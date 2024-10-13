Bu oyunu bozalım

Politika Kolektifi

Günlerdir Bahçeli’nin uzattığı elin şifreleri çözülmeye çalışılıyor. Erdoğan, Bahçeli’nin bu tavrını takdirle karşılayıp tam destek verirken; Bahçeli de Erdoğan’ın çağrısının gereğini yaptığının altını çiziyor!

Erdoğan mı Bahçeli’ye mecbur, Bahçeli mi Erdoğan’ı teslim aldı tartışması içinde belli ki aslında onlarla sınırlı olmayan bir akıl şimdi de yeni bir oyun planını devreye sokmaya çalışıyor!

İSRAİL’İN ARKASINA SIĞINARAK BAŞLADI

Erdoğan, “İsrail’in sonraki hedefi Türkiye” sözleriyle, iç cepheyi tahkimat için teyakkuza çağıran işaret fişeğini atmıştı. Bu adımın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meclis’te gerçekleşen kapalı oturum sonrasında “bir gündem değiştirme operasyonu” açıklamasındaki basitlikte görülemeyeceği açık. Tam tersi siyasetin kalbinin attığı nokta olarak görülmeli ve o ciddiyetle ele alınmalı.

İktidar, bundan önceki kritik eşikleri aşarken sürekli benzer manevralar yaptı. Bunu en net biçimde 15 Temmuz sonrası “Yenikapı Ruhu” ya da 2010 Anayasa Referandumunda cepheyi genişletme biçimiyle gördük. Anlaşılan o ki rejim için “kritik eşik” aynı zamanda bu tür hamlelerin saatinin geldiğini gösteriyor.

Şimdiki kritik eşiğe ve sonrasındaki hamleye Özgür Özel’in -ne kadar farkında bilemeyiz- Mart seçimi sonrasından parçası olduğu normalleşme-yumuşama taşlarına basılarak gelindiğini de söylememiz gerekiyor.

DEM PARTİ’Yİ DE İÇEREN HAMLE MÜMKÜN MÜ?

Bu tartışmanın muhataplık koltuğunun bir tarafında ise Bahçeli’nin elini uzattığı DEM Parti ve bir bütün olarak Kürt hareketi oturuyor.

Bu durum aynı zamanda bir yandan da İsrail’in İran’a yönelik sürdürdüğü savaşın Ortadoğu’da çıkarmaya başladığı yeni dengeler içinde -elbette ABD’nin planı doğrultusunda- bir Kürt ittifakı zemini mi oluşturuluyor sorusunu da gündeme getiriyor. A. Öcalan’ın devreye sokularak yeni bir çözüm sürecinin başlama ihtimali de bu yaklaşıma eşlik ediyor. Tek başına bu adım bile daha şimdiden yeni bir çözüm sürecine ilişkin değerlendirmeye, erken saflaşmaya kadar bir dizi yeni işaretleri ortaya çıkarmaya başladı.

DEM Parti ise Bahçeli’nin çağrıları sonrasında, buna ilişkin temkinli bir tutum izlerken, yeni bir anayasa üzerine kapıyı açmış görünüyor. DEM Parti Eş Başkanları tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında da -tıpkı Özel ve CHP merkez yöneticileri gibi- tek adam rejiminden kurtulmayı neredeyse ağzına almadan, Kürt halkının kimi haklarıyla sınırlı bir anayasa değişimine çağrı yapmaya devam ediyor. Dem Parti, siyasi tutuklular ve Öcalan tecridi ile ilgili eleştirinde ısrarını bir taraf koyarsak AKP ile anayasa yapmanın önünde hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyor.

Muhalefet, bir kez daha adeta bile isteye anayasa tuzağı içine kendi ayaklarıyla giriyor.

ASIL MESELE ISKALANIYOR

Asıl sorulması gereken soru bunların ötesinde, çözüm süreci, Ortadoğu’dan içeriye doğru ilerleyen ittifak önerileri, yeni anayasa tartışmaların arkasında gerçekte yapılmak istenen şeyin ne olduğudur.

Açık ki, Mart 2024 seçimlerinin de bir kez daha gösterdiği üzere siyasal İslam rejimi, gerici güçlerle genişletilmiş, mafya-çete ve tarikatlara uzanan kirli ağların desteğini arkasına iktidarını sürdürmeyi başarmış olsa da, artık ayakta durmakta zorlanıyor.

Ekonomik ve sosyal krize karşı emekçi halk kesimlerinin tepkileri büyürken, bu bunalım bir toplumsal çürümenin içinden doğan bin bir çeşit kötülükle her gün kendini dışa vuruyor. Bu yaratılan cehennemin kapılarını kapatmak isteyen insanlar, geçen bir hafta boyunca vahşice katledilen iki genç kadın için üniversitelerden mahallelere kadar binler olup, sokağa aktı. Öfkelerini ortaya koydu.

ERDOĞAN’LI YUMUŞAK GEÇİŞ

Ortadoğu’da ABD güdümünde girilen cihatçı politikalar, ülkeyi büyük bir göçmen krizine sürüklerken; bölgesel güç merkezi olma hevesiyle körüklenen “Yeni Osmanlıcılık” bir hayal olmanın ötesine geçemedi.

İçerde ve dışarıda güç kaynaklarını kaybeden siyasal İslamcı rejim, ancak yeni bir eksen oluşturarak iktidarını sürdürebileceği bir noktaya gelmiş durumda. Görülüyor ki, Ortadoğu’daki savaş çemberi üzerinden kurulacak bir alarm haliyle içerde rejimin cephesinin genişletilmesi ve bir anayasa süreci eksenindeki kısmi bir restorasyonla tıkanan rejimin ayakta kalması için yeni imkânlar yaratılması hedefleniyor.

Böyle bir geçişin en önemli parçası olarak ise Erdoğan’ın bir dönem daha iktidarda kalması kurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sistemin taşıyıcısı oldu, iki dönem sistemin Cumhurbaşkanlığını yaptı. Bir 5 yıl daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birikiminden yararlanmak gerekir” sözleriyle bu düşünceyi açıkça ortaya koyuyor.

Bunun yolu olarak da “yeni bir anayasayı” ya da Özgür Özel’in gündeme getirdiği Meclis kararıyla seçime gidilerek Erdoğan’ın adaylığının önünün açılması yolunu öneriyor.

Bir tarafıyla Erdoğan’ın “gücünün” bir kısmını devretmesi dahil rejimi yeni bir evreye taşıma hamlesi olarak okumak mümkün.

REJİMİ TARTIŞMAYAN MUHALEFET OLUR MU?

Evdeki hesap çarşıya uyar mı bilinmez… Ama görülüyor ki tıpkı 2010’da olduğu üzere içine bir iki yem atacakları yeni anayasayı ileri sürerek, kâh çözüm kâh barış diyerek yapmak istedikleri şey, Uçum’un da ifade ettiği üzere çöken rejimi ayakta tutmak. Bunun için, Erdoğan’ı da içerde tutacak yeni bir düzenlemeye muhalefeti ikna etmek…

Bu konuda Erdoğan’ın çok mahir ya da muhalefetin çok gönüllü olduğunu birkaç deneyimlemiş bir ülke olarak “asla olmaz” denemez.

Hatırlanırsa 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından, AKP önce muhalefeti de “Yenikapı Ruhu” adı altında kontrol altına alarak dengeyi kurduktan sonra, OHAL ilanıyla başlayan yeni bir baskı döneminde tek adam rejimine geçişi sağlamıştı.

Benzer bir durumu, 7 Haziran 2015’te tek başına iktidarın kaybedilmesinin ardından başlayan dönemde, muhalefetin iktidar alternatifi oluşturma süreçleri -yine Bahçeli eliyle kesildi- savaş ve çatışma ortamı içinde 1 Kasım’da yeniden iktidar koltuğuna oturmasını da hatırlamakta fayda var.

Tüm bunlar ve daha fazlası, rejimin krizi aşabilmesi için yine bir eşiğin aşılmasına zorunlu olduğu bir noktada, muhalefet hareketleri için hatırlanması gereken dersler. Elbette şimdi, olup biten karşısında gösterilen tutumlara bakıldığında, normalleşme-yumuşama adında ya da yeni anayasa ve kimi haklar adı altında bu rejimle uzlaşmaya yönelik ortaya çıkan eğilimlere bakınca, yapılması gereken şeyin bunları hatırlatmaktan da muhalefeti uyarıp durmaktan da fazlası olması gerektiğini ortaya koyuyor…

Muhalefetin geldiği nokta itibariyle iktidarı en çok heyecanlandıran şey sadece kritik anlarda hata yapma olasılığının yüksekliği değil. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başlayarak asla rejimi karşısına alan muhalefet yapmamaları. Özgür Özel ve DEM Parti yetkilileri de bu anlamıyla rejimi çoktan unutmuş görünüyor. Bu da Saray’a müthiş bir manevra alanı yaratıyor.

BİRLEŞİK MÜCADELE BU NEDENLE GEREKLİ

Bugün ülke tam bir yangın yeri. Mevcut düzen tam bir çöküntü içerisinde. Uluslararası egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda başlatılan bir süreçte İslamcı bir faşist tek adam rejimi altında ülkenin en geniş toplum kesimleri büyük bir sefalete ve çaresizliğe sürüklenmiş durumdayken düzen muhalefeti “körler sağırlar birbirini ağırlar” tutumunda adeta rejimi normalleştirme çabasında.

Bu rejim halkın büyük çoğunluğunun karşı olmasına rağmen biraz da muhalefetin bu tutumu nedeniyle ayakta kalmaya devam ediyor. Ve maalesef böyle giderse devam edecek.

Bu nedenle devrimci bir siyaset anlayışının temel meselesi, böyle bir düzen muhalefetinin bir parçası olmak değil, bu oyunu bozmak ve bütün toplumsal muhalefet dinamikleri ile birleşerek bu oyunu bozmanın bir yolunu bulmaktan başka bir şey değildir.

Eğer, bir kez daha göz göre göre başımıza bir çorap daha örülerek, bir avuç soyguncudan ve egemen emperyalist bu güçlerden başka, bütün halkın aleyhine bir düzenin sürüp gitmesine teslim olmak istemiyorsak...