Buca Belediyesi’nden köylüye saman desteği

BİRGÜN EGE

Buca Belediyesi, artan maliyetler nedeniyle büyük zorluklar yaşayan Bucalı üreticilere destek olmaya devam ediyor. Belediye, hayırsever bir aile tarafından bağışlanan 60 dönümlük arazide gerçekleştirdiği yerli kayra cinsi buğday üretiminden elde edilen samanı Bucalı besicilere dağıttı. 700 adet saman balyası, mahalle muhtarlarının da yer aldığı bir törenle hayvan üreticilerine teslim edildi.

Emeğin, alın terinin değerini büyütmeye, tarım ve hayvancılığı sürdürülebilir kılmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Toplamda 50 dönüm araziye ektiğimiz yerli kayra cinsi ekmeklik buğdayımızı geçen hafta topladık. Elde edilen ürün, ekmek ve un olarak Bucalıların sofrasına ulaşacak. Hasadın ardından arta kalan samanı ise Buca’mızdaki hayvan üreticilerimize dağıttık. Bu çalışma, gerçekten de Tarımda Buca Modeli’nin güzel bir göstergesi. Yola çıkarken söylediğimiz gibi, Buca’da dayanışma ile sıkıntıların bir bir üstesinden gelebiliriz. Bugün de aynı inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Üreticinin yükünü hafifletmek ve belediye ait tarlalarda yetişen ürünleri doğrudan kentin hizmetine sunmak misyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi: “Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızın, ekonomik şartlar nedeniyle yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu nedenle, belediyemize ait arazilerde yetiştirdiğimiz buğdaydan elde ettiğimiz saman balyalarını, hayvancılık yapan üreticilerimize hibe ediyoruz. Amacımız, çiftçimizin maliyetlerini azaltmak ve kentimizde üretimin sürekliliğine katkı sunmak. Son olarak, şunu da belirtmek isterim: Her zaman olduğu gibi, üreticimizin, emektar çiftçimizin yanında olmaya; birlikte daha güçlü bir Buca için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”