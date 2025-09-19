Bu sistem hayat kurtarıyor

BirGün EGE

Türkiye’de ilk kez bir belediye doğal afet ve krizlerde olaylara anında müdahale etmek amacıyla bir ‘Sayısal Trunk Telsiz Sistemi’ kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında 13 noktada kurulan sistem yenilendi, güçlendirildi. Yangın, deprem, sel gibi afet ve kriz durumlarında tüm haberleşme hatları çökse bile iletişimi sağlayabilecek sistem şu an kent genelinde 30 ilçede 28 noktada hizmet veriyor.

Yapılan protokollerle ilçe belediyeleri de birbiriyle iletişim kurabiliyor. Yaz aylarında sıkça yaşanan yangınlarda kullanılan ‘Sayısal Trunk Telsiz Sistemi’yle iletişim sıkıntılarının önüne geçildi. Büyükşehir, geçen ay afetlerde hem saha çalışanlarının hem de yurttaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için üç Acil Durum Haberleşme Römorku’nu da kente kazandırmıştı.

‘Sayısal Trunk Telsiz Sistemi’nin deprem, yangın gibi kriz durumlarında kamu kurumları, acil durum kurumlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerle haberleşmesini sağlayan bir sistem olduğun belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, “Tüm operatörlerin sustuğu durumlarda bile telsiz sistemimiz devamlı çalışıyor. Kentin yüzde 90’lık alanında 28 istasyonumuz bulunuyor. Önümüzdeki yıl hedefimiz yüzde 100’e tamamlamak. Kendi kaynaklarımızla inşa ettiğimiz bir sistem” dedi.

Afetlerde iletişimin kesilmemesi adına çalıştıklarını belirten Karahan, “İzmir büyük bir yangın yaşadı. Bu yangında maalesef orman içindeki canlılarımız yok oldu ama kendi itfaiye ekiplerimizde koordinasyon ve iletişim sağlandığı için sıkıntı yaşanmadı. Telsiz haberleşmesinin kesilmemesi can güvenliğimiz için en önemli kriter” şeklinde konuştu.

KESİNTİSİZ HABERLEŞME

Sayısal Trunk Telsiz Sistemi; deprem, yangın, sel gibi afet ve kriz durumlarında kamu güvenliği ve acil yardım kurumları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU başta olmak üzere belediye birimleri ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunu sağlayarak kesintisiz 7/24 haberleşme ihtiyacını karşılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplam 5 bin 100 el ve araç telsizi sistemde aktif kullanılıyor.

Yapılan protokollerle telsiz sisteminde ayrıca İzmir Emniyet Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Büyükşehir’e ait 11 telsiz kulesi ortak kullanılıyor. Banliyö ve metro hatlarında 4 telsiz röle istasyonu ile de kesintisiz haberleşme sağlanıyor. Telsiz röle istasyonlarında enerji altyapısı yedekli olduğu için İzmir il sınırlarında yaşanacak elektrik kesintilerinde dahi jeneratör ve yakıt tankı ile 15 gün kesintisiz çalışmaya devam ediyor.

HABERLEŞME RÖMORKU

İzmir’i afetlere karşı dayanıklı ve dirençli hale getirme hedefiyle çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı da geçen aylarda hayata geçirdi. Afetlerde hem saha çalışanlarının hem de yurttaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için üç Acil Durum Haberleşme Römorku kente kazandırıldı. Acil Durum Haberleşme Römorku; internetten mobil şarj istasyonlarına, anons ve aydınlatma sistemlerinden kamera ve jeneratörlere kadar pek çok bileşeni bünyesinde barındırıyor. Sistem, 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor ve uzaktan kontrol edilebiliyor. Türkiye’de bu özelliklere sahip entegre bir sistemi hayata geçiren ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet yönetimi konusunda örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor.