özel bir anlam taşıyor.