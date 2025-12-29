Brighton&Hove Albion: Aralık sıkıntısı

Geçenlerde spor sitesi sportingmedia.com’da güncellenen piyasa değerlerine dayanarak 2025 takvim yılının sonunda dünyanın en değerli futbolcularını analiz eden bir makale yayınlandı, meraklısına. Verilere göre tarihte ilk kez üç oyuncu 200 milyon Euro'luk değerle zirveyi paylaşıyor, Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Erling Haaland.

En yüksek değere sahip altı futbolcudan beşi La Liga'da Real Madrid veya Barcelona forması giyerken, Haaland İspanya'nın iki büyük kulübünün dışında kalan tek isim. Toplamda, dünya genelinde sadece dokuz kulüpte 19 oyuncunun değeri 100 milyon Euro veya daha fazla. İngiltere dört oyuncusuyla 'en değerli' oyuncular listesinde en fazla temsilciye sahip ülke olurken, onu üç oyuncuyla Fransa takip ediyor. PSG, 100 milyon avroluk fiyat aralığında üç oyuncuyla (Vitinha, Joao Neves ve Ousmane Dembele) ikinci sırada yer alırken, Barcelona, ​​Arsenal, Chelsea, Bayern Münih ve Liverpool'un her birinde bu seviyede iki oyuncu bulunuyor.

Noel tatilinin bittiği, kötü bir seneyi geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda Premier Lig’de Bukayo Saka ve Declan Rice’lı Arsenal evinde Brighton karşısında. Arsenal ligde Brighton'a karşı son sekiz iç saha maçının sadece üçünü kazanabildi. Ancak ‘Topçular’ evinde yenilmesi zor takımlardan, ligde son beş iç saha maçını kazandılar.

Mikel Arteta yönetiminde Emirates'te daha uzun bir galibiyet serisi yakaladıkları tek dönem, Nisan-Aralık 2022 arasında üst üste 10 maç kazandıkları zamanlardı. Takımın fark yaratanı Martin Odegaard, bu sezon ligde 500 dakikadan fazla süre oynayan oyuncular arasında akan oyunda maç başına (2.5) daha fazla oyun pozisyonu yaratan sadece Manchester City ikilisi Jeremy Doku (3.4) ve Rayan Cherki (3.2) bulunuyor; Norveçli oyuncu son Everton maçında dört pozisyon yaratmıştı. Brighton’a gelince, aralık ayı onlara yaramıyor, mavi beyazlılar teknik direktör Fabian Hürzeler yönetiminde ligde aralık ayında oynadığı 10 maçta (6 beraberlik, 4 mağlubiyet) hiç galibiyet elde edemedi.

Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde; kalede Raya, savunmada Rice, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly, orta sahada Merino, Zubimendi, Odegaard, ileri uçta Saka, Gyökeres, Trossard. Misafir Brighton 3-4-2-1 dizilişinde; kalede Verbruggen, savunmada Van Hecke, Dunk, Coppola, orta sahada Kadioglu, Ayari, Hinshelwood, De Cuyper, ileri uçta Gruda, Gome önlerinde gol umutları Rutter. Maça 3. bölgede çok adamla baskıda başlıyor mavi beyazlı Brighton, henüz 2. dakikada Arsenal atağında Trossard’ın rakip savunma arkasına pasında Gyökeres’in yerden vuruşu kaleci Verbruggen’de kalıyor. Üç dakika sonra Saka’nın ceza sahasının sağından vuruşunda 1.93’lük Hollandalı kaleci gole izin vermiyor. 8’de sağdan kullandığı maçın ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Brighton, ilk bölümde oyuna genişlik kazandırarak pozisyon üretme çabasında. Topa sahip olduğu anlarda sağda Saka ile rakip kaleye yükleniyor Arsenal, 13’te Saka’nın sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyorlar. 14’te öne geçiyorlar, Brighton savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Saka’nın pasını sağ çaprazdan ağlara gönderen Odegaard, pozisyonda Brighton savunması riskli bölgede kaptırdığı topta hatalı. İlk 15 dakikada topa yüzde 52 oranında sahip Arsenal rakip kaleyi beş kez yoklarken Brighton 3. bölgede pozisyon üretemiyor. Arsenal’ın atağa çıktığı anlarda sağda Rice ve Saka karşısında zor anlar yaşıyor De Cuyper, hücumda etkisiz Brighton ilk 30 dakikada rakip ceza sahasında topla sadece bir kez buluşuyor. O dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla 14 kez buluşan Arsenal oyunu domine ederken sağ kanatta etkili. 32’de Odegaard’ın pasında Saka’nın vuruşunda Verbruggen gole izin vermiyor, tempoyu ve oyun yönünü dilediği şekilde ayarlayan ev sahibi ikinci gole yakın. Devrenin bitimine yakın Trossard’ın ortasında Zubimendi’nin topuk vuruşunu çizgide çıkartıyor Verbruggen, akabinde Gyökeres’e sert müdahalesi sonrasında sarı kartı görüyor, Arsenalli oyuncu korner bayrağı yerine kaleye hareketlenmiş olsa kartın kırmızı olması muhtemel. Arsenal’in topa yüzde 59 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 15 kez yokladığı, Brighton’un varlık gösteremediği devre 1-0 kapanıyor.

2. devrenin başında Brighton’da De Cuyper ve Gruda yerlerini Wieffer ve Minteh’e bırakıyor. Değişiklikler hareket getiriyor takıma, 50’de Minteh’in sağdan taşıdığı topta Hinshelwood’un vuruşu Raya’da kalıyor, misafir takım ilk tehlikeyi yaratıyor. 50’de Brighton savunmasında Dunk sarı kartı gören oyuncu. 52’de fark ikiye çıkıyor, Rice’ın sağdan kullandığı kornerde Rutter ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderirken ev sahibi tribünler yıkılıyor. 55’te Brighton’da Coppola, Trossard’a sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören oyuncu. Çabuk oyuncularıyla oyun yönünü kolay değiştiren Arsenal 60’ta 3. gole yaklaşıyor, Odegaard’ın savunma arkasına aşırtma pasında Gyökeres’in sağ çaprazdan vuruşunda Verbruggen gole izin vermiyor. Farkın artması beklenirken 64’te farkı bire indiriyor Brighton, Ayari’nin sağ çaprazdan vuruşunda direkten dönen topu sert vuruşla sağ üst köşeden ağlara gönderen Gomez, skor 2-1’e geliyor. Pozisyonda 25 numaranın takipçiliği takdire şayan. Golden sonra canlanıyor misafir takım, 66’da Ayar ile bir kez daha yokluyor rakip kaleyi, 22 yaşındaki İsveçli ofansif orta saha takımın göze batan oyuncusu. 69’da Arsenal’de Lewis-Skelly sarı kartı gören oyuncu, akabinde yerini sakatlıktan dönen Gabriel’e bırakırken Gyökeres’in yerine Jesus sahada. 75’te Brighton’da Hinshelwood’un yerini Welbeck alıyor. 76. dakika maçın muhtemel kırılma anı, Brighton atağında Rutter’in pasında takıma hareket getiren Minteh’nin sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunu uzanarak çıkartıyor Raya, haftanın muhtemel en iyi kurtarışı. 82’de Arsenal’de Trossard’ın yerini Martinelli alıyor. 85’te net fırsatı kaçırıyor 11 numara, Saka’nın sağdan ortasında kaçmaz denen pozisyonda isabetsiz vuruyor. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 60,206 taraftarın önünde ikinci devrede zorlandığı maçı 2-1 kazanan Arsenal Manchester City’nin iki puan önünde liderliğini sürdürüyor. Brighton’a gelince, ilk devrede rakip kaleyi bulamadıkları maçın ikinci devresinde Arsenal kalesini sekiz kez yokladılar. Sahadan yenik ayrılırken Fabian Hürzeler yönetiminde 2023'ten bu yana aralık ayında oynadıkları 11 maçta üç puan sevinci yaşamadılar. Mayi beyazlılarda Aralık sıkıntısı devam ediyor.