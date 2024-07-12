Buca Belediyesi’nden ikinci lokanta geliyor

BirGün EGE

Buca Belediyesi, ilki ocak ayında açılan Belediye Lokantası’nın ikincisini Mustafa Kemal Mahallesi’nde açıyor. Buca Belediyesi Gediz Ek Hizmet Binası’nda hizmet verecek ikinci Belediye Lokantası’nda 4 çeşit yemekten oluşan menü 45 liradan sunulacak.

Toplum olarak büyük ekonomik zorluklar yaşadığımız şu günleri ancak dayanışmayla atlatabileceğimize dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “(Kaptanın iyisi fırtınada belli olur) diye bir tabir vardır toplumumuzda. Bizler yerel yönetimler olarak kent yoksulluğunun bu denli arttığı bir dönemde yalnızca fen işleri hizmetleriyle topluma fayda sağlayamayız. Emeklilerimiz 10 bin lira maaş ile bir ayı geçirirken, öğrencilerimiz yokluk nedeniyle öğünlerini atlamak zorunda kalırken, birçok kişi sağlıklı temiz gıdaya ulaşamazken koltuklarımızda gönül rahatlığıyla oturamayız. Bu nedenle elimizi taşın altına koymalıyız. Hep birlikte dayanışma içerisinde bugünleri atlatacağız” dedi.

Duman "Öğünlerimizin sağlıklı ve doyurucu olması önceliğimiz. Yalnızca sebze değil, et ve tavuk ürünleri de menümüzde yer alacak” dedi.