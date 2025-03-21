Buca Belediyesi işsizler için iş kapılarını açıyor

BirGün EGE

İşsizlikle mücadele konusunda çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Etkin İstihdam Ofisleri aracılığıyla işveren ile iş arayanları buluşturmaya devam ediyor.

İş birliği yapılan firma sayısını 97’ye çıkartan belediye, geçen nisan ayından bugüne 154 iş görüşmesi yapılmasına aracılık etti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “İstihdam Ofislerimizin aktif çalışmaları sayesinde işveren ile iş arayanlar arasında önemli bir köprü görevi üstleniyoruz. Çalışmalarımız kapsamında nisan ayından bugüne kadar iş görüşmelerine katılan 1993 hemşehrimizin 1113’ünü iş sahibi yaptık. Hedefimiz daha çok iş arayan vatandaşımızı istihdama kazandırmak. Yaşam kalitesini artırmak ve her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Buca yaratmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Bucalılarla el ele vererek ekonomik ve sosyal sorunların üzerine gideceğiz” dedi.