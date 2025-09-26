Buca Belediyesi’nden çölyak hastalarına destek

BirGün EGE

Geçen aylarda çölyak hastalarının evlerine glütensiz gıda paketleri ulaştıran Buca Belediyesi, ilçede iki farklı noktada glütensiz gıda satışına başladı. Çalışmada, üreticiden alınan fiyatlarla ürün satışı gerçekleştiriliyor. Buca’da ilk kez zincir marketler dışında bir kamu kurumunda piyasanın altında rakamlarla glütensiz gıda arzı gerçekleştiriliyor.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Çölyak hastalığının bilinen tek tedavisi ömür boyu glütensiz beslenme. Bu diyet ciddi bir maliyet gerektiriyor. Daha önce çölyak hastaları için hazırladığımız glütensiz gıdalardan oluşan gıda paketlerini vatandaşlarımızın evlerine ulaştırmıştık. Hastalar için uzun soluklu ve yorucu olan bu süreçte yanlarında olmak için böyle bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımıza olan desteğimizi her alanda sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Glütensiz gıda satışı, Bucafe 1928 ve Pembe Köşk’te hizmet veren Boudja Gastro Kafe’de yapılıyor. Her iki noktada da un, kraker, makarna, ekmek gibi gıdalardan oluşan 17 farklı glütensiz ürün yer alıyor.