Buca Belediyesi iklim krizine karşı eylemde

BirGün EGE

Buca Belediyesi, İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde İklim Çözümleri Kampı düzenledi. Kampın açılışı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın konuşmasıyla başladı. Proje ortağı Tunceli'den gelen 18-35 yaş arası genç ve kadınların bulunduğu 120 katılımcı kamptan yararlandı. 20 Ağustos’a kadar sürecek kampta, iklim çözümleri eğitimleri, çalıştaylar ve teknik geziler düzenlenecek.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Belediyesi olarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kararlı olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“İklim değişikliği ile mücadelede etkili adımlar atılmasına katkıda bulunmak, belediyeler arasında bu alanda iyi bir örnek teşkil etmek ve iş birliğini güçlendirmek temel hedeflerimiz arasında. Görev süremiz boyunca enerji verimliliği, yeşil alanların korunması, atık yönetimi gibi çevre dostu projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Bilinçlendirme çalışmalarıyla kentimizde fosil yakıt tüketimini azaltılıp, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını teşvik edeceğiz. Gereksiz tüketimin önüne geçerek israfı önleyeceğiz. Ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil nüfusunu da artıracağız. Böylece, sürdürülebilirlik kültürünü sadece Buca’ya değil, tüm kentimize yayacağız.”