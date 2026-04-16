Bu hikâye böyle bitmeyecek

Resul Emrah ŞAHAN

Mahkeme Başkanı: İddianameyi tebliğ aldınız, içeriğini biliyorsunuz. İddianame kapsamında 13,10, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45… Yani Şişli Belediyesi olarak geçen bölüm ve bir de ayrıca 13 No’lu eylem kapsamında hakkınızda suç isnadı var. Savunmanız da hazırsa başlayabilirsiniz…

Resul Emrah Şahan: Sayın Başkan, sayın mahkeme heyeti; öncelikle heyetinizin, avukatlarımızın ve tüm yurttaşlarımızın geçmiş Ramazan Bayramı’nı kutlarım. Bu bayram, Nevruz ve Ramazan Bayramı güzel bir çakışmayla birlikte kutlandı. İnşallah gerçekten bahar ülkemize demokrasiyle, adalet ve barışla gelir. Temennim budur. Bu salondan inşallah böyle çıkarız. Sayın Başkan, Sayın Mahkeme Heyeti; yaklaşık tam bir senedir tutukluluktan sonra karşınızdayım. Geçen sene bugün, benim tutukluluğumun birinci günüydü. Hakkımızda binlerce sayfadan oluşan iddianameler hazırlandı. Ne olduğunu bilmediğimiz, yaratılmış suçlamalar, iddialar… Hepsine karşı milletin, yurttaşın, bu salondaki arkadaşlarımızın, dışarıdakilerin bize olan inancıyla, desteğiyle bugüne kadar geldik. 12 metrekarelik hücremde; yüzlerce mektup, binlerce mesaj… Yarınlara ilişkin samimiyetle söyleyeyim, umudumuz oldu. Kendisini hiç tanımam, hiç bilmem; "Bu hikaye böyle bitmeyecek. Sizler bu ülkenin geleceği için oradasınız. Millet sizinle, dayanın oğlum" diye mektup yazan, Erzurum'dan mektup yazan Hanife teyzenin direnciyle karşınızdayım. Tam 1 senedir, tam 1 senedir ya...

Önümüze konan kağıtlar, sorgular bana "suçlusun" diyor. Dönüyorum diyorum ki "Neyle suçlusun?". "Bilmiyorum, suçlusun, ispat et." diyor. Tam da bu boşluğa karşı savunma yapıyoruz. Tam bu boşluğa karşı! Düşmanca davranan bir yapının kurguladığı oyuna, hep birlikte zorlanıyoruz. Hep birlikte. Ama başlamadan şunu söylüyorum: Burada onlarca evladı, anneyi, babayı, aileyi ayrı düşüren, gözyaşı döktüren, suçsuz yere bizi evlatlarımızdan ayrı düşüren, herkes, uzak tutan herkes, bu divanda değilse, milletin vicdanında ama en önemlisi ulu divanda hesap verecektir. 5,5 yaşındaki kızımdan beni ayrı koyan her kul, aklına bunu koysun. Fakat aklı olanın imanıdır. Doğruyu yanlıştan ayırmak, akıl kadar vicdan işidir. Benim devletimin mahkemelerinden beklentim tam da budur işte. Doğruyu yanlıştan ayıran bir akıl ve vicdanla karar vermesidir.

Sayın Başkanım, değerli mahkeme heyeti; size kendim açımdan süreç nasıl başladı anlatmak isterim. 19 Mart sabahının ilk saatlerinde evimde kent uzlaşısı kapsamında terör örgütüne yardım suçlamasıyla gözaltına alındım. PKK'ya yardım suçlamasıyla gözaltına alındım. Şişli'nin seçilmiş belediye başkanı, on bir aylık belediye başkanı olarak maruz kaldığım bu gözaltı ve bu tutuklama yöntemi ne akla ne vicdana ne de hukuka sığar. Sadece ben değil; İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, bürokrat arkadaşlarımız, tüm belediye başkanı arkadaşlarım ve devlet koltuğunda oturan tüm bürokratlar için bu yöntem, incitici ve onur kırıcıdır. Devlet adabından beklenen bu değildir. Bakın Sayın Başkan; ben bürokrat kökenli bir belediye başkanıyım. Bunun önemini Şişli Belediye Başkanıyken daha da iyi gördüm, hissettim, tecrübe ettim. Kurumların birbiriyle olan diyalogu, bürokrasinin birbiriyle olan diyalogu, devlet koltuğundaki insanların —kişilerden bağımsız olarak— birbiriyle olan diyaloğu esastır.

Örneğin Şişli Belediyesi ile Çağlayan Adliyesi komşu kurumlardır. Birbirinin külüne muhtaçtır. Yani o kadar simgesel bir örnek vereyim ki: Mesela Çağlayan Adliyesi'nin olduğu parsel aslında Şişli Belediyesi'nindir. Zamanında o parseli hazineye belediye vermiştir. Benim başkanlık dönemimde de bu diyaloglar devam etti. Adliyeyle, savcılık makamlarıyla pek çok konuyu konuşuyoruz; lojistik ihtiyaçları bir tarafa koyuyorum. Tabii ki iki kurumun kendi arasındaki birtakım ihtiyaçları oluyordu, bunları karşılıyorduk. Adliyenin İstanbul'daki önemli bir idari bina eksikliğine ilişkin Şişli Belediyesi'nde çalışmalar yapmaya başlamıştık, vesaire konuşurduk. Sayın Başkanım, daha 1 gün önce, 18 Mart günü, savcılıkla ben bunları konuştum. Benimle konuşuyorlar bunları. Çağırsalar gelirdim; 1 kilometre uzaktayız. Çağırsalar hepimiz giderdik. Hepimiz giderdik. Sabahın kör saatinde, 5 buçuk yaşındaki kızımın, karımın önünden beni almak; oturduğumuz koltuğa, daha 1 gün önce birbiriyle diyalogda olan bu norma saygısızlıktır. Bu normu görmezden gelmektir. Benim bildiğim devlet bu değil Sayın Başkanım. Benim bildiğim, çocuğuma benimsetmek istediğim devlet ana, devlet baba bu değil.

Bakın hikâye nasıl başladı? Benim kızım o gün kapıya ne astı? "Bu eve polisler giremez" diye yazı yazıp, kapıya astı. Bu hepimize ders niteliğindedir. Bugün devlet koltuğunda oturan herkese ders niteliğindedir. Devlet bu topraklarda ‘ana, baba’ diye adlandırılır. Devlet ana, öyle içi boş bir kavrama benzetme değildir; toplumun 7'den 77'ye tüm siyasal ve toplumsal kesimleriyle kendini güvende hissettiği, hakkının korunduğunu bildiği bir şefkat elidir devlet. 19 Mart sabahı bu hikâyenin benim evimden, benim ailemin gözü önünde zedelenen hikâyenin başladığı yer burasıdır. 19 Mart sabahı, bu hikâyede devletle toplum arasındaki güven bağına balta vurulmuştur. Devlet normu yok sayılmıştır. Hikâye böyle başlamıştır.

Şimdi Sayın Başkan; benim tutukluluğum, ailem, kişisel olarak yaşadığım şey bir kenarda. Burada esas hikâye Şişli'nin iradesidir. Şişli Belediyesi'nin, Şişli ilçesinin iradesidir. Bakın; ben Şişli'de her 10 seçmenden neredeyse yaklaşık 7'sinin oyunu almış bir belediye başkanıyım. Şişli tarihinin en yüksek oyuyla belediye başkanı seçilmiş kişiyim. Hakikat şudur ki; bu tutuklama bana oy veren ya da vermeyen yurttaşların anayasal hakkına müdahaledir. "Beni temsil etsin ya da etmesin" diyen herkesin, sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni için söylemiyorum, hepsinin ortaya koyduğu demokratik rızaya karşı yapılmıştır. Bugün benim koltuğumda kayyım oturuyor.

Sayın Başkanım hatırlatmak isterim; 4 gün gözaltından sonra haksızca tutuklanmamıza karar verilen Çağlayan Adliyesi nerededir? Simgesel olarak bir düşünelim, mekânsal olarak düşünelim. Cumhuriyetin, Milli Mücadelenin temellerinin atıldığı, her sokağı ülkenin demokrasi tarihinin izleriyle dolu olan Abide-i Hürriyet anıtının yanındadır. Bu mücadeleyi vermiş Mahmut Şevket Paşa, Mithat Paşa, Talat Paşa, Enver Paşa ve daha nicelerinin hatırasının yanı başındadır. Bunu niye hatırlatıyorum? Böyle bir mekânda, o koca Çağlayan Adliyesi'nden yürütülen bu siyasi operasyon Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak yapılıyor. Hem de nasıl biliyor musunuz? Hürriyet Anıtı'nın yanında o ilçenin, o ilin, o ülkenin yurttaşlarının hürriyetine müdahale edilmiştir. Tarih kitapları bunu böyle yazacaktır.

Bakın Sayın Başkanım, Şişli herhangi bir ilçe değil. Şişli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izleriyle dolu bir ilçedir her sokağıyla. Şişli'nin gündüz nüfusu 3.500.000. İstanbul'un atar damarı; ticaretin, kültürün, gündelik hayatın merkezi Şişli. Ama bir taraftan Şişli Kuştepe'de 10 kişinin tek göz odada, çatısı akan odada yaşadığı yoksul Roman ailenin yuvası. Paşa Mahallesi'nde kâğıt toplayıcılıkla geçinen genç babanın yuvası. Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen Alevi kardeşimin evi. 19 Mayıs Mahallesi'nde yıllar önce geldiği için bu kent merkezinde ayakta durmaya çalışan Siirtli Kürt dostumun evi. Feriköy'deki 100 yıllık, 150 yıllık Ermeni komşumun evi. İstese İstanbul'da istediği yerde oturabilecek ekonomik seviyeye sahip olan ama Nişantaşı'nın sokaklarıyla, Şişli'nin caddeleriyle gönül bağı olduğu için Nişantaşı'nda oturan Nişantaşılının evidir Şişli. Şişli bir İstanbul kesitidir. Bu tutuklama, bu operasyon işte tam da bu anlattığım Şişli'nin iradesine ve rızasına yapılmıştır Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, halkın iradesinin hiçe sayıldığı yerde hukukun sadece şekli kalır, meşruiyeti ortadan kalkar. Ve bu yazılanlar, bu suçlamalar, bu isnatlar meşru değildir. Bu suçlamalar, bu isnatlar meşru değildir. Tekrar ediyorum; çünkü bir yıldır ne yapılırsa yapılsın millet inanmadı. İnanmadı! Biz şu anda millet nezdinde meşru olmayan bir süreci yaşıyoruz ve oynuyoruz hep beraber.

Bakın 19 Mart sonrası Türkiye'de yaşanan tutuklamalara, operasyonlara siyasi olduğuna dair yurttaşın çok güçlü bir inancı var; duyuyoruz bunu. %60'lar, %65'ler bir şeyler konuşuluyor. Hiç uzağa gitmeyelim; daha geçen hafta Şişli'de yapılan bilimsel bir çalışma raporlarını size sunacağız. Daha geçen haftadan, 1.060 örnekle yapılan bir çalışma... Bakın Şişli halkının %72'si bu davaya "siyasi" diyor. İçinde AK Partilisi var, MHP'lisi var; bütün partililer var. Şişli halkının %80'i diyor ki: "Resul Emrah Şahan’ın suçlu olduğuna inanmıyorum." İnanmıyorlar! %85'i "tutuklu yargılamaya karşıyım" diyor. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Bırakın bunları, şu aşağıdaki oran çok acı. Serbest bir soru soruyorlar, diyorlar ki: "19 Mart operasyonu sizde hangi duyguyu yarattı?" %92; üzüntü, şaşkınlık, öfke ve korku. Seçeneksiz soru bu. Yani anlamanız açısından söylüyorum; millet zaten gelecek kaygısı içerisinde, millet bir şeyle uğraşıyor dışarıda. 19 Mart sonrası tüm Şişli'yi, bütün ülkeyi koyduğunuz hale bakın.

Bakın bu gösterdiğim sonuçlar çok nettir Sayın Başkanım. Şişli, Türkiye gibi bu operasyonun siyasi olduğu gerçeğini dile getirmiştir. Yurttaşın bizimle ilgili olumlu kanaatleri azalmamıştır. Tutuklamanın karşısında üzüntü, öfke bunlar artmıştır. Burada vurgulamak istediğim nokta şu Sayın Başkanım: Nasıl ki az önce devletle toplum arasındaki ilişkinin zarara uğratıldığı gerçeğini anlatmaya çalıştıysam, burada da hukuk ve toplum arasındaki bağın, ilişkinin tahribatını hep beraber görmek zorundayız. Bu noktada siz ve sayın heyetinize; tarihsel yükümlülüğün altında bir belediye başkanı ve karşınızda yargılanan biri olarak hatırlatmak isterim. Hukuk devleti yalnızca karar üretmekle değil, meşruiyeti korumak ve sağlamakla yükümlüdür. Bu, adaletin hakikatidir. Tarih önünde, millet önünde meşru olmayacak bir karar hangi deftere yazılırsa yazılsın hukuki de olamaz. Bu iddianamede yargılanan bir belediye başkanı olarak beni seçmiş yurttaşlarım, tüm Şişlililer adına, kendi adıma, tüm ülkem adına beklentim budur. Hakkımda adaletle varılacak bir karardır. Buna inancım tamdır. Çünkü Anadolu'da oturduğunuz koltuğa peygamber postu derler Sayın Başkanım.

Şimdi ben 1 senedir neden tutukluyum? Bunu vurgulamak isterim, anlatayım. Bakın ben 19 Mart günü kent uzlaşısı davasından tutuklandım. 1 yıl önce esas tutuklama nedeni kent uzlaşısıydı. Bunun altını çizmek isterim. Yani gerekçe Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye İttifakı siyaseti. Ben siyasetçi olarak ve belediye başkanı olarak partimle beraber batıdaki illerde, batı illerindeki Kürtlerin mecliste temsil edilmesinin savunucusu olduğum için tutuklanıyorum. Bize isnat edilen suç buydu... Batı illerindeki Kürtlerin meclisteki temsiliyetiymiş. Sayın Başkan, batı illerindeki Kürtler kim? Belki siz, belki YSK arkadaşlarınız, belki katip arkadaşlarınız, salondaki arkadaşlarınız... Komşumuz, kardeşimiz, çalışma arkadaşımız. Bu şehirde aynı derdi, bu ülkede aynı derdi, aynı hüznü, sevinci yaşadığımız kardeşimiz. Ben bu siyasetin arkasındayım, gözümü kırpmadan arkasındayım. Çünkü Türkiye İttifakı'nı millet kabullendi. Batı'daki Kürt’ün, Doğu'daki Türk'ün, Alevi’nin, Sünni'nin, Laz'ın, Çerkez'in, Roman'ın bir olduğunu, kardeş olduğunu; geçmişinin bir, geleceğinin de bir olduğunu ispatladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 2024 yerel seçimlerinde 1. yaparak da bunu gösterdi zaten. İşte bu tutukluluk, işte bu operasyon bu bir olma haline, birlik olma haline yapıldı.

Ancak bu durum tabii büyük bir çelişki; çünkü Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en kritik eşiklerinden biri olan terörsüz demokratik Türkiye sürecine ilişkin en geniş toplumsal destek varken "kent uzlaşısı" davası ve kent uzlaşısından bir belediye başkanını tutuklamak abestir. Bakınız bu ülkeyi seven, milleti el üstünde tutan herkes bana katılacaktır. O dönem iktidar siyasetçilerinin açıklamalarından bir cümle söyleyeceğim "Uzlaşı bu topraklarda bir zayıflık değildir, devlet aklının ve milletin ferasetinin gereğidir." dediler. Biz orada durduk. Kent uzlaşısı buydu. Kimlikler üzerinden çatışmak değil, ortak değerlerde buluşarak kenti birlikte yönetme niyetiydi.

Hal böyleyken bu operasyon devlet aklına, milletin desteğine, hep birlikte demokrasi için bir eşik daha atlama çabasına çelme takmaktır. Devlete rağmen, devlete rağmen... Türkiye, Kürt meselesinde en önemli tarih eşiğini geçerken bir belediye başkanını uzlaşıdan tutuklu tutmak çelişkidir. Bu çelişkiyi görmek için olayları sıralayalım... 19 Mart günü kent uzlaşısından tutuklandım, iddianameyi beklemeye başladım. 4 ay sonra, Temmuz’da Profesör Doktor Ahmet Özer, kent uzlaşısından benden önce tutuklanmış Esenyurt Belediye Başkanımız tahliye aldı. Tam o dönem "Şimdi kardeşlik zamanı, iç cepheyi güçlendirelim" açıklamaları geldi. Emrah'ın hücresinin kilidi açılmıştır, kapının kulbunu indirseniz kapı açılıyordu; onun için 2. bir kilit lazımdı. Ağustosta etkin pişmanlar ifade vermiş, vermiş, vermiş çıkamamış; "Emrah" demiş, Ağustos ayında etkin pişmanlar. 12 Eylül’de birden aniden ifadeye çağrıldım. Sadece tanık ifadeleriyle, tekrar ediyorum sadece tanık ifadeleriyle tutuklandım. Hem de kimler, Türkiye'de bakanlıkla, devletle en büyük iş yapan müteahhitler, Türkiye'nin en büyük müteahhitleri, en büyük ihale almış kişiler, onların danışmanları, onların işini takip eden insanlar... Tamam.

Sonra ne oldu? Sayın Başkanım 2026 Şubat ayında kent uzlaşısından tutukluluk incelememde 5 dakikada tahliye aldım. 5 dakikada. Yani 400 kişinin 4000 sayfalık iddianamesini yazanlar, 5 kişinin iddianamesini 1 yıl oldu yazamadılar. 1 yıl oldu yazamadılar. Yani bu işin yedek tutuklama olduğunu bırakın yargı makamı ispatlasın desem ancak böyle ispat olur. Uzlaşıdan tahliye olmama karar verilmiştir. İBB dosyasından tutuklu kalmam için bir önlem almak gerekiyordu. Özetliyorum: 19 Mart'ta kent uzlaşısından tutuklandım. Temmuzda Ahmet Hoca tahliye oldu kent uzlaşısından. Ağustosta etkin pişmanlar birden devreye girdi. Eylülde İBB dosyasına eklendim. Şubat ayında uzlaşıdan tahliye aldım, iddianamesi çıkmamış bir şekilde martta karşınızdayım. Bakın başından beri hukuki sürecin siyasi süreçle iç içe olduğu, içinde bulunduğumuz şu andaki süreçte ülkede bu işlerin siyasi olduğunun en güzel özetidir, kronolojik özetidir ya. Kent uzlaşısından tahliye aldım, süreç komisyonu 1 hafta sonra rapor açıkladı. Süreç komisyonunun raporunun çıktığı gün Türkiye'de kent uzlaşısından bir kişi kalmadı. Meclis üyeleri de o gün tahliye edildi.

Olması gereken budur. Olması gereken demokrasi, hukuk, toplumsal barıştır; ama yargılamaların, bu davaların siyasi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama Emrah çıkmamalıydı. Yedek tutuklama bunun için alındı. İşte bu yüzden ikinci tutukluluğum da bu davalar da siyasidir. Sayın Başkan, peki ben 11 ay boyunca, tutuklanmadan önce neler yapmıştım? Niye benim çıkmamı istemiyorlar? Emrah’ın neden belediye başkanı olmasını istemiyorlar? Anlatayım. Biz Şişli'de kimlikler, kutuplaşmalar üzerinden değil; hizmet üzerinden, çoğulcu demokrasiyi esas alarak çalıştık. Müşterek hikaye kurma çabasındaydık. Sokaklarımızda, yaşadığımız kentte "biz" olabilme derdiyle yaptık ya. Kutuplaşmadan insanlar yorgun düşmüş, zorluklarla mücadele ediyor. Gerçek konuları var, gerçek sorunları var. Bunun için çalıştık. 11 aylık belediye başkanlığı boyunca 150'ye yakın proje hayata geçirdik. 150'ye yakın. Çocuğun, kadının, yoksulun, emeklinin yanında olduk.

RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI İKİNCİ BÖLÜM

Uzatmayacağım ama bunları niye gösteriyoruz? Bunların hiçbiri yok artık. Kayyımda bunların hepsi kalktı. Hepsi kalktı. Mehmet Murat Çalık Başkanım başlatmıştı; okullarda bir öğün projesi. Şişli'de bin beş yüz öğrenciye, yüz bin kez yaptık. Kayyımda kalktı. Kırtasiye yardımı yaptık. Fatura ve kışın fatura desteği verdik. On binin üzerinde yurttaşa kışın fatura verdik. Emeklilere pazar desteği verdik beş bin TL; beş bin emekliye. Kent marketler açtık Şişli'de, üç harfli marketlerden daha ucuza ürün satmak için. Okullarımız temiz olsun, hijyen olsun diye temizlik şefliği kurduk. Okullarımızın temizliği için özel personel görevlendirdik. Şişli'de yaşayan tüm diyabetli çocuklara ücretsiz sensör desteği verdik. Üç yaşında, dört yaşındaki çocuk her gün üç dört kez şeker ölçümü yapıyor, kolu morarıyor; morarmasın diye ücretsiz sensör desteği verdik her ay. Genç kardeşlerimize ücretsiz ulaşım verdik. Burs verdik; sekiz yüz öğrenciye on beş bin TL'lik burs verdik. Ya, çocukların oynayacak yeri yok Şişli'de. Park yok. Yetmiş beş sokağı kapattık hafta sonu çocuklar oyun oynasın diye. Çocuklar; aynı apartmandaki arkadaşlarıyla, akranlarıyla tanıştı. Komşu komşuyla tanıştı mesela. Altmış bin çocuk faydalandı. Daha çok var. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Bunların hepsi durdu.

Bir taraftan da bunları yaparken de Türkiye'de kurumlar çok zor durumda. Sadece Şişli Belediyesi değil; o dönem çok haber olmuştu, Şişli Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyesi diye. Devletin en borçlu belediyesiydi Şişli Belediyesi. Önceki belediye başkanı çok toparlamaya çalıştı, toparlayamadı. Ben de geldim, ben de toparlamaya çalıştım. En borçlu belediyesiydi. Kaynak geliştirmek için çalıştık. On bir aylık belediye başkanlığım boyunca iddia ediyorum; AK Partili belediyeleri bilmem ama Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları içerisinde en fazla bakanla görüşen, en fazla Ankara'da üst düzey bürokratla görüşen ve toplantı yapan belediye başkanı benim. Üç kere bakanla görüştüm. İki kere Çevre Şehircilik Bakanlığı, bir kere de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla görüştüm. Ve ilgili bürokratlarıyla görüştüm. Sadece nezaket ziyareti değil, toplantılar yaptık; uzun toplantılar yaptık.

Belediyenin kurum olarak güçlenmesi için çabalıyoruz. Kurumun güçlü olması lazım ki hizmet üretsin. 'Belediyenin öz mülkü olması lazım' dedim. Belediyenin öz mülkü olsun ki hizmet üretebilsin, kaynak üretebilsin. Teknik çalışmalar yaptık, buralara yoğunlaştım on bir ayda. Bakın Sayın Başkan, on bir ayda belediyeye tam otuz altı tane mülk kazandırdık. Bu konu çok önemli bir konu. Bu konuya hiç değinmedim. Türkiye ilk defa duyacak bu konuyu. On bir ayda otuz altı tane mülk yaratarak Şişli Belediyesi'ne yaklaşık kırk altı milyar TL'lik, yani bir milyar doların üzerinde, kırk altı milyar TL'lik mülk kazandırdık. Biz buna ihdas deriz. Boş alanları çalışırsınız, kamunun hakkıdır bu ve o tapuları kamuya kazandırırsınız. İlmek ilmek, oya gibi kendim çalıştım teknik arkadaşlarla. Oturduk, çalıştık. Bakanlığa gönderdik, Bakanlık onayladı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Oradaki arkadaşlarla da çalıştık ve bir kaynak yarattık. Şişli için yaratıyorsunuz; Şişli Belediyesi'ne yarattık. Bunlar gerçek tapular. Yani fotobloktaki tapu değil, gerçek.

Şimdi ne oldu biliyor musunuz Başkanım? Cumhuriyet tarihinde bir ilktir, iddia ediyorum Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir şey oldu: Şişli Belediyesi’nin bu tapuları bir gecede elektronik sistemden iptal edildi. Bir gecede tapuları iptal ettiler. Belediyemizin tapusunu veren Bakanlık. Tapular iptal edildi. Görüş yazısı yazdık, dedik ya biz böyle böyle bir işlem yapmıştık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. 'Doğru mu?' dedik, 'Doğru' diye yazı yazdılar. Ben Sayın Murat Kurum'la bunları konuştum. Yazılarımı gösterdim. Teknik olarak hatalı olduğunu da kabul etmedi, teknik olarak doğruladı bizi. Onu da söyleyeyim. Bunu niye anlatıyorum? Bir şeye çabaladık. Yani burada bir olay değil, kurumu güçlendirmeye çabalıyoruz. Ama 'Yok' dediler. 'Bir dakika, Şişli'ye bir mülk verilmez.' Olur mu ya? Kamuoyunun malıydı, Şişli'nin helal malıydı.

Daha kötüsü ne oldu? Şişli Belediyesi'nin bu işleminden sonra Bakanlık, ilçe belediyelerinin böyle bir kaynak yaratmaması için hemen bir yasa çıkardı. Hemen! 'Hiçbir belediye bu işlemden sonra Türkiye'de ihdas yapamaz' dendi. Dediler ki 'Yok, yapmasınlar. Burası bir kapı açıyor, kapatalım.' Tamam. Bu neyi temsil ediyordu başkanım? Onu anlatacağım. Sayın Bakan anlatsın, bir milyar doların üzerinde bir mülk diyoruz. Proje değeri iki buçuk - üç milyar dolar. Yani vatandaşın anlaması için söylüyorum, bugün otoyollar, köprülerin satılacağı rakam. Şişli'deki binaların yüzde doksan ikisi depreme dayanıklı değil. Yüzde doksan ikisi depremde yıkılacak yapılar. Bu parayla, bu kaynağı kullanarak Şişli'deki tüm binaları yıkın, kimseden cebinden beş kuruş para almayın, aynı metrekaredeki dairesini teslim edebiliyorsunuz. Yani Şişli'de kentsel dönüşüm sorununu çözüyorduk ya, bu kadar basit! Ve bunu Bakanlıkla yapacaktık. 'Olmaz' dediler, 'Yapamazsın' dediler. Dava açtık, tedbir koydurduk. İnşallah alacağız tapumuzu. İnşallah görevime döneceğim, Şişli'nin kaynaklarını yine Şişli'de, Şişli için kullanacağım.

Ben on bir ay boyunca bu kentin geleceği, burada yaşayanların huzuru ve refahı için çalıştım. Kurumu güçlendirmek için çalıştım. Sayın Başkan bakın, Mecidiyeköy’de İstanbul'un en lüks AVM'lerinden biridir, hepiniz bilirsiniz. Bir ismi vardır, hiç söylemeyeyim ismini. İki sokak arkasında da Kuştepe vardır. Kuştepe'de biraz önce size bahsettiğim 'Bir Öğün Bizden' dediğimiz kampanyayla çocuklara öğlen okulda karnı doysun diye gönderdiğimiz yemekle Kuştepe'de okullaşma oranı arttı. Şişli'nin göbeğindeki bir mahallede, bir okula öğlen çocuğa öğün gönderiyoruz diye anne, 'Çocuğumun karnı doysun' diye Kuştepe’de çocuğunu okula gönderdi. Böyle bir mahalleden bahsediyoruz. Arkasında böyle bir yoksulluk var işte. O AVM'nin arkasında böyle bir yoksunluk var. Anlatmaya çalıştığım şu: O mahallenin hakkı, o çocuğun hakkı, geleceği işte o AVM'ye, o kuleye satıldığı için görmezden gelinmiş. Bir kere daha bu kentin hakkına girilmesin; bir kere daha çocuğun, gencin, yoksulun hakkına girilmesin diye çalıştık.

Şişli'de bu hikayelerden çok var; biliyorum bu ülkede çok var. Hepiniz geçerken görüyorsunuz ama emin olun en sertleri, en acımasızları Şişli'de. Samimiyetle söylüyorum. Bakın, ben belediye başkanı adayıyken de söyledim bunu: Öyle bir ilçedir ki burası, yedi metrelik bir yolun karşısında milyon dolara daire alırsınız, hemen karşısında inanılmaz bir yoksulluk görürsünüz. Hemen karşısında… O lüks arabalar o yoksulun önünden geçer evine girer. Öyle büyük bir tesadüf ki o yedi metrelik yolun karşısındaki o gökdelen bugün benim karşımda. Anlatacağım şimdi. İşte konu tam burada başlıyor başkanım. Ben o tek göz odada yaşayan Şişlili yoksul ailenin bu kentten alması gereken kul hakkının, kent hakkının savunucusuyum. Peki sayın başkanım, ben yola nasıl çıktım? Bütün bu işlerin, isnatların hepsinin detayını anlatacağım ama yola çıkış hikayemi görmeniz lazım. Yola nasıl çıktım?



RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakın; 19 Mart 2024 tarihi başkan adayıyım. O tarihte yaptığım bir basın toplantısından görüntü bu. Detaylarını vereceğim. Bakanlığın parsel bazında yaptığı plan tadilatı. Bunu savunmamın sonuna kadar çok sık kullanacağım. Parsel bazında yaptığı plan tadilatı bakanlığın, hem de 6306'yla, yasalara boğmayayım, 6306 da afetten sonra 99'dan sonra çıkarılan “ya depremle ilgili bir yasa çıkaralım, kentlerimizi daha dirençli hale dönüştürelim, kentlerimizin depremle ilgili konularını çözelim” diye çıkarılan yasayla yapılmış parsel bazında bir plan tadilatıyla Şişli'nin göbeğine yapılmak istenen 24 dönümlük bir araziye 72 katlı gökdelenin planına karşı çıkarak bir basın toplantısı yaptım. Dedim ki buna ihtiyacımız yok bizim. (Konuşmasını görsellerle detaylandırıyor.) Bizim buna ihtiyacımız var! Yeşil alana ihtiyacımız var! Hatta görseli de şöyle göstereyim o 72 katlı gökdelene karşı koyduğum... Buna ihtiyacımız var, anlattım bunu. Bunu anlattım.

Şişli'de kişi başına düşen yeşil alan 1,2 metrekare, mezarlıklarla dâhil. Mezarlıklar hariç 0,7 metrekare. Bunu savundum. Olmaz dedim, yapmayın. O dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, bugünün bakanı Sayın Murat Kurum'un imzasıyla çıktı o plan. Anlattık olmaz dedik. Şişli'nin buna ihtiyacı yok. Şişli'nin yeşil alana ihtiyacı var, Şişli'nin deprem toplanma alanına ihtiyacı var. Peki yapılmak istenen proje ne? Bakın Sayın Başkan, bahsettiğim parsel burası. Hemen arkasında, yine bakanlığın parsel bazında plan tadilatıyla, hemen arkasında, şurada gördüğünüz küçük bina da belediye binası, şurada gördüğünüz küçük bina da belediye binası, yine bakanlığın parsel bazında plan tadilatıyla yaptığı bir inşaata karşı bunu savunduk. Olmaz dedik, Şişli'nin nefesi kalmadı, İstanbul'un nefesi kalmadı, bunu yapmayın. 1 milyon metrekare, 1 milyon metrekare inşaat! Bulunduğu mahalledeki tüm apartmanları, evleri toplayın 950 bin metrekare. Etrafındaki binalar 5 kat, 6 kat, 4 kat, depreme dayanıksız yapılar. Bunu yapmak istediler, olmaz dedik, yapmayın, olmaz. Sayın Savcılık bu inşaat şirketinin patronunun ifadelerini aldı hakkımızda, bana söylediler. Ben 12 Eylül'de tutuklanırken bu ifadelerle tutuklandım. Bana ‘vampir’ dediler. Başkanım, vampir dedi! Bize ‘çete’ dedi! 1 milyon metrekare! Derdim müteahhit değil benim, benim derdim müteahhit değil. Müteahhit buraya 2 milyon metrekare de yapar. Derdim bunu yaratanla!

Biz dedik ki kamu yöneticisi olarak bu böyle olmaz. Kentlerin buna hali kalmadı. Başka bir şey savunmamız lazım. Şişli'nin deprem toplanma alanlarına ihtiyacı var. Şişli'nin gerçek bir planlama aklına ihtiyacı var. Belediye Başkanı oldum, mazbatamı aldım, 26 Nisan'da biraz önce bahsettiğim alana ilişkin arkadaşlarım bir denetim yaptı, ruhsata aykırı olduğunu tespit ettik ve mühürledik. Bakanlığa yazı yazdık, bakanlık kabul etti, doğru dedi, ruhsata aykırı iş yapıyormuş. Yazı yazdı, durdurdu. Biraz önce gösterdiğim belediyenin arkasındaki alanı da inceledik. Bir baktık bu da ruhsata aykırı devam ediyor. Bu da ruhsata aykırı devam ediyor. Olmaz dedik, yetkimiz yok bakın bakanlığa yazı yazdık. Biz ilk gösterdiğim 72 katlı diye gösterdiğim yeri mühürleyince, biz UTK deriz, çok teknik şeye boğmak istemiyorum, Ulaşım Trafik Koordinasyon Kurulu'dur bu, izinleri tabii iptal edildi. Yani kamyon giriş çıkışları iptal edildi. Ne oldu? Devam ettiler, mühür fekki yaptılar. İnşaat şirketi dedi ki ben senin mührünü tanımam, mühür fekki yaptı devam etti. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Dedik ki yapmayın ya, mührü tanımıyor.

Daha da ilerisi... Mühür fekki yapmış bir inşaatta bir beton mikseri, 70 küsür yaşındaki selpak satan bir teyzemizi bir kaza sonucu öldürdü. Ses yok. Ya ses yok! Ya bu ülkede bir insanın canı, 1 milyon metrekare, bir insan canından daha değerliymiş demek. Etmiyor demek ki, 1 milyon metrekare bir insan canı etmiyor ya! İnşaata devam etti, devam etti inşaat. Ne oldu? "Aa buraya belediye başkanı gelmiş bizle uğraşıyor, tamam." Hemen iki Sayıştay müfettişi mali denetime, üç müfettiş ve sekiz bilirkişi de teknik incelemeye geldi belediyeye. Daha mayıs gelmedi, hemen! Hemen tepemde üç müfettiş, sekiz bilirkişi, iki de Sayıştay müfettişi mali denetim. Lütfen bundan sonraki konulara böyle bakın. Ben çok yoğun bir soruşturma baskısıyla başladım belediye başkanlığına, çok yoğun, hemen. Sayın Vali orada, inşallah yalanlamaz. Valla kaç kere çağırdı beni. "Ne olacak Şişli'de her yerde gökdelen var, burada da bir gökdelen olsun" dedi. "Sıkıntı çıkacak" dedi. Yapmadık başkanım. Durduk, durmamız gereken yerde durduk. Samimiyetle söylüyorum durmam gereken yerde durdum.

Şimdi Sayın Başkan, benden beklenen, ya bugün karşınızda bu gökdelenin temsil ettiği anlayışla ortaklaşmadığım için tutukluyum. Bu yedek tutuklamadaki konum bu. Şununla ortaklaşmadığım için yargılanıyorum. Benden beklenen görmezden gelmekti. Vallahi görmezden gelmekti. En konforlusu buydu benim için. İş insanlarının, müteahhitlerin istediklerini, istedikleri sürelerde, istedikleri şekilde görmezden gelseydim; kentin, kamunun hakkı önceliğim olmasaydı, ben ve arkadaşlarım idari görevimizin gerekliliklerini yerine getirmeseydik emin olun bugün hiçbir konuyu karşımıza koyamayacaktınız. Bu tutuklamada konu yakalayamayacaktınız. Yedek tutuklama yapamayacaktınız. Bugün ben müteahhitlerin istediğini yaptığım için değil, yapmadığım için tutukluyum. Bunu popülist bir müteahhit karşıtlığı gibi duymayın. Bunu yapacak biri değilim, müteahhit yanlısı değilim. Benim yandaş olduğum, yanında olduğum şey halk, sokak, kamu, devlet. Bugün aynı noktada durmaktan gururluyum, bu benim gururumdur. Başkan adayıyken yola nasıl çıktıysam milim sapmadım. Bu benim şehir plancısı, kamu yöneticisi ve belediye başkanı olarak sorumluluğumdur, şerefimdir. Sayın Başkan, nasıl ki kent uzlaşısının, Türkiye ittifakının gerektirdiği siyasi sorumluluklarımı yerine getirdiğim için tutuklandıysam, sonrasında eklenen bu zoraki yedek tutuklamada da idari olarak yapmam gerekenleri yaptığım için tutuklanmış bulunuyorum. Bunu aktardığım örneklerden de anlayacaksınız.

RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şimdi bana isnat edilen iddialara tek tek yanıt vereceğim. Ama en başta biraz Resul Emrah Şahan’ın durumuna ilişkin bir kesit vermek istiyorum. Yani Resul Emrah Şahan nasıl bir siyasi gelenekten geliyor? Nereden geliyor? Kimdir? Sayın Başkan, ben Ankara'da iki odalı bir devlet lojmanında büyüdüm. Ailem, siyasetin ve sanatın içinde büyüdüm. SHP geleneği içinden gelmiş bir çocuğum. Bakanların, genel başkanların, sanatçıların gelip gittiği bir evde çocukluğum geçti. Benim şehir plancısı olmama sebep, Sayın Genel Başkanımız Murat Karayalçın'dır. Murat Karayalçın sayesinde şehir plancısı oldum. Babası sanatçı ve siyasetçi olan biri olarak; Arif Sağlarla, Muhlis Akarsularla büyüdüm. Benim çocukluğumdan aklımda tek bir şey kaldı; bu davayla ilgili verebileceğim: 'Eğer siyasette ve devlette hizmet edeceksen; servetten, şöhretten ve şehvetten uzak duracaksın.' Ben bunu öğrendim, böyle büyüdüm.

Üniversite okumaya Mimar Sinan Üniversitesi'ne geldim. Okudum, çalıştım, mezun oldum ve İstanbul'da kalmaya karar verdim. Şişli'de yaşarken Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Ama siyaset yapmak sadece benim için Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak değildi; meslek örgütü vardı, kentsel dönüşüm mahalleleri vardı, […] vardı. Belediyeciliğe ise 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul Metropoliten Planlama’yla (İMP) başladım. Rahmetli Kadir Topbaş'ın zamanında açtığı İstanbul Metropoliten Planlama’da, Süleymaniye projesiyle başladım. Bir şehir plancısı olarak başladım. Bir taraftan da arkadaşlarımla Sulukule ve benzeri pek çok dönüşüm sürecinde insanlar yerinden olmasın diye mücadele ettik. Sahada mücadele ettik. Bunun için çabaladık. Daha sonra başka belediyelere girdim, başka işler yaptım, bölge planlarında çalıştım.

Şimdi, 'İmamoğlu suç örgütü üyeliği' hatta 'özel vasıflı üyelik' diye tanımlanan kısma biraz geçiyorum. Devam ediyorum. Çalışmaya devam ediyorum, şehir plancısıyım. 2014 yılında tanıştım Ekrem İmamoğlu ile. Ekrem Başkan’la 2014 yılında tanıştım. Tasarımcıların, plancıların, meslek odalarının ve Türkiye'nin en saygın mimarlarının katıldığı, davet edildiği bir toplantıya davet edilmiştim, şehir plancısı olmam vesilesiyle davet edilmiştim. Seçilmiş bir belediye başkanı projelerini anlatacak, vizyonunu anlatacaktı. Hatta çok garip bir anı var, anlatmak isterim: Sabah gidiyoruz, bir arabada üç şehir plancısı gidiyoruz. İkisi şu an Silivri'de, üçüncüsünü söylemeyeyim o da hedef olmasın. 'Ya' dedim, 'çok uzak, ne yapacağız Beylikdüzü’nde? Tanımıyorum bile. Kardeşim, Beylikdüzü’nde vizyon mu olur?' diye gittim. O zaman daha konforlu bir belediyede çalışıyordum, daha konforluydu onu da söyleyeyim. Neyse, gittim. Bir tam gün bir belediye başkanının kenti, planlamayı, ortak aklı ve tasarımı ne kadar iyi bildiğine, sadece ben değil Türkiye'nin en büyük tasarımcıları vardı, meslek insanları vardı, açık bir topluluktu. Hepimiz tanık olduk. Projeleri dinledik. Etkiledi, bir şehir plancısı olarak beni etkiledi. Derdim var çünkü bu kentle ilgili. O vizyon beni etkiledi. Mehmet Murat Çalık başkanımız, Şehir Plancıları Odası İkinci Başkanıdır; meslekten abimizdir. Kendisiyle çalışmaya başladık, Beylikdüzü'nde çalışmaya başladık. Beylikdüzü'nde o dönem, İstanbul'un en prestijli uluslararası proje yarışmaları yapıldı. CHP’li bir ilçe olduğu için kimse anlayamadı; iddia ediyorum, en prestijli yarışmalar orada yapıldı. Ben de orada çalıştım.

Yaşam Vadisi projesi için bir milyon metrekarelik bir vadinin uluslararası proje yarışması yapıldı. O dönemi hiç unutmuyorum; çünkü Danimarka'dan, Tokyo'dan, dünyanın en büyük tasarımcıları dosya gönderiyordu burada çalışalım diye. Aynı dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi milyon dolarlık projeler çalıştırıyordu. O dosyaları görünce dedim ki: 'Doğru yerdeyiz, doğru bir iş yapılıyor.' Meslek insanı olarak bunların süreçlerinde raportör oldum. Basit bir raportör oldum. Sözleşmeli bir memurdum bir şey değil. Önce şirket, sonra sözleşmeli memur. Türkiye'nin ilk cemevi projesi yapıldı; altını çizelim, bu çok önemlidir. Bir Alevi yurttaş olarak altını çizerim, çok önemlidir. Türkiye'nin ilk cemevi proje yarışması yapıldı ve kamu kaynağıyla imal edildi. Fatma Ana Cemevi orada duruyor. 'Vizyon 2030 Beylikdüzü' projesi çalışıldı. Dalga geçiyorlardı o dönem '2030'da uçacak mısınız?' diye. Türkiye'de ilk defa bir ilçe belediyesi 2030 vizyon projesi çalıştı. Ben bunlarda raportör olarak çalıştım, şehir plancısı olarak çalıştım, süreçlerinde yer aldım, koordinasyonlarında yer aldım. Liyakatimle yer aldım.

Ekrem İmamoğlu ile mesaimiz daha da arttı. Çünkü çalışıyorum bir şehir plancısı olarak çalışıyorum. Ve Başkan benim ailemi, biraz önce anlattığım geleneğimi, siyasi kimliğimi mezhebimi sorgulamadı. Vallahi hiç unutmam, Allah tanıktır; benim Alevi olduğumu bile üç buçuk yıl sonra öğrendi. Ben alışkın değilim. Bir Alevi yurttaş olarak alışkın değilim. Üç buçuk yıl sonra öğrendi. Memleketlerimiz farklıydı ama derdimiz ortaktı: Bu kent için, bu ülke için adil ve demokratik bir yaşam. Bu kadar! Buluştuğumuz yer burasıydı. İşte tam burada yolculuğumuz bir siyasi yol arkadaşlığına evrildi. Ben 2019'da, çok daha önceden partiye üye olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin yirmi iki yıldır yönettiği Şişli Belediyesi'nde belediye meclis üyesi oldum. Şişli’de iki müdürlük vardı: Planlama ve Kentsel Dönüşüm. Şimdi iddianameye bakıyorum, bir 'eş başkanlık' iddiası var; ayıptır yani, vallahi ayıptır. Muammer Keskin o dönem iyi bir oyla belediye başkanı oldu. AK Parti’ye ve Erzincan vekilimiz Mustafa Sarıgül'e karşı yarıştı. Belki o olmasa en yüksek oyu alacaktı. Belediye başkanı oldu. Planlama ve Kentsel Dönüşüm müdürlükleri vardı.

RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI BEŞİNCİ BÖLÜM

Ama benim esas konum, daha yoğun tempom İstanbul Planlama Ajansı (İPA). Şimdi bu 'eş başkanlık' iddiasıyla ilgili arkadaşlara dedim ki: 'Ya ben Şişli’ye gitmiyordum arkadaşlar biz bunu nasıl ispatlayacağız?' Maalesef İPA ile o kadar yoğun ve İstanbul genelinde o kadar yoğun çalıştık ki, Şişli Belediye Meclis oturumlarının ancak yüzde on sekizine katılabildim. Maalesef. 114 meclis oturumunun sadece yirmi küsuruna katılmış birine nasıl 'eş başkan' diyebiliyorsunuz? İstanbul Planlama Ajansı bizim hikayemizin en kıymetli sayfasıdır değerli Başkanım, en kıymetli sayfasıdır. İPA, 2020 yılında İstanbul'da bilimsel yöntemlerle, gerçek bir planlama sürecini ortak akılla yönetmek için kuruldu. 'Bu kentin geleceği bir insanın iki dudağı arasında olmasın' diye ortaya konan bir siyasi iradeyle kuruldu. Bir niyetle kuruldu. (Bir görseli kastederek) Göstermeyi unutmuşum; benden sonra 32 kat çıktı, onu da göstereyim. Ben tutuklandığımda durum böyle değildi Sayın Başkanım. Bu inşaat böyle değildi; 16 kat burada çıktı, 16 kat burada çıktı, devam ediyor.

Bakın, İPA’nın sadece mekânsal dönüşüm hikayesi bile bir konudur. Daha önce AK Partili belediye başkanlarının lojman olarak kullandığı 80 dönümlük bir orman arazisinde, imtiyazlı ailelerin yüzdüğü havuz, şu anda bir kültür merkezi. Şu anda araştırmacılar, akademisyenler ve şehir plancıları bu kentin geleceği için çalışıyorlar. Biz ne yaptık? Sadece benim dönemimi anlatacağım İstanbul Planlama Ajansı’nda. Ne kadar yoğun çalıştığımı anlatmak için anlatıyorum. Oraya nasıl ulaştığımızı anlatmak için anlatıyorum. 16 uluslararası yarışma, 250 yayın, 200 bülten, bu kentin konularına ilişkin bültenler, çalıştaylar... 2.500 kurum temsilcisi. Burada bakanlıklar var, başka belediyeler var, AK Partili belediyeler var; hiç öyle şey değil. Bakın Taksim, Bakırköy, Kadıköy ve Salacak yarışmaları gibi pek çok yarışma… 400 bin İstanbullu, İstanbul’un meydan yarışmalarında, meydanlarına ilişkin yarışmalarda oy kullandı ve birinciyi seçti. Dünyada böyle bir örnek yok! 6.164 tane mimar, şehir plancısı ve tasarımcı bu yarışmalarda yarıştı. Ben buradayım, bunu parayla satın alamazsınız. Bu vizyonu koyduk, devam ettirdik.

2050 vizyonunu çalışıyor şu anda İstanbul Planlama Ajansı. İlk dokümanını çıkardık, şu anda çevre düzeni planları çalışılıyor. 2050 vizyon planı çalışılıyor. Dünyada bu tip metropollerde olan yapılar, Amerika’yı yeniden keşfetmedik. 2005’te sayın Kadir Topbaş, rahmetli Kadir Topbaş da İstanbul Metropoliten Planlama’yı buna benzer bir fikirle açmıştı, olmamıştı. Buna devam ettik. Bugün Bursa, İzmir, Muğla ve Balıkesir'de kurulan planlama ajansları bunun bir başarı olduğunun ispatıdır. Ben biliyorum AK Partili belediyeler de açtı, korkularından planlama ajansı koyamadılar ismini. Planlama Ajansını da, biz İPA’dayken Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı, Kalkınma Planı toplantılarına davet etti bizi, resmi daveti var İPA’nın tüzel kişiliğinin. Davet etti bizi. Gittik; 'Gelin, kalkınma planlarında beraber çalışalım' dedi. O kadar şey bir durum var ki, İdare Mahkemeleri bizden görüş istiyordu. İPA’dan görüş istiyordu. “Şu konuyla ilgili bir görüş verir misiniz?” Turizm mahkemelerinde vesaire. Bu deneyimden geçtik. 2024 yılına kadar bu deneyimle çalıştık. 2024’te Şişli Belediye Başkan Adayı oldum. Edindiğim bu tecrübe, bu bilimsel çalışmaları; kendi yaşadığım şehre, planlamayı öğrendiğim, gençliğimin geçtiği, zorluk çektiğim, okuduğum kente aktarmak istedim. Partimin verdiği kararla, parti meclisinin oylamasıyla da belediye başkan adayı oldum.

Şimdi Sayın Başkanım, iddianamenin özetinde de okudum. Daha doğrusu tümünü okudum. 'İmamoğlu Örgütü'nün beni Şişli’ye, rantı yüksek bir ilçe olduğu için yerleştirdiği ve buradan örgüte kaynak yaratarak belediye başkanlığı görevi icra ettiğim suçlaması var. Bakın Sayın Başkanım, benim tüm teknik kadrom, hatta tüm kadrom liyakatiyle gelmiştir. Pek çoğunu daha önce tanımıyordum. Tanımıyordum, kendi teknik kadromun birçoğunu tanımıyordum bile. Arkadaşların siyasi düşüncesine bakmadım. Teknik kadronun yarısından çoğu AK Partili belediyelerden gelmedir. Eski bakanlık bürokratlarıdır. Bakmadık. Şuna baktık, şuna baktık hakikati söyleyeyim: 'Bu konuda hangi belediyede daha çok tecrübe vardır?' Kardeşim buna baktık biz, nerede daha çok tecrübe vardır? Emlak konusunda neresi daha başarılıdır? Döndük, planlama konusunda neresi daha başarılıdır? Buna baktık. Arkadaşlarımla gittim tanıştım, kendileri CV'lerini getirdiler, tanıştık ve öyle aldık. İşi gerçekten bilen insanlarla kadro kurma konusunda son derece hassasım ben bir belediye başkanı olarak. Çünkü ben 2014’te Beylikdüzü’nde böyle yükselmiştim. Liyakatle yükselmiştim. Şimdi Sayın Başkanım, bizim yol arkadaşlığımızın adını örgüt koymak için bir şema oluşturulmuş, ben yarısını tanımıyorum bu şemanın. Kim olduğunu bilmiyorum. Aşağıda arkadaşlarla tanışıyoruz. Aynı şemaya koydunuz, beş birbirine benzemezi bir çuvala attınız. Niye? Bu yol arkadaşlığı algısını zayıflatmak için! Yol arkadaşlığı algısını zayıflatmak için de bir şema yapıldı. Bakın ben size söyleyeyim, burada 'örgüt' dediğiniz, Türkiye'nin en köklü kamu kurumlarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. 'Örgüt üyeleri' dediğiniz insanlar ise siyasi yol arkadaşları ve bürokratlardır; bir kenti, bir ülkeyi adil ve demokratik yönetme azminde olanlardır ve birbirini yolda tanıyan insanlardır. Birbirimizi yolda tanıdık. Tıpkı bizim gibi... Tıpkı benim hikayem gibi. Bakın tıpkı 1994’teki gibi... İstanbul seçimlerini kazanan Refah Partisi kadrolarından daha sonra Türkiye’yi yönetmeye talip olması gibi.

Hatırlayalım: 94’te İDO, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştirakiydi, Genel Müdürü Binali Yıldırım’dı. Sayın Binali Yıldırım'ın bu ülkede hangi hizmetleri yaptığını sıralayacak değilim. Hemşehrim. Bakanlık, başbakanlık… 94’te, yine Sayın Cumhurbaşkanı’nın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan İdris Naim Şahin, AK Parti'nin ilk genel sekreteri ve İçişleri Bakanı oldu. Herkesin bildiği isimdir. Yine Sayın Cumhurbaşkanı 94’te İstanbul Büyükşehir Başkanı olduğunda İSKİ Genel Müdürü olan Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürü, Orman Su İşleri Bakanı oldu. Yine aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanı olan Ömer Dinçer; AK Parti hükümetlerinde Başbakanlık Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı görevlerinde bulundu. Aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanıydı Mehmet Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı… Adil Karaismailoğlu 94’te Ulaşım Koordinasyon’da ya müdür ya şef, TOKİ Emlak Daire Başkanlığı, Ulaştırma Altyapı Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı pardon.



RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI ALTINCI BÖLÜM

Yine 94’te Sayın Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanı olduğu dönemde danışmanı olan rahmetli Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Erdoğan Bayraktar, o dönemin İBB Meclis Üyesi, KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yaptı; daha sonra AK Parti hükümetlerinde TOKİ Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerinde bulundu. Hayati Yazıcı, 94’te Sayın Cumhurbaşkanı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde hukuk müşaviriydi; Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yaptı. Bu örnekleri çoğaltabilirim Sayın Başkanım; yüzlerce çoğaltırım. Ama demek istediğim şu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha sonra kurulacak olan AK Parti için siyasi kadro yetiştirmiş, kurulacak hükümetlere bürokrat kazandırmış. Şimdi bakın, tamam, siyaseten ayrı çizgide değiliz ama Sayın Genel Başkan'ın dediği gibi; biz düşman değiliz. Ya bir sakin olalım. Rakibiz biz; vallahi düşman dışarıda! Bu siyasi yolculuk nasıl suç örgütü diye nitelendirilebilir?

Biraz önce anlattım; bizim yolculuğumuz demokratik siyaset ikliminin gereği olarak aynı ölçüde meşrudur ve hatta olması gerekenidir. Bir başka tarihi kesişmeden bahsetmek isterim: 9 Mart. Sayın Başkan, 9 Mart bu davanın başladığı gün. 9 Mart, Türkiye siyasi tarihine —kişisel fikrimce— çok önemli bir tarihi kesişim olarak geçecektir. 23 yıl önce, 9 Mart 2003'te, Siirt’te, Siirt ara seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı milletvekili oldu. Yargı yoluyla siyaset dışına itilme çabasına karşı, o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı rahmetli Deniz Baykal'ın açtığı kapıyla, milletin iradesine duyduğu saygıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın vekil olmasının önü açıldı. Milletin iradesinin önü açıldı, yargı yoluyla kapatılmıştı; önü açıldı. Bugün 9 Mart. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15,5 milyon imzayla Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı’nın ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımın, seçilmişlerin, halkın iradesinin yargı eliyle siyaset dışına atılma çabasının en simgesel davasının ilk duruşma tarihi. Sayın Başkanım, o gün Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada 'Millet iradesinin önüne geçemezsiniz, millet iradesinin önüne duvar öremezsiniz' dedi. Bakın bu dava, işte o örülmek istenen duvarın ta kendisidir. Örmeyin, o duvarı buraya koymayın. Bu duvar delik deşiktir Sayın Başkanım; bu duvarın altında hepimiz kalırız. Tüm beklentim, bu hazırundan, sizden tüm beklentim, ülkenin demokrasisinin önüne örülecek bu duvara karşı durmanızdır. Sayın Numan Kurtulmuş'un dediği gibi; gerçekten bu duvarın altında kalırız. Kalmayalım, hiçbirimiz kalmayalım, bu ülke kalmasın. Bu heyetten ve sizden beklentim budur Sayın Başkanım.

Şimdi isnat edilen konulara geleceğim Sayın Başkanım. Öncelikle 'Eylem 13' ile başlamak istiyorum. İddianamenin toplam mantığına ilişkin garipliğe en güzel örnek. Niye? Benim adımın ilk geçtiği yer Eylem 13. 'Kişisel verileri başkasına verme, yayma ve ele geçirme' suçu isnat ediliyor. Sayın Başkan, bu eylemde benim ifademe başvurulmadı. Ben 'sürpriz' iddianame geldi öyle öğrendim. Yetmiş sayfalık eylem akışında en son sayfaya girmişim; 'Emrah'ı bir şekilde ekleyelim' çabasıyla eklenmiş. Bir değerlendirme metni var, buraya eklenmişim. Hiçbir şüpheli ifadesinde, hiçbir tanık beyanında, hiçbir raporda, kolluk fezlekesinde, hatta şüpheli listesinde dahi adım yok! Ortada bir iddia var ama delil yok, tanık yok, belge yok, ifadem yok. Ve benden bu iddianın yanlış olduğunu ispatlamam bekleniyor. Tam da savunmanın başında dediğim gibi: 'Suçlusun!' Neyle? Bilmiyorum. 'Suçlusun, ispat et!' Sayın Başkanım, suçlamada İstanbul Planlama Ajansı Başkanı sıfatından hareket ediliyor. Sizlere İstanbul Planlama Ajansı'nı biraz önce anlattım. Kurumun neler yaptığından bahsettim. Kaldı ki ben İPA Başkanlığı'ndan 1 Aralık 2024’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bu görevimi usule uygun bağlamak için BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim vardı; o görevden de istifa etmiştim. Belediye Başkanlığı için istifa etmiştim yani. Ama İPA’daki çalışma arkadaşlarımız ve ben; 2024 Kasım sonu, Aralık başında gerçekleştiği iddia edilen bir panel üzerinden suçlanıyoruz. Bu dönemde, benim istifa eden ve sahada kampanya yapan bir belediye başkan adayı olarak talimat verdiğim iddia ediliyor. Tamam. İddianın temelsizliği zaten burada başlıyor. Zaten mümkün değil, kuruma dair bir talimat vermem mümkün değil.

Ama biraz önce anlattım, İstanbul Planlama Ajansı'nın yapısını da gördünüz; İPA’nın, İBB içerisinde herhangi bir birime talimat verme, efendim ast-üst ilişkisi gibi bir mekanizması yok, öyle bir yapı değil İstanbul Planlama Ajansı. Öyle bir tüzel kişilik değil. Bu eylemde, İPA'nın biraz önce bahsettiğim konularında çalışmış iki sosyolog ve gencecik bir şehir plancısı arkadaşımız tutuklu. Hiçbiri veri alanında yetkin değil; yani veri verseniz bilgisayarda nereye koyacaklarını bilmezler. Meslek alanları değil, uzmanlıkları değil. Hayata geçmemiş bir uygulamanın kurum akışına İPA davet edilmiş, anladığım kadarıyla. 'Bu çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün hizmet iyileştirmesine yardımcı olur mu?' denmiş. İddianameden okuyorum; 'İBB Hanem'i ben ilk defa burada duydum. Yani böyle bir uygulamanın varlığını ben ilk defa iddianameden duydum. Sayın Başkan, Sayın Heyet, bakın İBB içerisinde web sitesi ve yazılım yapan birimin daire başkanı 'Bu uygulama hayata geçmedi' diyor. Hayata geçmedi diyor! Ben ve arkadaşlarım hayata geçmemiş bir uygulamadan sorgulanıyoruz ve tutukluyuz. Arkadaşlar İPA’ya emek vermiş, özveriyle çalışmış yol arkadaşlarım aylardır tutuklu. Sosyolog ve şehir plancısı. Veri işini bilmeyen, uzmanlığı bu olmayan… Çok yazık. Çalışma arkadaşlarım talimatla bir iş yapmadı; İstanbullu daha iyi hizmet alsın diye, rutin her zaman olduğu gibi belediyenin başka birimlerine uzman görüşü vermişler, bir yere davet edilmişler. Yetkilendirmesi olmayan, kullanıma geçmemiş bir proje yüzünden tutuklandılar. Daha kariyerinin başındaki gencecik arkadaşlar, işlemeleri teknik olarak mümkün olmayan bir suç yüzünden... Mümkün değil, yapamazlar; verseniz o veriyi işleyecek uzmanlıkları yok. Sırf adım geçsin diye bu eylem ve isnat edilen suçlamaları kendim için de arkadaşlarım için de kesinlikle reddediyorum Sayın Başkan.



RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI YEDİNCİ BÖLÜM

Şimdi Sayın Başkan, değerli heyet, savunmamda teker teker konulara geleceğiz. Fakat gelmeden önce… Özür dilerim; kulağımda bir rahatsızlık var, kulağım tıkanıyor. Gelmeden önce, bu savunmada teker teker konulara girmeden önce; savcılığın şimdi bütün bu isnatlarına, üç haftadır, iki-üç haftadır buraya gelip gidiyoruz, ana dokümanlara koyduğu -mış’lı -muş’lu “duydum” ifadeleri var. Bunlara ve bu aktörlere ilişkin bazı açıklamalarda bulunacağım. Yoksa gerçekten burası yani şeye dönüyor —samimiyetle söylüyorum— keşke canlı yayınlansa, çok izlenir yani, bir kadın programına dönüyor. 'O onu demiş, bu bunu demiş...' Herkes bir şey anlatıyor, herkesin arkada canı sıkılıyor; döndü gelin-kaynana programına gerçekten. Delil yok, bir şey yok; -mış -muş, “duydum”, “ettim”. İspatlamaya çalışıyoruz.

Ama ben başka bir şey anlatacağım size. Başka bir şey anlatacağım. Şimdi mesela, benim isnatlarımda bir şey geçiyor: Adem Altıntaş, Timur Soysal. İsimler üzerinden konuşacak değilim; ben belediye başkanıyım, öyle 'etkin pişmanlık' şunu dedi bunu dedi bunları konuşacak değilim ama bir şey anlatacağım. Bir modeli koyalım. Bunu bir zemine serelim Sayın Başkan, üstüne tüm isnatları cevaplayacağım. Adem Altıntaş ve Timur Soysal mesela, bu iki örneği ele alalım. Bakın, benim bu insanlarla özel bir hukukum, tanışıklığım yok zaten. Yok. Benim telefonumda dokuz bin küsür insan kayıtlı. Bu insanları biliyorum, doğru. Biliyorum bu insanları. Ama öyle bir tanışıklığım, hukukum falan yok bu insanlarla bir tanışıklığım, hukukum. Allah bilir telefonuma nasıl kaydetmişimdir; herkesi kodlu kaydederim, nerede tanıştıysam öyle kaydederim. Bakın Şişli Belediyesi'nde Sayın Başkanım yılda iki yüze yakın ruhsat talep ediliyor, iki yüze yakın. Her konunun ölçeğine göre takip eden birisi vardır. Müteahhit kendi takip eder, ölçek büyür bir tasarımcı takip eder, ölçek büyür işte müşavir takip eder. Bazen biri gelir bilgi sorar, bilemezsiniz. Böyle bir kakofoni vardır; ortada iki yüz tane iş var.

Şimdi Timur Soysal... Eski İBB AK Parti İmar Komisyonu üyesi. Eski İBB AK Parti etkin bir İmar Komisyonu üyesi. Hatırladığımız kadarıyla yani öyle bilindi hep. Şu an pek çok belediyede iş yapıyor bildiğimiz kadarıyla; kendi ifadesi de var, işte danışmanlık yapıyor. Sayın Vali'nin danışmanıdır, şu anda Sayın Vali’nin danışmanıdır. Lütfen reddetmesin; ben Sayın Vali ile bizzat Timur Soysal'la kaç toplantı yaptım. Hatta arkadaşlara dedim ki; 'Şimdi reddeder, bir şey olur, ispatlayacak bazı dokümanlar var, çıkarın.' Çıkardılar, elimde var. Adem Altıntaş. Ben bilmiyordum, şeyde okudum, iddianamede okudum; eski İBB Emlak Müdürüymüş. İfadelerini de okudum; pek çok belediyede konusu olan, inşaatı olan, işi olan, danışmanlığı olan, Dap Yapı’nın danışmanı, yıllardır danışmanlık yapmış Dap Yapı’ya. Benim karşımda olan konulardan biri bu. Bakın bunu niye bu kadar özellikle anlatıyorum? Şimdi bu tip örnekler o kadar arttı ki... Bir ülkede bakan, bakan yardımcıları; bakan, bakan yardımcılığı görevini bıraktıktan sonra, o alanla ilgili şirketlerde yöneticilik yaparsa kurumlar bu hale gelir. Türkiye'de kurumların geldiği hal budur. Bu müşavirler iki türlü çalışırlar; bakın iki tanedir biri bürokrat, biri siyasi. Siyasi yüzeyi, bürokratik yüzeyi iyi bilirler, bunu bildikleri için de dışarıda bunları kendilerine danışmanlıklara çevirirler. Önerilerde bulunurlar, danışmanlıklara çevirirler, devam ederler. Timur Soysal’la nasıl tanıştık? 2019-2020 arası İBB İmar Komisyonu üyesiydi. AK Parti'nin çoğunlukta olduğu bir imar komisyonunda İmar Komisyonu üyesiydi. Kendisiyle komisyonda tanıştık, eski komisyon üyesiydi, arkadaşlarını ziyarete geldi orada tanıştık, konuştuk. Tanışıklığımız orada komisyonda olmuştur, özel bir hukukum yok.

Peki Adem Altıntaş ile nasıl tanıştık? Adem Altıntaş’la, inanın kendi kendime ben nasıl tanıştım ya diye sordum. Ben BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı'ydım. BİMTAŞ, İBB'nin proje şirketidir. Kendi bünyesindeki personelle de proje çizer, bazı projeleri de servis alır. Adem Altıntaş, 2019 öncesi hem İBB müdürlüklerine hem de BİMTAŞ’a projeler çalışmış bir şirketin sahibi olarak benimle tanışmak istemişti. Meslektaş. Şehir planlama çok geniş bir meslek değil. Tanışmak istemişti, geldi. Bir kere öyle Yönetim Kurulu Başkanı iken meslektaş diye tanıştık. Zaman zaman geliyordu, BİMTAŞ'a geliyordu, bazı arkadaşlara önerilerde bulunuyordu, bazen beni görüyordu vesaire. Bir şehir plancısı arkadaş. Şimdi bu aktörler bir taraftan bunu yaparken, diğer taraftan da bahsettiğim gibi eski geçmişlerini dışarıda danışmanlıklara bükerler, müşavirlikler alırlar. Teorik olarak aslında şundan bir farkı yok ben açıkça söyleyeyim, yani bu kadar şey anlatıyorum ama benim için teorik olarak mahalle arasında on daire takip eden, ruhsatını takip eden müteahhitten ya da mimardan bir farkı yoktur. Kamu geçmişi olmaları, siyaset geçmişi olmaları onlara avantaj sağlıyor dışarıda.

Bunu niye bu kadar detaylı anlatıyorum? Kafanızda aktör ve modeller iyice otursun ki değerlendirmenizi ona göre yapın Sayın Başkan. Başkan yardımcısı olduğum dönemde, BİMTAŞ YK olduğum dönemde bu aktörleri tanıdım. Ama bunun ötesinde şimdi esas konu ne? Esas konu; benim adıma bir şey konuşup konuşmadığıdır. Bunu tartışıyoruz değil mi? Bütün isnat buna kurulmuş: 'Başkan dedi, ben dedim...', 'Başkan dedi, ben dedim...' Bütün isnat buna kurulmuş. Bir tane örnek anlatacağım; komik bir örnek ama yaşıyoruz bunu, yaşadım yani. Belediye başkanıyım, daha ilk ya da ikinci koordinasyon toplantısını yapıyoruz, kadromuzu yeni kuruyoruz zaten ancak oturuyor vesaire. Bir belediye başkan yardımcısı arkadaşım dedi ki: 'Başkanım, bir akrabanız belediyede bazı konularla ilgili bilgi almak istiyor, veriyoruz. Vatandaşa verdiğimiz kadar veriyoruz.' 'Kimdir?' dedim, soyadı bile benimle aynı değil, uzaktan bir akrabam. Seçim dönemi sahada gelmiş, ben de görmüşüm. Demişim ki 'Ankara'dan gelmiş, yıllardır da görmüyorum.' Sıcak davranmışım bir iki kere... Adam Ankara'dan İstanbul'a evini taşımış! Ailesini taşımış! Şişli’de dolanıyor, belediyeye geliyor. Güldük arkadaşlarla; 'Kardeşim, vatandaş bizi seviyor, samimi davranıyor' dedim. Güldük geçtik.

Şimdi Adem Altıntaş’ın ifadelerini okuyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Vallahi iddianamede yazılan şeyleri bir yere bağlayayım, savunma yapacağız ama neyi anlatacağız? Bir şey diyeyim diye bir çabam oldu. Okuyorum; Kültür Merkezi, sosyal tesis bir şeylerden bahsediliyor sürekli. Böyle bir yer var, bir yerlerden bahsediliyor falan, bir şeylerden bahsediliyor. Dedim ki herhalde olsa olsa bu olur. Benim seçim dönemimde, 2024 yerel seçim politikaları ve projeleri kitapçığı var. Parsel parsel, öyle boş değil; hangi ada, hangi parselde hangi iş yapılacak, kaç metrekare olacak, onları yazdık. Onları yazdık. Almış bunu, bunu mu konuştuk? Bahsedilen bu mu onu bile bilmiyorum. Ben buna yoruyorum, onu söylemeye çalışıyorum. Gelmiş, Belediye Başkan Yardımcılarımla tanışmış; şehir plancısı. Dışarıda bunları danışmanlık için anlaşmaya çalışmış, çabalamış.

Şimdi ben bunun neresindeyim? Ben bunun neresindeyim? Benim için daha demin anlattığım akrabamdan hiçbir farkı yok. Ama Sayın Başkan bu konuyu şöyle görüyorum, samimiyetle söylüyorum şöyle görüyorum: Bu konu yapısal bir sorun. Son yıllarda gerçekten Türkiye’de kurumlar; belediye, yargı, bakanlık öyle bir hale dönüştü ki, öyle bir hale dönüştü ki... Emin olun, emin olun şu anda dışarıda, “Ben 40. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı çok iyi tanıyorum.” diye masalarda konuşan, belki hayatınızda bir kere 'merhaba' dediğiniz, belki hiç tanımadığınız, belki bir yerde fotoğraf çektirmiş o fotoğrafı gösteren sayısız insan vardır. Bu ülke bu hale geldi; devlet çöktü, kurumlar çöktü. Samimiyetle söylüyorum, siyaset de bu hale geldi. İnsanlar basit bir dilekçe ile yapılacak işi için Belediye Başkanı’nı arar hale geldi. Bu aktörler bir neden değil, bu aktörler bir sonuç. Bir sonuç bunlar, böyle görüyorum. Samimi söylüyorum, böyle görüyorum. Şurada Ağaç A.Ş.’den bir 'etkin pişmanlık' dinledik. Kendi anlattı değil mi? Dedi ki: ‘25 yıldır çalışıyorum Ağaç A.Ş. şirketinden çıkınca bir müteahhit ile özel şirket kuracağım.' Herkes bunu doğal karşıladı. Bu mudur ya devlet aklı? Bu mu bürokrasi? Bunu gayet normal, doğal ve hukuki bir şey olarak anlattı. Geldiğimiz hale bakın! Ben tam bunun karşısında olan bir kamu yöneticisiyim.

Biraz önce belediye için yaptıklarımı anlatırken de bunun için anlattım. Ne yaptığımı anlatmak için anlatmadım. Tam da bunun için çabalıyorum. Kamu güçlensin, kamu yöneticisi güçlensin, bürokrasi güçlensin, devlet güçlensin diye uğraştım on bir aylık belediye başkanlığımda. Karşısında olduğum çarpıklığın ta kendisi bu zaten. Ta kendisi bu ya. Şimdi Adem Altıntaş, Timur Soysal ve benzeri aktörleri bu gözle okumanızı isterim. Ama esas konu ne Adem Altıntaş ne Timur Soysal ne Ahmet ne Mehmet... Bir de Süleyman Atik var, onu zaten bilmiyorum. Adam kim? Ben teknik zannediyordum, baktım teknik de değilmiş, arkadaşlara sordum hukukçuymuş. Hiçbiriyle, hiç kimseden ne kültür merkezi ne kreş ne bir işine karşılık para, pul vesaire ben ve bürokrat arkadaşlarım istemedik, isteyemeyiz. Böyle bir şey olmadı, olamaz Sayın Başkanım! Olamaz; çünkü yaptığımız işler, bizim yaptığımız işler bizim aynamız zaten.

Bir diğer konu; şimdi ekrana yansıtıldı, 'delil' diye söyleniyor. Adem Soytekin’in çeki. Bir 'etkin pişman' yaratıldı; bir bırakıldı, bir şeyler oldu, şirketine kayyum atandı, şirketi elinden alındı... Sonra bu 'etkin pişman'ın bütün ticari çekleri bu iddianameye delil olarak büküle büküle konuldu. Ya inanılır gibi değil! Şimdi benim konularımda Dap Yapı, Türkiye’nin en büyük müteahhitlerinden biri. Adem Altıntaş diyor ki “Ben zaten AK Partili belediyelerle iş yapıyorum, ona danışmanlık yapıyorum, buna danışmanlık yapıyorum.' Asoy İnşaat arasındaki çekler, İstanbul’un her yerinde inşaat yapan, danışmanlık yapan insanların ticari ilişkileri bükülmüş, delil olarak dosyaya konulmuş. Vallahi billahi Eylem 13'te Adem Soytekin çeki aradım, dedim belki vardır, şeyde koymuşlardır veri işinde falan. En son hukukçu arkadaşlarım uyardı: 'Ya, bunun neyini izah edeceksin sen, ticari ilişki, bunun izahı gerekli değil.' Nedir bu yani? Nasıl bükülüp buraya koyuluyor? Nedir bu? Bu konuyla bunun ne alakası var?

RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI SEKİZİNCİ BÖLÜM

Şimdi Sayın Başkan, konulara geleceğim. Eylem 38 ile başlayacağım. Eylem 38'deki konumuz şu: Yapı ruhsat ve iskan süreçlerini menfaat için uzatma… Şimdi bu teknik konuları anlatırken bunun şehirde bulunduğu yer, tarihsel geçmişini size iyi anlatmam lazım ki yani neyle karşılaşıyoruz, aktör kim bunu daha sağlıklı anlayabilesiniz. Olayı böyle burada anlatıldığı gibi sadece konuşursak, biraz önce bahsettiğim gibi gerçekten gündüz programına döneriz. Şimdi Başkanım, bakın burası şu kırmızıyla gördüğünüz alan Nişantaşı'nın göbeğinde. 2017 senesine kadar, 52 yıl boyunca Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü olarak bilinen kamu arazisi. Kamu alanı, kamu arazisi. Öyle ki 99’da, 99 depreminde mahallelinin tek sığındığı yer burası. Tek sığındığı yer burası. Etrafında 5 katlı, 6 katlı, depreme dayanıklı olmayan yapılar var. Sadece o mahallede deprem olsa kapanacak sokak sayısı 40. Bu verileri veriyorum, niye? 40 tane sokak... Bina yıkılsa sokağa giremiyorsunuz! E-Devlet’te çok uzun süredir burası 'deprem toplanma alanı'ydı.

Ne oluyor? 2018 yılında Bakanlık; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’la, parsel bazında plan tadilatıyla önce TOKİ’ye devrediliyor, sonra da plan yapıp burayı 'Ticaret ve Konut' olsun diyor. Tamam. Kırmızı alan. Mavi alan da kamu alanı. Sonra 2018 yılında yine aynı Emlak Konut, Emlak Konut’tan satışa çıkarılıyor; 435 milyon dolara hasılat paylaşımına Dap Yapı’ya satılıyor. Çevredeki binalar hâlâ kentsel dönüşüme dayanıklı değil; hâlâ o mahalle deprem bekliyor, depremle ilgili bir şey bekliyor, bir şey yapılmasını bekliyor. 6306’yla yani deprem yasası kullanılarak 500 milyon dolara yakın bir kaynak sağlanıyor. 435 milyon dolar ile o mahalledeki tüm binaları yıkarsınız, yaparsınız, insanlara evlerini teslim edersiniz. Beş kuruş da para almazsınız ceplerinden. Neyse devam edelim; başı sonu hep Ankara, proje devam ediyor. 2020 yılında kepçe vuruluyor. Ruhsat alıyor. Şimdi burada çok önemli bir detay var Sayın Başkanım, bunu vurgulamak istiyorum. O da şu: 3194 sayılı Kanun’un, Belediye Kanunu’nun Ek 11. Maddesi. Bu madde ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki 'Belediyeden ruhsatını alamazsan, iki ay içerisinde gel, ben sana veriyorum' diyor. Bakanlık veriyor zaten. Hatta biz tutuklandığımızda Bakanlık yeni bir yasa daha çıkardı; Bakanlık mahalledeki berbere bile dedi ki şey ruhsatını alamıyorsan, bırakın inşaat iskanını, ya Nisan’da çıktı ya da Mayıs’ta hatırlamıyorum, artık işletme ruhsatlarını bile belediyeden alamazsan gel ben sana veririm dedi. 3194 Ek 11. Maddesinde. Tamam.

Sonra projenin plan çalışmaları başlıyor. Daha kepçeyi yeni vurmuşlar, satış için PR çalışmaları başlıyor. Projenin ismi: 'Nişantaşı Koru'. Bakın, PR’da kullandıkları görsel; bütün basına servis edilen görsel... Göstereceğim birazdan. İşte Nişantaşı’nda pandemi dönemi, 'koruya komşu, sağlıklı evler' anlatılıyor. Şöyle bir görsel. Gördüğünüz üzere kamu arazisi de var içerisinde. “Adeta küçük bir orman alanı olan koru alanından gelen bol oksijen sayesinde proje, şehir merkezinde ormanda yaşamın zindeliğini vaat ediyor” falan, bunlar projenin kendi şeyleri. Emlak Konut ve Dap Yapı ortaklığıyla ana satış stratejisini buna kuruyor. Yani pandemi dönemindeki ana satış stratejisi bu yeşil alanın da projeye dahil edilmesine kuruyor. Projenin ismi “Koru”. Doğanın yeşilin, PR çalışmalarını yürütüyor. Bahsettiği yer, koru diye bahsettiği yer, projenin ismini verdi ya burası, kamu alanı.

Tamam. Devam ediyoruz. Sayın Başkan, 400 milyona daire satıyorlar. Daire yani… Apartmana giriyorsunuz, asansörle çıkıyorsunuz; şu an o daire 500-600 milyon lira. Bir daire, 500-600 milyona bir daire satıyorlar. Satıyor, […] yapıyor, farklı bu arada, yapılışı farklı. Devam ediyor, bunu pazarlıyor bu arada. Balkonuna havuz yapıyor. Balkonlarda havuz var ama diyor ki; 'Havuz yaptım ama benim bu havuzları emsal haricinde tutmam lazım.' Sonra... Bakın, böyle görselleri göstermek isterim: Nişantaşı’nın göbeğinde 500-600 milyona daire satıyorlar, balkonunda havuz olan bir projeden bahsediyoruz. Tamam. Sonra diyor ki “Ben bu havuzları şeyden çıkarayım, emsalden çıkarayım daha fazla inşaat yapayım” diyor. 2021 yılında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne projeye özgü değişiklik yapılıyor. Ben bunları niye anlatıyorum? 'İcbar' diyorsunuz ya, ben mi bunlara icbar yapıyorum? İcbarı onlar yaptı, ben buradayım işte! Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde projeye özgü 2021 yılında değişiklik yapıyorlar, 'zemine basmayan havuzlar emsal haricidir' diye. Allah Allah! Zemine basmayan havuz havada mı duracak? Ne yapıyor biliyor musunuz? Hemen proje tadilatına başvuruyor, havuzu emsal dışı. Daha fazla metrekare inşaat... Proje ilerliyor, sorun yok.

Şimdi gelelim benim tutuklanma sebebime, ona geleceğim. Ben bir 'park yaptırma' şeyiyle tutuklandım. Dediler ki: 'İskanı geciktirmişsin, onu yapmışsın, bunu yapmışsın.' Bir protokol yok, taahhüt var. Ve taahhüt 2020 yılından. 2020 yılındaki taahhüt bu. Anlatmıyor 2020 yılındaki taahhüdü firma, 2024 yılında parkı yapamadığı için yenilemek zorunda olduğu taahhüdü gerekçe koyarak bir şey oluşturmaya çalışıyor, bir sebep oluşturmaya çalışıyor. 2020 yılında verilmiş taahhüt. Protokol de yok, taahhüt. 2024 yılında, benim dönemimde de 'parkı yapamadım, yetiştiremedim' diye taahhüdü yenilemiş. Çünkü içinde birtakım gecekondular var, yıkılma süreçleri beklenmiş. Yıkılmış, geliyor yeniliyor. İddianamede hiç o taahhütten, 2020 yılındaki taahhütten bahsedilmiyor. Peki. Yani proje sahibinin bir park sözü var; konut sahiplerine verdiği, projenin ana stratejisine oturtturduğu bir 'yaşam stadı' sözü var. Benim dönemimde yenilediği bir taahhüt var. Yenilediği bir taahhüt var. Biz ne ile suçlanıyoruz? İskan sürecini uzatmakla suçlanıyoruz.

RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI DOKUZUNCU BÖLÜM

Ama ben size gerçeği anlatıyorum. Gerçek nedir? Anlatayım. 4 Nisan 2024 tarihinde mazbatamı aldım. 29 Nisan’da süreçleri başladı. Neydi peki süreç? Başvuruyorlar, belgelerini getiriyor arkadaşlar, iskan belgelerini. Benim arkadaşlarım inceliyor. Kadroyu yeniliyorum zaten bu süreçte, şefler yenileniyor, müdürler yenileniyor vesaire, fark etmez devam ediyor işlemler. 4 Eylül 2024 yılında firmaya deniliyor ki: 'Kardeşim, yangın güvenliği açısından ciddi bir risk var. Risk var. Eksikleri gidermen lazım.' 500 milyona konut satıyorsun, böyle bir eksiklik olmaz deniliyor. Bildiriliyor. Sayın Başkan, bakın, belediyelerin bu noktadaki sorumluluğunu çok acı tecrübe ediyoruz, çok acı. Kocaeli’de anneler, çocuklar yandı; çok acı. Alınabilir mi bu sorumluluk? En ufak bir sorumluluk alınabilir mi? Hep birlikte yaşadık bunları. İtfaiye görüşü almasını istiyoruz, kompartımanı yapmamışsın diyoruz. Kompartıman nedir? “Bodrum katta kompartıman eksikliğin var” diyoruz. Bir binada, içerisinde tavan ve taban döşemesi dahil olmak üzere her yere en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgedir. Afet anındaki en kritik bölgedir kompartıman.

Diyoruz ki: 'Kompartıman yapmamışsın. Orayı yap, itfaiye raporunu al, ilgili raporunu al öyle gel iskanın yapılacak.' 14 Ocak’ta bu eksiklikleri gideriyor. Kabul ediyor, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden rapor alıyor. Kabul ediyor. Arkadaşlarım kontrol ediyor, gidiyor eksiklikleri kontrol ediyor alanda. 10 Mart'ta da iskanlarını alıyorlar. Şimdi süreci anlattım. Yani şu süreci geçirdiğimiz işte ben 'icbar' suçlamasıyla suçlanıyorum. Sayın Başkanım, özetle Türkiye’de bir üniversite arazisi, 6306 parsel bazlı plan tadilatıyla 500 milyon dolarlık bir ranta çevriliyor. 500 milyona daire satılıyor. Balkonunda havuz olan daireler satılıyor. Adam satış stratejisini aşağıdaki kamuya ait olan koru üzerine oturtturuyor, bütün stratejisini ona oturtturuyor. Bunu taahhüt ediyor, yapacağım diyor. “Kamuya açık alanı yapacağım” diyor. Kendi görsellerinde onu gösteriyor, PR’ında. Havuzlarını emsal harici çıkarmak için Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ni değiştiriyor. Benim dönemimde, ben başkan oluyorum ve geliyorum diyorum ki: 'Bir dakika kardeşim, kompartıman eksikliğin var, şunu bir tamamla.' Şu işten Türkiye’de tutuklu benim! Şu işten Türkiye’de tutuklu benim! İnanılır gibi değil.

Şimdi geleyim 'Eylem 39'a Sayın Başkan. Biz burayı Profilo AVM olarak biliriz bu alanı. Yani eskiden Profilo AVM idi burası. Şunları müsaadenizle bir aşağı indirir misiniz? İddianamede gördüğümüz süreç, anlatısı ve olguları hiçbir şekilde birbiriyle örtüşmüyor. Süreci adım adım aktardığımda anlayacaksınız. İddianamede bu eyleme ilişkin olarak firmanın sahibi ve müdürü olmak üzere iki kişinin ifadesi var. Süleyman Çetinsaya, kendisine aktarılan bir bilgiden, şirket genel müdürü ise 2024 Mart seçimleri öncesi bir görüşmeden bahsediliyor. Yani benim başkanlığımdan önce zaten bahsedilen işler ama ortada zaten bir durum yok; kimsenin para verdiği veya para aldığı bir şey de yok. Ama ben size bir gerçeği, şimdi buradaki her bir konunun altında bir gerçek var, onu anlatayım ben size. Bu konuda da bir gerçek var. Keşke o gerçeklerden bahsetselerdi! Bakın burada bir tane gerçek var, o da şu: konu, bu parselde, proje yapmak istedikleri yerdeki 2.600 metrekarelik, 2.600 metrekarelik, 520 milyon değerindeki kamu arazisidir. Kamu arazisidir. Biz o plan kararını uygulama konusunda çok kararlıydık. O plan kararı ne? Bahsedeyim. Burası Profilo AVM, bilmiyorum herhalde İş GYO almıştı, sonra bir inşaat şirketi geliyor ve buraya konut projesi yapmak istiyor. 2020 yılında ise imar planlarında Bakanlık bir değişiklik yaptı. Dedi ki, İstanbul’da plan üzerinde 'H-Serbest' yazan yani yüksekliği tanımlanmamış, daha önce gökdelen yapmak için planlarda yazan bir ibaredir bu, bu konuya ilişkin Bakanlık dedi ki ilçe belediyeleri ve Büyükşehir’e, bunların çevre yapılaşma koşullarına ilişkin şeylerini belirleyin, yüksekliklerini belirleyin. Size uygulamaya gelirlerse […]. 2020 yılında burasının, işte el değiştiriyor, 2020 yılında da buraya çevre yapılaşma koşullarına ilişkin 6 kat, idari bir işlem bu. İstanbul’da da yapılıyor, idari bir işlem. 6 kat veriliyor Büyükşehir’e, Büyükşehir’den geçiyor. Yapmazsan dedi ki Bakanlık, sen yapmazsan ben yaparım, sana da gücü veririm. Büyükşehir’e ve ilçe belediyesine. İdari bir işlem, İstanbul’da H-serbest yazan bütün parsellere yapmak zorundayız. O yapılıyor. Buraya 6 kat plan veriliyor. Yapıldı, tamam.

Benim başkanlık dönemimde, Artaş 2.600 metrekarelik alanı kamuya terk etti. Bakın, parsel bu. Şimdi bu parselin şuradaki fonksiyonu, şu mavi fonksiyon kat otoparkı. Tek parsel ve kat otoparkı. Eğer burada bir ruhsat almak istiyorsa, bir proje yapmak istiyorsa, bu parselin ayrılması, biz donatı alanı deriz buna, donatı alanları boğmayayım teknik ama işte spor alanı, otopark alanı, belediye hizmet alanı… Biz bunlara donatı alanı deriz. Kamunun bunlar. Kat otoparkı, kamunundur. Diyoruz ki: 'Mavi, burayı terk etmen lazım.' Bunun bir işlemi var; öyle terk olmuyor yani parselasyon yapıyorsunuz, tapuya gönderiyorsunuz, tapudan geliyor vesaire... Oysaki proje şirketi —bu görseli ben yapmadım, E-Tespit’te tespit edilmiş görseller; yani kendi tasarımcılarının, proje şirketinin çalıştırdığı kendi tasarımcılarının siteye koyduğu, bizim de size vereceğimiz dokümandır, kendi tasarımları— proje şirketi diyor ki “Yok” diyor “ben bunu sitede havuz, deck, sitenin bahçesi, otoparkı olarak kullanacağım.' Kendi proje görseli, ben yapmadım bunu. Kendi müellifinin görseli. Dedik ki olmaz. Olmaz dedik ya. Buradaki tek konu Başkanım, tek konu, tek konu bu. Bizim tek yaptığımız buydu. Ama işin böyle trajikomik tarafı ne biliyor musunuz? Samimiyetle söylüyorum. Belediye başkanıyken bu işlemleri başlattık. Yani aktörlerin, firmanın 'süreç geciktiriliyor' dediği şey bu. Bu plan kararının uygulanma kararlılığı. İşlem başladı, ben belediye başkanıyken başladı işlem. Şu işlem, şu konudan tutuklanmadan 20 gün önce, 19 Ağustos 2025 tarihinde bu alan Şişli Belediyesi’ne geçti. İşlem bitti! Yani bu mülk Şişli Belediyesi’nin şu anda. Gururumdur. Ben yatıyorum burada. 2.600 metrekarelik bu 520 milyonluk mülk, bizim dönemimizde başlayan işlemin sona ermesiyle 19 Ağustos’ta Şişli’nin mülkü oldu. Kamuya ayrılmış alanı kamuya aldık. Plan hükümlerini uyguladık ve yasa uyum zorunluluklarını yerine getirdik.

Savunmamın başında da söyledim, idari olarak yapmam gerekenleri yaptığım için bu yeni tutuklamayı yaptınız dedim. Evet, idari olarak yapmam gerekenleri ben ve arkadaşlarım yaptığı için tutuklandık. Belediye ve firma arasında hiçbir maddi menfaat ilişkisi yoktur. Bir şehir efsanesi var, okudukça güldüğüm bir şehir efsanesi var: yılbaşı süslemesi. Yani inanılır gibi değil. Şimdi bu, bir yılbaşı aydınlatma konusu var böyle […] gibi geziyor, efsane gibi. Yirmi yıldır Şişli’de, Nişantaşı’nda yapılan bir iştir bu. Markalar gelir, efendim kendi markalarını koyarlar, süslerler. Bu sene de Şişli Belediyesi olarak da direkleri yaptık ve ihaleyle yaptık Sayın Başkanım. İhaleyle yaptık, ihaleyle söktürdük. İhale dokümanlarını da avukat arkadaşlarım koyacaklar dosyaya. Yıllardır yapılmıyordu.

Şimdi sonuç olarak kentin merkezindeki bir parselde büyük bir iş yapılmaya çalışılıyor. Türkiye’nin en büyük müteahhitlerinden biri, en çok iş yapan müteahhitlerinden biri Türkiye’nin. Şişli Belediyesi olarak, kamuya ait olanı kamuya kazandırmak istediğimiz bir yerde net durduğumuz için; işi geciktirdik, oldu, olmadı… Müteahhidin istediğini kabul etmediğimiz için Resul Emrah Şahan tutuklu. Birkaç tane de şehir efsanesi ekleniyor işin içerisine, aydınlatma vesaire falan. İhaleyle yaptığımız bir iş. İnanılır gibi değil!

Sayın Başkanım, gelelim Eylem 40'a. Bakın burada da…

Mahkeme Başkanı: Resul Bey, Eylem 40'a geçmeden bir ara verelim isterseniz.

RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI ONUNCU BÖLÜM

Sayın Başkanım, şimdiye dek bir belediye başkanı olarak, kamusal sorumluluklarım ile müteahhitlerin mevzuata aykırı esneklik talepleri arasında kalmam nedeniyle haksız yere nasıl tutuklandığıma dair birkaç örnek verdim. Şimdi dosyadaki diğer konu olan Torunlar Center, yani kamuoyunda bilinen adıyla Eylem 40 meselesine değineceğim. Bu olayda da durum farklı değil; konu tamamen mevzuat, aykırı talep ve bizim yasal çerçevedeki müdahalemiz. Şimdi teker teker açıklayacağım. Firma, imar mevzuatına aykırı bir tadilat yapmak istiyor; belediye de bunu tespit ediyor, sonra tarifeye uygun ceza kesiyor. Bunu düzeltince de ceza düşüyor. Yani şöyle, bir kaçak yapı vardır, düşünün, bu kaçak yapıya ceza kesersiniz, kaçak yapıyı yıkar ve cezası da düşer. Buna benzer bir olay.

Şimdi, burası neresi ama yani? Orayı da böyle biraz geçmişinden alacağım ki hatırlayalım, bilelim. Bakın Sayın Başkanım, burası 2010-2011 yılına kadar Ali Sami Yen Stadı’ydı. 1999 yılında deprem toplanma alanı olarak insanların geldiği, çevre yapılaşması 5-6 kat olan, insanların nefes aldığı, bizim donatı alanı dediğimiz bir yer. Herkesin bildiği… Hala önündeki durak Ali Sami Yen durağıdır, hala. Ne oluyor? 2012 yılında 'Özel Proje Alanı' ilan edilerek yine parsel bazında plan tadilatıyla, yine tekrar ediyorum parsel bazında plan tadilatıyla İstanbul’un göbeğinde milyarlık bir rant projesine dönüşüyor. Bakın bu 2011’deki fotoğraf. Bu da günümüzdeki fotoğrafı. Yanındaki binalara dikkat ederseniz hiç değişmemiş. Yanındaki binalar hala depreme dayanıklı olmayan binalar, 5-6 katlı binalar. Buraya milyarlık rantlık proje yapıldı. Tamam, yapıldı. 2017’de yapının büyük çoğunluğu bitiyor. İstanbul’un göbeğindeki, herkesin bildiği Torunlar Center 2017’de bitiyor. Şimdi burası öyle bir yer ki, yani ilgili konuyu, teknik konuya gelmeden önce bunu iyi vurgulamamız lazım. Bu şikayet konusu olan bütün alanların hemen hemen hepsi, anlattığım üzere benden önceki dönemlerde ya Bakanlık eliyle ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı parsel bazındaki plan tadilatı ve imar artışlarının Şişli’deki çok simgesel yerleridir. Şimdi Torunlar Center bugün Mecidiyeköy’ün göbeğinde, herkesin bildiği bir şey ama hatırlatacağım, Mecidiyeköy’ün göbeğinde sadece Şişli için değil, İstanbul olası bir afetinde, olası bir depreminde Allah korusun en önemli yapılarından biridir. En önemli yapılarından biridir. Bakın burada yani önündeki durağın bir önceki durağı, Mecidiyeköy’deki durağın sadece sirkülasyon sayısını vereyim hani durumu anlayabilelim. Yani sadece o Mecidiyeköy Merkez diye geçen durağın sirkülasyon kişi sayısı 750 bin. İlçe nüfusunun üç katı insan önünden geliyor, gidiyor, geçiyor. Olası bir depremde bu yapı İstanbul’un içerisinde, riskli bir hal alırsa bu yapı, 'afet içinde afet' yaşanır. Bırakın Şişli’yi, afet içinde afet yaşanır.

Bunları niye anlatıyorum size? Şimdi Torunlar Center bize geliyor, yani bu firma bize geliyor, diyor ki, basit bir çizimle anlatmak istiyorum. Statik, mekanik falan anlatmayayım, basit. “Ben” diyor, “17. ve 25. katı böyle birleştireyim, şu ortadan birleştireyim” diyor. Şimdi her şeyi unutun Başkanım, Torunlar’ı unutun, her şeyi unutun. Bunu bir maket olarak düşünün; böyle çıtadan yapılmış bir maket. Bu maketin şu ortasındaki çıtaları kessem, sağlamken, kesmeden önceki alttan sallanımdaki salınımıyla kestiğimdeki salınımı aynı mı olur? Bu kadar basit bir iş. İnanın bu kadar basit. Biz de diyoruz ki yaptığı alan, yani kat birleştirerek yapmaya çalıştığı alan 11.916 metrekarelik. Çünkü bir yere kiraya vermiş, böyle anlaşmış, hızlıca bunu yapma çabası içerisine giriyor. Bir dakika diyoruz, olmaz. Bu esaslı bir iş yani. Bu yapının deprem dayanıklılığı, sadece bu yapının değil bu kentin, Şişli’nin, bu yapının stratejik önemi, her şeyi ilgilendiriyor. “Bu sadece senin yapının konusu değil” diyoruz, İstanbul’un konusu diyoruz; bunu anlatmaya çalışıyoruz.

Ne oluyor? Süreç başlıyor. 11 Haziran 2024 tarihinde, bu yapmak istediği işlemi anlatan bir 'basit tadilat' başvurusunda bulunuyor. Biz de 27 Haziran'da diyoruz ki: 'Bu böyle olmaz. Bu, binanın ana mimari ve statik projesini etkileyen nitelikli bir tadilat bu. Esaslı tadilat izni gerektirir, basit tadilat kapsamına girmez bu iş.' diyoruz. Basit tadilat dediğiniz; boya, badana, tesisat vesaire; bu bahsettiği kat birleştirme. Bağımsız birim geliştiriyorsunuz. Tamam. Firma ret almamış gibi, bir ay sonra tekrar geliyorlar. 19 Temmuz'da aynı dilekçeyi tekrar veriyor. Müdürlük, aynı cevabı 8 Ağustos'ta tekrar veriyor. Arkadaşlarıma dedim ki 'Niye bu kadar tekrar, bu ısrar ne?'. Aşağıda şef değişiyor, kalem değişiyor herhalde ondan diye düşündüm, bilmiyorum. Üçüncüde firma temsilcisi yine geliyor, yine aynı dilekçeyi veriyor. Üçüncü kez bakın Sayın Başkan, 11’inde yine aynı yanıtı veriyoruz. Diyoruz ki 'Esaslı tadilat almanız lazım.' 'Talebimizi yeniledik' dedikleri şey, aynı dilekçeyi yinelemekten başka bir şey değil.

Dördüncü dilekçe 17 Eylül 2024 tarihinde geliyor, veriliyor. Diyor ki 'Tamam, önceki taleplerimizin ruhsata tabi olduğunu öğrendiğimiz için bu tadilat talebinden vazgeçiyoruz, biz basit onarım istiyoruz. Bunun için tadilat istiyoruz' Biz de diyoruz ki tamam, veriyoruz. Şimdi konu burada başlıyor. İsnat ne? “Bana basit tamir-tadilat onayı verdi.” Evet. “İşte ben görmezden geleceğim seni.” Tamam. Bir şeyler dolanıyor, on milyon, yirmi milyon… Yani işin kendi çalışanı 10 diyor, patronu 20 diyor. Bir şeyler dolanıyor. Girmeyeceğim o detaylara, o -miş’lere -muş’lara girmeyeceğim. Başkanım, yani şimdi Şişli’de Torunlar Center gibi bir yerden bahsediyoruz. Şişli’den bahsediyoruz. Biraz önce Taş Yapı’dan bahsettim size, Taş Yapı’dan sonra başımızdaki müfettişlerden, teknik incelemelerden, dokuz bilirkişiden bahsettim. Burası Çemişgezek Belediyesi mi? Torunlar Center’da böyle bir şey yapabilir misiniz? Başkan 'yap' dese bir tane kalem memuru onun evrakını taşımaz. Başımızda denetim… Bakın bu belediyede, bir belediye başkan yardımcısı makamında öldürüldü. Makamında öldürüldü Cemil Candaş, Allah rahmet eylesin. Bu belediye öyle bir belediye değil. Üzerimizde bu kadar baskı, çeşit çeşit müfettiş vesaire… Torunlar Center’da basit tadilatla belediye diyecek ki 'Tamam, ben görmüyorum, sen esas tadilatını yap'. Müdürüm dilekçeyi alıyor, tamam diyor başlayabilirsin. Ama diyor, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca eğer diyor aykırılık yaparsan işlem tesis ederim. Yani kaçak bir şey yaparsan gelirim tespit ederim, cezamı keserim diye de anlatıyor müdürlük. Verdiği cevap bu.

17 Ekim 2024 tarihinde ekipler denetime gidiyor. Bakıyorlar, biraz önce bahsettiğim, arzuladıkları, üç kere başvurdukları, yapmayı arzuladıkları, sonra tamam hadi yapmayalım basit tadilatla belki yaparız diye arkadan dolanmaya çalıştıkları işi görüyorlar. Ve bunun tutanağını tutuyorlar. Şimdi, müştekinin basit bir sınav harcı gibi 'bankaya yatırdık' dediği 28 milyonluk ödeme, yapılan tadilat işlerinin tarifeye uygun bedele bağlanmasıdır. Yani aldığı basit tadilat harcıdır o. Bunu meclis belirler. Bu meclisin, idari bir şeydir bu, bunu meclis belirler. Bu hesaplanır, meclis kararıyla belirlenir. İdare bu tarifeyi uygular. Hiçbir memur, hiçbir belediye başkanı kafasına göre bir tarife belirleyemez. 28 milyonluk ödeme 21 Ekim'de tahakkuk edilen tadilat harcıdır. İK’da basit tadilat harcıdır. Öyle Eylül 2024’te de değil, Ekim 2024’te gerçekleşmiştir bu olay. Yapının taşıyıcı sistemini bozduğu için, deprem riski yüksek bir şehirde bu tür müdahaleleri, doğrudan yapı güvenliğini ilgilendirdiği için bunu görmezden gelmedik. Ayrıca alınan izne aykırılık yaptığı için de ceza kestik, bu da hukuka bağlı. Biraz önce anlattığım idari işlem, yani basit tadilatı meclisin geçirdiği bir şeyde harç kesiyor, o idari bir işlem. Aykırılık yaparsanız da ceza kesersiniz, bu da hukuki bir işlem. Hukuka bağlı yaparsınız. 32 ve 42’yi çalıştırıyoruz burada. Bunu da encümen yapar, belediye encümeni yapar bunu. Bu da keyfi bir işlem değildir, yani kimse keyfi… Belediye encümeni aykırılıkların mahiyeti, metrekaresi, yapının büyüklüğü, niteliği… 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi çok açıktır. Nasıl hesaplarsınız? Kafanıza göre hesaplayamazsınız. Marmara Belediyeler Birliği’nin resmi sitesinde hesaplama tablosu esas alınır. Buna göre yaparsınız. Biz bu kapsamda, 5 Kasım 2024 tarihli encümen kararıyla bu yapıya, bu metrekareye, bu yaptığı “kaçak imalata” 1 milyar 41 milyon TL idari para cezası kesiyoruz. Cezayı keserken de yazıyorsunuz zaten, diyorsunuz ki eğer bu aykırılıkları zamanında giderirsen, 42/ç’ye göre 1 milyar 25 milyonluk kısmı düşüyor. Biraz önce bahsettiğim gibi kaçak yapınız var, yıktınız, cezası düşüyor. Bunu zaten ilk yazdığınızda söylüyorsunuz. Peki sonra ne oluyor? 26 Kasım’da encümen kararına itiraz ediyor. Düzeltme yoluna gidiyor. 13 Aralık 2024 tarihinde belediyeye şu bildirimde bulunuyor diyor ki “Aykırılıkları giderdik, kat kesme imalatlarını kapattık.” Tamam. Ve aynı gün, bizim deprem riski açısından dosyalarda mutlaka görmek istediğimiz 'statik uygunluk raporunu' da veriyorlar. Yani kapattığı da statiğe uygun. Onu da veriyorlar.

Sayın Başkanım, benim firma sahibi Mehmet Torun ile görüşmem 20 Aralık. Mehmet Torun bana geldi, doğru. Mimarla birlikte geldi. Bunu yaptıktan bir hafta sonra. Mehmet Bey geldi, aynen böyle anlattığım gibi tertemiz anlattım süreci. 28 milyon ne, 15 milyon ne, düştüğü zaman bu ceza 15 milyona düşecek, ne. Bu ikisi farklı şeyler, bunları anlattım. 15 milyonu mecbur ödemesi gerektiğini söyledim. Kendisi bunu ödemeyelim, öbürünü ödüyoruz... Olmaz dedim; bu başka, bu başka. Bu idari, bu hukuki. Yukarıda Allah var; kendisi kendi yetkilisinin de süreci yanlış yönettiğine dair eleştirisini sundu. Kendi yetkilisinin süreci yanlış yönettiğine dair masamda eleştirisini sundu. Görüşmede, bunun dışında hiçbir detay veya menfaate dayalı bir sohbet yoktur Sayın Başkanım. Benim görüşmemin, konuşmamın ne bir ceza ne indirim hiçbir bağı yoktur; anlattığım şey tamamen bu cezalardır. Kendisi de 15 milyonluk cezaya ilişkin, biraz önce bahsettiğim gibi, '28 milyon ödüyoruz, bunu niye ödüyoruz?' dedi. Anlattım.

8 Ocak 2025’te yapılan incelemede aykırılıkların giderildiği tespit edildi. 9 Ocak’ta da, 9 Ocak 2025 tarihli encümen kararıyla da ilk ceza buna göre yeniden hesaplandı. Yani biraz önce bahsettiğim 15 milyon 578 bine düştü. Bakın nasıl yukarıda uygulanan ceza benim takdirimde değilse cezanın düşmesi, bu idari işlemler de benim takdirimde değil zaten. Encümen ve idari işlemleri ilgilendiriyor. Yaptığımız şey bu. Dosyada herhangi bir para transferi, maddi menfaat, falan bir şey, yazılı taahhüt, somut rüşvet falan bir şey de yok. Benim yaşadığım bu. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz şey şu; kentin göbeğinde bir gökdelende, en önemli yapılarından birinde afet konusundaki hassasiyet. Bu kadar. Bu kadar. Esnemedik, görmezden gelmedik.

Özetlersek; Mecidiyeköy’ün göbeğinde dev bir spor alanı. Parsel bazlı plan tadilatıyla, yani Torunlar Center diye düşünüyorum, milyar dolarlık bir rant projesine dönüşüyor. 11 işçi can kaybetti burada, 11 işçi. Benim dönemime geliyor, 'Ben 10-12 bin metrekarelik bir alan inşa edeceğim, keseceğim dokuz katı, birleştireceğim' diyor. 'Bir dakika dur' diyoruz. Bu kentin deprem gerçeği var, olmaz öyle. Bu iş öyle yapılmaz, şöyle yapılır diyoruz. Başlıyor, ceza kesiyoruz. Emrah Şahan tutuklu şimdi. Torunlar Center’dan, böyle bir işten Emrah Şahan tutukludur.

Eylem 41’e geliyorum Başkanım, Rotana. İcbar suretiyle irtikap, isnat edilen mesele.

RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI ONBİRİNCİ BÖLÜM

Altan arkadaşımız zaten delillere ilişkin pek çok şey söyledi; oralara çok girmeyeceğim ama o da bir kısım. Ama burada başka bir şey vurgulayacağım. Bir icraat var, sürekli icraat şeyi yapılıyor üzerime, sürekli icraat. Şimdi Rotana neresi bilmeniz açısından, anlamanız açısından… Böyle bir gökdelendir, 175 bin metrekarelik bir gökdelen projesidir, üç bloklu bir gökdelen projesi. 2007 yılında, zamanın İBB yönetimiyle gördüğünüz gibi buraya 3 emsal verilmiş, zamanın İBB yönetiminde bu parsele 3 emsal verilmiş. Çevre yapılaşmalar 5-6 kat, savunmamın başında söylediğim 7 metrelik yol burası işte. Hemen karşısında inanılmaz bir yoksulluk; 3 katlı, 4 katlı yapılar; dönüşemeyen bir mahalle… Bunun göbeğinde bir işi konuşuyoruz. Bakın, bu proje 2020 yılında 536 konuttan birden çıkıyor 1060’a. Burada kapasite artışı, metrekare artmasa bile bir kapasite artışı olduğu için gelen hane sayısı, nüfus sayısı, araba sayısı artacağı için altyapıya, trafiğe ve yoğunluğa bir yükü var. Niye söylüyorum bunu? ÇED alması gerekiyor. ÇED gerekiyor. Ama ne oluyor? 05.03.2021’de birden Valilik yazısıyla 'ÇED’e gerek yoktur' yazısı geliyor. Niye ÇED’e gerek yok yazısı geliyor? Bunları anlamanız için söylüyorum. Burada eğer ÇED sürecine girse çünkü Kent Konseyi, Belediye, aktörler herkes “Bir dakika,” diyecek “bu iş olmaz. Yapamazsın bu işi.” diyecek. İş başka bir sürece girecek. Bunları niye anlatıyorum? İcbar diyorsunuz ya; 536’dan 1060’a çıkarken ÇED gerekli değildir yazısı aldırabilecek bir şey var orada, siyasi güç var. İstanbul Valiliği’nden ÇED gerekli değildir yazısı çıkıyor.

İşlemleri devam ettiriyor. Şişli Belediyesi ile falan bir ilişkisi yok, devam ediyor ve sıra iskana geliyor. Tarih 13 Eylül 2023. İmar bana bağlı değil. Ruhsat bana bağlı değil. Ben Planlama ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bakıyorum. Onlar çok farklı süreçler, biraz sonra anlatacağım. Nedir planlama, onu anlatacağım. İlçe belediyelerinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, kaba tabirle Bakanlığın sekretaryasını yapar; 6306 evraklarına bakar, aktif bir görevimiz yoktur, Bakanlık evraklarını yürütürsünüz. Tabii ki başka projeler de yapabilirsiniz ama ana gündem planlamadan gider. Tamam. Tarih 5 Aralık 2024; yani ben başkan olarak göreve geldikten 8 ay sonra. A Blok için iskan başvurusu yapıyorlar. 27 Aralık’ta SGK’ya geliyor, SGK’dan evraklar geliyor son görüş. Yapı Kontrol Müdürlüğü hemen yerinde incelemeye gidip son raporu tutuyor. Üç gün sonra, 30 Aralık 2024’te yapı kullanma izin belgesi veriliyor. Geçen süre 25 gün. 25 gün. Ya şimdi arkadaşlarıma dedim ki; 25 gün sağlıklı bir süre ama bunu nasıl ispatlayacağız? 2023’te Ankara Üniversitesi’nde yapılmış bir çalışma bulduk. Özellikle İstanbul’daki belediyeleri incelemiş; iskan ve yapı ruhsat süreçlerinin karşılaştırması yapılmış. 90 gün, 51 gün, 40 gün, 30 gün bütün istatistikler var burada, sunacağız bunu size. Yani bir şey, dayanak bulmam lazım. Ben '25 gün normal' desem belki sizin için normal değil. Ortalaması 25-30 gündür. Savunmamın başında da söyledim zaten; Bakanlık diyor ki, 'Alamazsan gel ben vereceğim' diyor. Ekledi onu.

Şimdi gelelim duyuma, söyleme dayanan ifadelere. Yine bir şey var burada, şehir efsanesi. Bu şey konusu, aydınlatma konusu, yılbaşı süslemesi konusu. 25 günde tamamlanan iskan süreci için 4 milyon dolarlar, 10 milyon dolarlar bir şeyler dolanıyor ortada. Delil kısmına hiç girmiyorum, çünkü benden önceki Altan arkadaşım girdi. Zaten sunduğu delil, ben tutukluyum ya. Yani verdim dediği, rüşvet verdim dediği, “Paramız yoktu, biz bunu yönetim kurulu kararıyla kar dağıtımıyla yaptık” dediği tarihte ben tutukluyum. En somut delil dedikleri bile olgularla tutarsız Sayın Başkanım. Ama ben bu konuyu neye benzetiyorum biraz onu anlatacağım. Şimdi bu 25 günde alınan iskanla alakalı o onu dedi, o gitti, ondan bir şey istiyor falan, tesadüftür yani. Kayyım bile yaptı. Ben göreve geldikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane kamusal ilan paylaştım. Dedim ki 'Belediyenin başkan adına, başkan yardımcısı adına sizden bağış isteyen, bir şey isteyen, bir şey talep eden… İnanmayın bunlara'. Kayyım baş edemedi, 5 Mart’ta kayyım bile yayınladı. O kadar enteresan ki, gerçekten, yani bir de iddianameyi okuyorum; iki patron birbirine güvenmiyor, birbirinin bu işle ilgili görevlendirdiği insanlara güvenmiyor. Kararı siz verirsiniz. Diyorum ki ya dolandırıldılar ya da birbirlerini dolandırdılar.

Başka bir konu, madem böyle bir konun vardı… Ben DAP Yapı’nın sahibiyle görüştüm, Ziya Bey geldi. Torunlar’ın sahibiyle görüştük, Mehmet Torun geldi. Medicana geldi. Benim karşımdaki isnatlar bunlar. Süleyman Çetinsaya, ben belediye başkan adayıyken beni Kurtuluş’ta sahada markette yakaladı. Başkanım falan dedi, dedim tutma beni başkan seçilemem. Ben Mesut Barut’u tanımıyorum. Bir kere randevu talepleri olmadı. Firmadan bir kişiyi tanımıyorum. Bir Allah'ın kulu da demiyor ki: "Ya bir şey oluyor, bir dakika. Teknik sürecimizde de bir şey yok. E belediye başkanına gidelim kardeşim, randevu isteyelim yani, bir derdimizi anlatalım." Kimse gelmedi, kimse bir şey söylemedi. Burada başka bir konu var, ona da gireceğim.

Feriköy pazar alanı. Timur Soysal diyor ki: "Bana Feriköy pazar alanını gösterdi." Ee? İşte o 10 milyon dolarlık bir projeymiş, bu projeyi yaparlar mı diye söylemiş. Başkanım, Feriköy pazar alanı dediğimiz yer 7.300 metrekarelik, mülkiyeti hazineye ait olan, bizim pazar alanı olarak kullandığımız, durumu kötü olan… Üzerine bir konsept proje çalıştık. O zamanlar Sayın Özhaseki Çevre ve Şehircilik Bakanıydı. Kendisiyle gidip görüştüğüm konulardan biridir bu. Dedim ki: "Böyle bir projeyi yapalım, Bakanlık yapsın bunu." Bakanlığın yetkisinde bu yer. 1991 yılında Şişli Belediyesi'ne sadece pazar yeri olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş. İsteseniz de yapamazsınız, kepçe vuramazsınız orada. Tadilatını yapamıyoruz, çok kötü durumda. Sadece pazar olarak kullanabilirsiniz. Ben bunu Timur beye anlattım. Evet, vali danışmanına. Dedim ki: "Vali bu konuda yardımcı olsun, konuşalım." Ben anlattım Özhaseki’ye, Bakana. Sonra bakan değişti, bir daha görüştüm. Dedim ki "Burada böyle bir projemiz var. Biz bunu vaat de ettik, konuştuk da, Bakanlık yapsın. Bakanlık yapacak zaten. Biz proje kısmında destek olalım.” Bu konuyu büküp, bu konuştuğumuz konuyu büküp buraya, yani bu projeyi eklemesi büyük bir hayal ürünü. Pazar alanıyla ilgili konu gerçekten budur.

Şimdi Sayın Başkan, Rotana gibi... Ha, bir de burada bir Süleyman Atik şeyi var, onu da anlatayım. Yani böyle çok -mış’lara -muş’lara girmek istemiyorum ama anlatacağım. Ya ben şu konuda tutuklanırken Sayın Savcı beni bu konuda şöyle tutukladı. Dedi ki: "Süleyman Atik almış parayı.” Ee? “Fatih Keleş'e götürmüş." Allah Allah dedim ya, nereden çıktı? Nasıl çıkıyor bu iş yani? Ben Süleyman'ı tanımam, bilmem Süleyman Atik’i. Gerçekten ayaküstü, bir kere şu konuyla ilgili belediyede makamdan çıkarken böyle bir durdurmuşluğu, "Ne oluyor?" demişliği var. Rotana başkan yardımcılığında görüştüm deyip bırakmışlığım vardır. İddianameye eklenirken başka şekilde ekleniyor.



RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI ONİKİNCİ BÖLÜM

Şimdi Sayın Başkanım, 25 günde verdiğimiz, uzatmadığımız, bütün işlerine baktığımız, normal ilerleyen bir süreçte; bunun dışında kendine herhangi bir ödeme, aracılar göndermediğimiz, ödemeye zorlamadığımız bir işle, bir hayal ürünü kurgudan Rotana diye bir konudan tutuklanıyoruz. TÜSES başkanı tutuklandı, inanılır gibi değil yani.

Şimdi Eylem 42’ye geleceğim. Medicana Hastanesi konusu burası. Özellikle göstermek istiyorum, İstanbul’un… Buradaki konu da şu, buradaki konunun başlığı şu: İstanbul’un orta yerinde, yapı kayıt belgesi ve cins değişikliği ile ofis binasından hastaneye dönüşme hikayesi. Yani yapı kayıt belgesi, yani kaçağı olan bir yapı, bir ofis binasının hastaneye dönüşme hikayesidir. Ve iki Bakanlık, Şişli Belediyesi de yok, iki bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı. Bina bu. Esentepe’de, cam giydirilmiş yakışıklı bir bina. Sürecin evveliyatına bir bakalım: 2011 yılında burası ruhsatlandırılıyor ofis ve iş yeri olarak. 2017 yılında tadilat ruhsatı alıyor, yine ofis ve iş yeri olarak tadilat. Çevresi bankalar, iş yerleri, ofislerin olduğu bir yer. 2019 yılına gelindiğinde ise ofis olan, ticari olan bu yapı kayıt belgesi alınıyor, 2019’da yapı kayıt belgesi alınıyor. Yapı kayıt belgesi neydi hatırlayalım; o dönem, seçim dönemi çıkmış, Bakanlık aslında kaçak yapıları hukuka bağlıyordu. Dedi ki ben yapı kayıt belgesi istiyorum sizden. Yapı kayıt belgesi alıyor 2019’da bina. Binanın yapı kayıt belgeleri hala yok. Bakın binanın yapı kayıt belgeleri hala yok. Bina normalde 24 bin metrekare, artı iki kat, 32 bin 800 metrekarelik yapı kayıt belgeleri imar affından sonra aldığı kısım. Yani tabiri caizse, işte 6, 8 bin metrekare falan bir şeyi var, 6 bin 800 metrekare değil mi ortalama bir kaçağı yapı kayıt belgesiyle hukuka bağlıyor. Şimdi Bakanlık yapı kayıt belgesini verirken der ki, 'Ben bu yapı kayıt belgesini veriyorum ama deprem sorumluluğu sende' der, “bende değil”. Deprem sorumluluğunu almaz. Belgeyi verdi, hukuka bağladı artık orası kaçak değil.

2019’dan sonra neler oluyor? 2021 yılında bu binayı hastane olarak kiralıyor. Yani hastane yapmak için kiralıyorlar, eminler hastane olacağından. Yapı kayıt belgesi almış bir binaya hastaneye dönüştürme kararı veriyorlar. Bakın iddia ediyorum; bu ölçekte, bu büyüklükte, İstanbul’da yapı kayıt belgesi almış sonra da cins değiştirerek hastaneye dönmüş bir tane yapı yoktur. Ben iddia ediyorum, Bakanlık aksini ispatlasın. Yoktur. Şimdi burada bir yetki meselesi var. Zaten süreç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yürüyor. İki buçuk sene sürüyor Başkanım cins değiştirmesi, Sağlık Bakanlığı’yla yazışma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla yazışma. Çünkü bu yapı kayıt belgeli bir binanın dönüşümünün teknik insanlar da bürokrasi tarafının ne kadar zor olduğunun farkında. Hastane dediğiniz yapılar, bir bina bir birim sağlamsa hastane depremde iki birim sağlam olmak zorunda. En önemli binalar. Yani o kadar ki; 2021 yılında Sağlık Bakan Yardımcısının imzasıyla 81 il valiliğine, “yapı kayıtlı bir binanın imar barışı kapsamında Sağlık Bakanlığı uygulaması” diye yazı yollanıyor. Ben yine iddia edeyim, bu bina için. Ben yine iddia edeyim, aksini ispatlasınlar. Diyor ki, uzun uzun okumayacağım sunacağız zaten göreceksiniz; “Yapı kullanım amacı hastane, sağlık kuruluşu olarak yapı kayıt belgesi almış binalarda” yani bu binayı ofis olarak kiraladı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gittiler yapı kayıt belgesini hastaneye çevirdi, ofisten hastaneye çevirdi, cins değişikliği yaptı orada. “Özel sağlık kuruluşu açmak, taşımak amacıyla ön izin için yapılan başvurularda, ilgili idareden alınmış yapı kullanım izin belgesi hükmü aranmaksızın Bakanlığımızca yapı kayıt belgesine göre işlem yapılacak olup Bakanlığımız görev alanındaki yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi için aşağıdaki belgeler temin edilerek müdürlüğe başvuru yapılması gerekir”. Yani Bakanlık diyor ki: 'Ben buranın hastane iznini vereceğim ama çıkamadım işin içinden, bir bakan yardımcısıyla bütün 81 ile bir yazı göndereyim.' Gönderiyorlar. Bir tane belediye evrakı yok içinde; hepsi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İtfaiye, Sağlık Bakanlığının kendi iç evrakları. Bir tane yok. Bu binanın hastaneye dönüşümüyle ilgili niye bu kadar seferber oluyorlar? Ben bilmiyorum, bir tapu sahibine bakın. Bir tapu sahibine bakılmasını isterim.

Hal böyleyken bize geliyor bir yazı, böyle bir yazı falan. Benimle görüştüler, geldiler. Dedim ki tamam hani bakacağız ama şuna bakalım. Ben kendilerine de söyledim şunu: 'Arkadaşlar baksınlar, neticede yetkimiz olmayan bir alan ama en azından bir inceleme yapalım.' Tıpkı Taş Yapı gibi; bir kolon kesildi mi, bir şey yapıldı mı kardeşim hastane açıyorsunuz yani. En azından Bakanlığa bunu bildiririz dedik. Belediyeden almaları gereken bir yazı yok. İki bakanlık arasında yürüyen bir süreç. Ben 4 Nisan’da göreve geliyorum, 24 Haziran’da… 4 Nisan’a kadar bu süreçler devam ediyor, 4 Nisan 2024’e kadar bu bakanlık süreçleri devam ediyor. Görev süremizin sadece iki buçuk ayına tekabül eden bir teknik onay süreci var; onay da yok. Anlatacağım şimdi, verdiğimiz yazıyı da göstereceğim. 'Gecikme' diyorlar; hangi gecikme? Zaten bakanlıktan süreçleri yürütüyorsunuz. Bir gecikmeye yetkim yok benim. Mehmet Fatih Bozkurt benimle görüştüğünü söylüyor. Geldiler nezaketen bir ziyaret yaptılar, 5 dakikalık bir ziyaret yaptılar. Aynısını söyledim: 'Arkadaşlarımız baksın. Bizlik bir şey yok. Zaten bakanlıkta yürüyen bir iş. Ama sadece bakalım, bir aksilik varsa bunu görürüz, bildiririz.' Şimdi, resmi yolla yaptığı bağışı imza karşılığı diye önüme isnat koyuyor. Bir bağış yapılmış belediyeye, buna karşı yaptım diyor. Biraz önce söyledim Sayın Başkan; iki tane, üç tane teknik müfettiş var, altı bilirkişi var, iki de Sayıştay mali müfettişi var başımızda. Yani bunu başımızda demek istemem beni zaten germiyor. Açık şeffaf kendi adıyla bağış yapıyor. 5 Haziran’da yapıyor, biz de 24 Haziran’da istediği yazıları… Yazı ne biliyor musunuz? Başkan Yardımcım yazıyı yazmış, uzun uzun okumayacağım ama bürokrat olan anlar bu yazıyı.

Yazı özünde diyor ki; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin vermiş, itfaiye de vermiş, tamam Sağlık Bakanlığı da tamam demiş. Yazının sonunda diyor ki: 'Özel hastane olarak ruhsatlandırılması zaten Sağlık Bakanlığı yetkili sorumluluk alanında kalmaktadır.' Yani ortada bir olay filan yok, bir şey yok. Ben bağışta ısrarcı olmuşum, takip etmişim... Ben o gün SODEM seçimleri var, Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri var, Ankara'dayım. Bu bağışı, bu bağışı koordinasyon toplantımda arkadaşlarım söyledi. Hatta kendilerine de söyledim, dedim ki: 'O zaman bunu çok dikkatli harcamamız lazım.' Neden? Bir; belediye borç içinde, zaten maaş ödeyemiyorum. İki; müteahhitler kapıda. Ben gelir gelmez şunu söyledim, dedim ki yani 'Bizim bir çöp krizimiz var.' Çünkü çöp müteahhitimiz daha önceki dönemlerden kalma ekonomik zorluklardan alamamış ödemesini, arabaları çıkarmıyor, bir şey yapıyor. Yani şuna geleceğim; düşünebiliyor musunuz, bir belediyenin çöp toplama işi, bir tane müteahhite ödediğiniz parayla doğru orantılı olarak aksama krizi içerisinde.

Belediyeler, kurumlar öyle bir hale dönüştü ki; kamu, kamu kurumu ve kamusal hizmet dediğimiz alan, kamusal hizmet tamamen müteahhitleşti, tamamen müteahhitleşti. Dedim ki: 'Kendi öz malımız olsun, kurum güçlensin.' Kurumun güçlenmesi lazım, kendi malımızı alalım. Biz o parayla ihale yapabilirdik Başkanım. Çöp ihalesi yapardık, o parayla ihaleyle araba da alabilirdik. Çöp arabasını ihaleyle de alabilirdik. O kadar titiz davrandık ki, dedik ki yapmayalım. Yani ihaleyle araba alırız, derler ki 'İhaleyle birine peşkeş çektiler.' DMO'dan alalım diye ısrar ettik. Niye DMO? DMO’yu herkes bilir; DMO'da… Bir ürün 1 liraysa, DMO'da 1.3 liradır. DMO’da pahalıdır, pahalı alırsınız. Buna rağmen 'Müfettişler var, tepemizde inceleme var; dikkatli harcayalım, şeffaf harcayalım, kamyon alalım, ihtiyacımız var. Kamu güçlensin.' Koordinasyon toplantısında bunu söyledim. KDV muafiyeti için Hazine Bakanlığı'na yazı yazdık, KDV muafiyetini aldık, DMO’dan kamyonlarımızı aldık. Sonra ne oldu biliyor musunuz Başkanım? Hazine Bakanlığı, ilçe belediyelerinin KDV muafiyetini iptal etti bizden sonra. Dedi ki 'Bir dakika bunlar bir şey yaptı ama bir daha olmasın.' iptal ettiler. Şimdi bu bağış konusu... Yani illa bağış konusundan bir iddianame yazılacaksa ben çok örnek veririm, yani çok örnek veririm. Ama mesela aynı döneme baktım ben, arkadaşlarımdan istedim; Bağcılar 460 milyon bağış almış. Bağcılar Belediyesi 460 milyon bağış almış. Ama kuvvetli bir iddianame yazmak istiyorsanız 2019 öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok konu var; hattata verin, 400 bin sayfa iddianame yazar size!

Konu bu kadar açık ve şeffaftır. Bu kadar açık ve şeffaf. Biz kimseden bir şey talep etmedik. Kendilerinin bize zaten ihtiyacı yok. Geldiler, istedikleri, zorladıkları; 'Yok efendim belediyeden yazı istiyor' dedikleri yazı burada. Bakanlığın seferber olması ortada. Duyduğumuz tek şey şu: 'Kardeşim, kaçak bir yapı, yapı kayıt belgeli bir şey... Burada dönüşüyor, süreci gidiyor da bir bakalım şuna, bir durun bir dakika' dediğimiz iki buçuk aylık bir süreden bahsediyoruz. İki buçuk aylık bir süreden bahsediyoruz. Kendisi dışarıda biriyle danışman almış, vermiş, etmiş; bu beni ilgilendirmez ki! Beni de ilgilendirmez, belediyemi de ilgilendirmez. Ben şeffaf almışım, şeffaf harcamışım. Hatta başkan yardımcısı arkadaşlarıma dedim ki: 'Arabaları aldıktan sonra çağırıp anlatalım Şişli'ye gerekiyorsa, bunları aldık diye anlatalım.' Özetlersek; hastane olmayan bir binayı hastaneye çevirmek istiyorlar. İki buçuk sene boyunca uğraşıyorlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ayağa kalkıyor. İstanbul ölçeğinde böyle bir binanın olmadığını iddia ediyorum. Ben göreve geldikten sonra istenen evrakı ve süreci anlattım. Şeffaf yürütüyorum, her şeyi şeffaf yürütüyorum. Şu konudan Emrah Şahan tutuklu. Bakın Sayın Başkanım, şimdi biraz önce nisanda Taş Yapı konusundan sonra gelen müfettiş sayısı ve bilirkişi sayısından bahsettim. Şişli Belediyesi'nde şu anda kayyım var. Şişli Belediyesi'ne kayyım atandıktan sonra 9 müfettiş, 50 bilirkişi; 9 müfettiş, toplam 50 bilirkişi ile her şey incelendi. Burada. Her şey incelendi burada, burada duruyor. Daha yeni çıktı, hepsi burada. Bütün teknik, bu konular da incelendi. Sonuçta ne diyor biliyor musunuz sonunda? Özellikle bizim dönemimize ilişkin 'Düzeltici işlemler başlatıldığına ilişkin tespitler var' diyor. O kısacık 11 ayda biz hep düzelten taraf olduk başkanım. Hep düzelten taraftaydık. Hep kamunun tarafında olduk, hep belediyenin tarafında olduk.

Şimdi Eylem 43’e geleceğim. Bu eylem 43, 44, 45 planlarla ilgili eylemler. Bunlara geçmeden önce plan nedir, bölge planı nedir, parsel bazında plan tadilatı nedir anlatmam lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl yasa yapıyorsa, belediyelerde planı meclis yapar. Plan dediğiniz şey meclisten çıkar. Aynen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasa yapması gibidir. Fakat planlama, önce bölge planına bakmak lazım. Yani bölge planı nedir? Onu anlatayım, sonra parsel bazında plan işinin nasıl olmayacağını anlatacağım. Şimdi Sayın Başkanım bakın, bölge planı çok katmanlı bir süreçtir, çok katmanlı. Kurum görüşleri alırsınız, analiz-sentez yaparsınız, saha toplantıları yaparsınız, bir teklif plan oluşturursunuz. İlçe meclisine gönderirsiniz, imar komisyonuna gider, bakılır. İlçe meclisinden çıkar Büyükşehir’e gider. Onay merci Büyükşehir’dir. Büyükşehir müdürlüğü inceler, meclise gönderir, komisyona gider, tekrar sil baştan plan yeniden bakılır, tekrar meclise gelir, askıya çıkar, 30 gün askıda kalır. Ama bu sürecin içerisinde inanılmaz kurum paydaş olur. Şişli’de, ben sadece Şişli’den örnek vereyim: Şişli’nin üçte biri SİT alanıdır. Tek başına ilçe ya da Büyükşehir de bazı planları onaylayamaz. Mesela SİT alanı planlarını Kültür Bakanlığı onaylar. İlçeden yaparsınız, Büyükşehir’den, en son Kültür Bakanlığı onay verir. Karayollarından görüş alırsınız. Şişli’den örnek veriyorum. Askeriyeden görüş alırsınız. Bazen adliyeden görüş alırsınız. O kadar şey örnekler oluyor ki Vatikan temsilciliği bizdedir mesela, görüş alırsınız. Sayısız, 20-30’a yakın kurumdan görüş alırsınız, paydaş yaparsınız sürece. Süreç ilerler, devam eder. Gelirler, bakarlar. Meclise gider, meclisten geçer.

Komisyon teker teker inceler. Askıya çıkar. Sadece örnek vermek için söylüyorum, Şişli’de 11 mahallenin planı üç buçuk yıl sürdü, 850 itiraz yapıldı. 850 itiraz. İnsanlar plan itirazlarında gelirler, sadece kendi parsellerine değil, etrafa bakarlar. Ne oldu, ne oluyor, kim ne yapmış? İtiraz ederler. O itirazların hepsine yanıt vermek zorundasınız. Bakın Şişli’de Özelleştirme İdaresi var, Türk Telekom var, bunlardan görüş almak zorundasınız. Özel alanları var çünkü, yetki alanları var. Turizm Bakanlığı var, biraz önce söyledim. Tüm vatandaşlar bu planı inceler, bakar. Yani ezcümle şu, bölge planları bırakın öyle Adem Altıntaş’ın biriyle bir şey konuşmasını falan, Emrah Şahan’ı bırakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bile biriyle otursun bir şey konuşsun böyle bir plan, öyle bir iş değildir. Yapamazsınız. Böyle bir şey değildir bu. Peki, parsel bazında plan tadilatı? Sayın Başkanım, parsel bazında plan tadilatı, 13 Şubat 2020 tarihinde 7221 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesiyle artık yapılamıyor zaten. Bakanlık dedi ki, parsel bazında nüfus yoğunluğu, yapı yoğunluğu, kat adedi ve bina yüksekliğini artıran plan değişikliklerinin yapılamayacağını hüküm altına aldı. Şunu dedi, ben yaparım. Gene dedi 6306’yla ben yapıyorum dedi. Sonra bir değer artışı ekledi yapılamaması için. Yani ilçeden yapma sen bunu, değer artışı ekliyorum zaten ne kazanırsan alacağım dedi. Sen bana gel, 6306’yla plan yaparsanız biraz önce anlattığım örneklerdeki gibi, mahkemeye verilmiyorsunuz. İtiraz edilmiyorsunuz. Kurum görüşü almak zorunda değil. Bakanlık yapıyor, çıkarıyor ve indiriyor planı. Bitti, bu kadar. Kaldı ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurum olarak bırakın teklifi, bir teklif sunmayı bir yere, bir teklif almayı; kurum olarak 2019 sonrası bir adet parsel bazında plan tadilatı bile yollamamış. Sadece mahkeme kararlarını uygulamış, sadece mahkeme kararları. Mahkeme, daha öncesinden açılan mahkemeler, mahkeme demiş ki bu planda şöyle bir karar verdim. Onu işliyor, komisyona göndermiş.

RESUL EMRAH ŞAHAN 24 MART 2026 SAVUNMASI ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şimdi gelelim bu Hakkı Demir konusuna. Vallahi inanılır gibi bir konu değil. Anlamaya çalışıyorum bunu nasıl savunacağım diye. Şimdi isnat edilen suç ne? Diyor ki İmar Komisyonu'nda CHP’li üyeler olumlu oy verecek, tamam, kurum görüşleri olumlu olacak. Evet? İşte biz de onun karşılığında ben ona demişim kreş, o ona demiş kreş falan. Başkanım bir, ben imar komisyonu üyesi değilim. 2020-2022. İki, imar komisyonunda çoğunluk AK Parti’de. Üç, bu plana Cumhuriyet Halk Partisi ret oyu vermiş. Komisyonda ret oyu vermiş, mecliste ret oyu vermiş. Dört, kurum görüşleri olumsuz! Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Eğer AK Parti’ye soracaksanız onlara sorun. AK Parti’nin çoğunluk oylarıyla geçmiş bir plandan ben yargılanıyorum burada.

Kurum görüşleri olumsuz hepsini teker teker okudum. Planlama olumsuz görüş vermiş. Aklınız karışmasın diye teknik detay vereceğim. Deprem Zemin demiş ki şartlı olumlu. Dedim ki nasıl şartlı olumlu? Bu görüşe bakmam lazım. Açtım görüşü inceledim. Deprem Zemin diyor ki, 'Mikro bölgeleme yok, yani sana görüş verebileceğim bir verim yok elimde.' diyor. Şartlı olumlu falan değil, olumsuz bir görüş. Komisyon onu 'şartlı olumlu' yazmış, değil. O görüş olumsuz. Şimdi eylem 44 aynı. Parsel bazında bir plan tadilatı. Adem biriyle konuşuyor. Ben imar komisyonu üyesi değilim. Parsel bazında plan tadilatı yapılamayacağını size anlattım. Bölge planı dediğimiz şeyin bambaşka bir şey olduğunu izah ettim. Adam zaten diyor ki kendilerinden herhangi bir talepte bulunmadığımı zaten söylüyor İsmail Hakkı Yüksel. Teknik olarak, hukuki olarak mümkün olmayan işler yani İsmail Hakkı Yüksel. Aynısı Türkmen Grup, 45’te de var. Aynısı. İddia edilen tarihlerde ben zaten Belediye Başkanı değilim. Tekrar edeceğim, parsel bazında plan tadilatı yapamazsınız. Tekrar edeceğim, bölge planları böyle işler değildir. İnanın size izah için şeye zorluyorum kafamı, diyorum ki mesela %15 lafı dolanıyor, dedim acaba bakanlık adına falan mı görüştüler bu %15 nedir yani? Değer artış payı falan mı düşündüler de %15 yazdılar oraya? İkisini de tanımam. İsmail Hakkı Yüksel kim bilmem. Diğer konu, parselleri bile bilmiyorum, nerede olduklarını bile bilmiyorum yani. Diğer plan, Üsküdar’daki plana baktım, önüme gelince baktım ne olduğunu anlayayım diye. Bilmiyorum İsmail Hakkı Yüksel midir? Türkmen Grup’un hangi parselden bahsediyorlar, neden bahsediyorlar bilmiyorum. Yani konuları tutabileceğim hiçbir yer yok. Yasal olarak da yok, yetkim olarak da yok. Sonuç olarak ortada ne plan değişikliği var, ortada plan da yok bir şey de yok, ortada ne benim sürece bir dahiliyetim var. Anlamsız -mış -muş konuştuk, etti, duydum suç. E ne? Tutukla. Mağdurların dahi reddettiği bir rüşvet iddiası bu. Şimdi Başkanım, bu bölümü bitirirken ama şunu vurgulamak isterim bir plancı olarak. Şimdi bakın benim üzerimdeki olmayan bulutun nemini bana yazmaya çalışan iddia makamına söylüyorum. İstanbul’a zamanında yağmış doluların hesabını soralım. 2014-2019 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 6 bin 134 adet parsel bazında plan tadilatı yapıldı. 6 bin 134 tane. Yazacaksanız bir iddianame yazın, milyon sayfa çıkar buradan.

Bir tanesini vereyim ben, bir tane örnek anlatacağım sadece. Anlamanız için, samimiyetle söylüyorum. Bakın Fatih’te 1844 ada. Bir aile geliyor, 2011 yılında topluyor. Fonksiyon ne? Cami, yeşil alan, düşük yoğunluklu konut alanı. O günün parası, daha iyi anlamanız açısından söylüyorum, 16 milyon dolara bütün adayı topluyor. Sonra gidiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesinde parsel bazında plan değişikliği yapıyor. Parsel bazında plan değişikliği yapıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesinde. 15 kat artıyor değeri. Bitmedi hikaye. 2017 yılında, 2017’nin Şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesine burayı hiçbir gerekçe göstermeksizin satıyor. 116 milyon dolara satıyor. Aldı, parsel bazında plan tadilatı yaptı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine geri sattı. Hikaye bitmedi. 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine parsel bazında plan tadilatı yaparak burayı yeşile ve dini tesise çeviriyor, değeri düşüyor 10 milyon dolara. Şimdi burada dört tane başlık saydım. Her şey var. Her şey var. Kent hakkı, kul hakkı, parsel bazında… Ne ararsanız var. Bakın sadece bu örnek bile bu kentte, üzülerek söylüyorum, cins değişikliğinden plan değişikliğine istediğini yaptırmaya alışmış bir rant düzeni olduğunu çok net gösteriyor. Savunmamın başında da söylemiştim, tekrar söyleyeyim Sayın Başkanım: Ben şehir plancısıyım, Şişli Belediye Başkanı’yım. Müteahhitlerin istediğini yaptığım için değil, yapmadığım için tutukluyum. Bu 'yedek tutuklama' onun içindir. Depremi, afeti, vatandaşı korumayı önceledim. Kamuya kaynak yarattım. Belediyenin işgal edilmiş mülklerini geri aldım. Dosyaları teknik olarak tertemiz. Ama bugün soyut rüşvet ve irtikap iddialarıyla kirletiliyorum. Ben kamu malına emanet gözüyle baktım. Kurumu güçlendirmek için çalıştım. Türkiye’nin en zengin müteahhitlerini memnun etmek için gözümü başka tarafa çevirmedim. Görmezden gelmedim. Sonuç? Resul Emrah Şahan tutuklu. Sayın Başkanım, bakın son olarak çok somut bir durumu vurgulayarak bitirmek istiyorum: Ben neyle suçlanıyorum? Rüşvet, irtikap, icbar. Benim karşımda Türkiye’nin en zengin müteahhitleri var. İlk ellisine giren müteahhitleri var. En zengin iş insanları var. Onların danışmanları var, iş yapanları var. Bu iddiaları sunarken bile bir bakılır yani Emrah Şahan’ın yaşamı, tarzı nedir, hayatı nedir. Bunu demagojisini yapmak için söylemiyorum, sakın böyle anlaşılmasın. Bir yere bağlayacağım çünkü. Ben 89 yılında yapılmış, 36 yıllık, Kadıköy’de bir binada kirada oturuyorum. Eşim öğretmen, üniversitede öğretmen. Ben şehir plancısıyım. Şükür. Bir şeyim yok normal orta halli bir aileyim. Hayatımızdaki tek lüksümüz, kızımızı özel okula gönderiyoruz. Bu kadar. Biriktirmişiz, kızımızı özel okula gönderiyoruz. Başka bir lüksüm yok. Kendimden önce anneme babama ev almıştım. O kadar. Bunu ısrarla söylüyorum. Bu bir demagoji değil, bu bir durum. Yani suçlandığım şeye bakın, bir de benim hayatıma bakın. Yaşamıma bakın. Ama burada başka bir konu var.

Türkiye’de çok uzun süredir, çok uzun süredir Türkiye’de 'siyasetçiysen, belediye başkanıysan, üst düzey bürokratsan zengin olmalısın' algısı oturdu. Kardeşim zengin de siyaset yapabilir, orta halli bir adam da siyaset yapabilir. Bülent Ecevit’i ne çabuk unuttuk? Bülent Ecevit, bir eviyle göçüp gitti. Ben Ayrancı’da lojmanda oturuyordum, o apartman evlerinde Rahmetli Necmettin Erbakan oturuyordu; bir pidecinin üst katında oturuyordu. Kapısında da bir tane polis kulübesi vardı. Bu insanlar Türkiye’de her koltuğu gördüler, her makamı gördüler. Bugün geldiğimiz yer, Erbakan geleneğinden gelmiş siyasetin bugün iktidarda olduğu bugün, bu dönem toplumun psikoloji, siyasete ve bürokrasiye yaklaşım algısına bakın. Biz bunu dönüştürmek için siyaset yapıyoruz. Bu siyasi kültürü dönüştürmek için siyaset yapıyoruz. Bakın Sayın Başkanım, hakkımızda kurulmak istenen algı, bu suçlamalar işte tam da bu siyasi kültürü dönüştürme çabasında olan bu kadroya bir yansıtmadır. İddia ediyorum bir yansıtmadır. Ben tam bu siyasi kültürün değişimi için çabalıyorum, tam bu siyasi kültürün değişimi için çabalamak adına girdim ve onun için belediye başkanı oldum. Tüm zorluklara, tüm imkansızlıklara rağmen girdim. Tüm bu aktörlere rağmen girdim. Hepsini reddediyorum. Biz bu salondan alnımız ak çıkacağız. Buna sonsuz inanıyorum. Biz bu salondan hep beraber alnımız ak çıkacağız Sayın Başkanım. Kaybettiğimiz hizmeti ve zamanı telafi edeceğiz, vatandaşla, halkla telafi edeceğiz. Ben tıyneti böyle bir adam olsaydım bırakın on bir ayı, bir ay yeterdi. Bir ay yeterdi.

Sayın Başkanım, ben tutuklu olmasaydım ne olacaktı? Ben tutuklu olmasaydım ne olacaktı? Bırakın Şişli’de binlerce emekliyi, genci, çocuğu, yaşlıyı, kadını, aileyi… Bir çocuğun geçtiğimiz kış okula, öğlen okula aç gitmesine değdi mi? Bir tane diyabetli çocuğun, anlattım size, kolundaki bir tane morluğa değdi mi? Başkanım kömür dağıttık, kömür. Şişli’nin göbeğinde 1000 haneye 2025’te kömür dağıttık. 2026’da bir tane hanenin evde soğuk geçirmesine değdi mi Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğu? Bilsem ki Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğu bu ülkenin geleceği için, Şişli’de adil bir yaşam için bir işe yarayacak, vallahi feda olsun. […] benden, ailemden… Ama çekilen çile, zorluk, mücadele dışarıda, millette. Gerçek işlerimize; devletin, Cumhuriyetin bize verdiği sorumluluklara geri dönmemiz lazım. Millet dışarıda hayatla boğuşuyor. Birbirimize çelme takmayı bırakıp gerçek işlerimize, devletin, Cumhuriyetin bize verdiği sorumluluklara geri dönmemiz lazım. Bir Cumhuriyet evladı, bir baba ve bir belediye başkanı olarak beklentim budur Sayın Başkanım.

Bakın size son bir anımı anlatacağım. Tutuklanmadan önceydi, bir buçuk iki ay önceydi, Şişlili komşumuz, Şişli’de oturan rahmetli Sırrı Süreyya Önder bir nezaket ziyaretine gelmişti. Kendisiyle bunları konuştuk, konuşuyorduk, süreci konuştuk, Terörsüz Demokratik Türkiye sürecini konuştuk, barış sürecini konuştuk. Ben bu yaşadığım baskıları anlattım. Hatta kendisinin çok şey bir lafı da vardı, 'Bu kadar uğraşma, ayağına dolanır' diye. En son böyle bitti, dedim ki 'Abi nasıl olacak bu işler, toparlarız değil mi?' dedim. 'Vallahi bizim takatimiz çok kalmadı, yine ne yapacaksanız bu ülke için siz yapacaksınız' dedi. Sayın Başkanım, bırakın da yapalım. Bırakın da bu ülkenin geleceği için, bu kentlerin geleceği için çalışalım. Kent Uzlaşısı'ndan tahliye edildiğim gibi, bu yedek tutuklamamda da tahliyemi bekliyorum. Adalete güveniyorum. Teşekkür ederim.