Bu kitabın kedi bıyıkları var

Zeynep Ceren BURAK

Daha önce gençler ve yetişkinler için yazdığı kitaplarıyla tanıdığımız Neslihan Acu, bu kez bir çocuk romanıyla karşımızda. Günışığı Kitaplığı etiketiyle yayımlanan Barış’ın Akıl Almaz Yolculukları kedili, çocuklu, renkli, eğlenceli, çok da heyecanlı bir kitap.

PROFESÖR ZAMAN, MİSTİK HANIM, TIRMIK VE DİĞERLERİ

“Dünyanın tüm kedileri ve macera seven çocukları için” diyerek başlıyoruz kitaba. Kedileri çok severim. Çocuk değilim ama maceraya bayılırım. O zaman bu kitap tam bana göre olabilir mi? İki gecede okuyup bitiriyorum. Evet bu kitap tam bana göreymiş. Kedi olduğum için mi, çocuk olduğum için mi ya da çocuk-kedi olduğum için mi?

Kediler gerçekten tuhaf hayvanlar. Hayatımızın neresine koyacağımızı çoğu kez şaşırıyoruz. Kimi yerde kutsallar; neredeyse tapma derecesinde. Kimi yerde üzerlerine su döküp kovalıyoruz. Kimisi dokunamaz, kimisi yanına alır uyur. Size de sürekli sizi izliyorlarmış gibi gelmiyor mu bazen. Zoom toplantılarında ekrandan süzülerek geçmeleri peki! Bilgelikle karşılık bir küstahlık. Gerçekten tuhaflar.

Barış’ın Akıl Almaz Yolculukları’nda da kediler bizi çok şaşırtıyorlar. Kitabın kahramanı Barış, on-on bir yaşlarında akıllı, hayal gücü kuvvetli bir çocuk. Kedilerle de arası çok iyi. Annesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen bahçede büyük özenle besliyor onları.

Bu kedilerin en yanına yaklaşılmazı Mistik Hanım. Sarı, şişman, yaşlıca bir kedi. Eski insanı Profesör Zaman’dan o kadar çok şey öğrenmiş ki, tüm bildiklerinin ağırlığı ile bütün gün köşesinde oturup kendi deyimiyle “gözlem” yapıyor. Bir de her sabah dün yaşanmamış gibi uyanan biraz şaşkın yavru kedi Tırmık var. O da bahçenin eğlencesi.

Bahçede rutin kendi halinde işleyen bir düzen var. Mamalar yeniyor, ağaçlara tırmanılıyor, bazı minik kedileri anneleri bahçeye bırakıp sırra kadem basıyor, günün çoğunda uyunuyor. Sıradan kedi hayatı işte. Ta ki Barış, çok da sonunu kestiremeden bir dilek dileyene kadar…

Biz burada kendi hayatımızla meşgulken, sonsuz sayıda evrende farklı hayatlar yaşanıyor olabilir. Şimdi bir formül bulunsa bir başka muhtemel evrende ne yapıyoruz diye izlemek isteyebiliriz. Aslında biraz riskli bir fikir. Çünkü diğer kendimizi sevemeyebilir, anlamayabiliriz. Buraya kadar tüm olasılığı insan olarak diğer evrenleri gezme fikri üzerine kurduk. Ya farklı bir formla gidersek?

Barış ve Mistik Hanım da böyle akıl almaz bir yolculuğa başlıyorlar. Gözlerini nerede açacaklarını neye benzeyeceklerini bilmeden gezip duruyorlar. Her olasılık hoşlarına gitmiyor. Her durakta bir şey ya da biri tamsa diğerleri eksiliyor.

BUGÜNÜMÜZ BİZİMDİR

Zamanın ne olduğu sorusu en gizemli sorulardan biri. Şimdimizi sevmediğimiz, geçmişimizle barışamadığımız için olsa gerek hep bir mucize arayışı içindeyiz. Kayıplarımızdan, pişmanlıklarımızdan, yalnızlıklarımızdan usanıp hep geçmişi ve geleceği düzeltmeye çalışıyoruz. Ama bugün de yaşayacak çok güzel şeyler var. Barış da akıl almaz yolculuğunun sonunda bunu fark ediyor. Bir çocuk olarak bahçesinde kedileriyle yaşayacak daha çok macerası var.