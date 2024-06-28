Buca Belediyesi’nden üniversitelilere konukevi

BirGün EGE

Buca Belediyesi, eğitim kenti Buca’da üniversite öğrencileri için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. İnönü Mahallesi’ndeki 150 kişilik öğrenci konukevinde inceleme yapan Belediye Başkanı Görkem Duman, çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ifade etti.

Konukevinde ilk etapta 150 öğrenciyi ağırlayacaklarını belirten Başkan Duman, “Sayıyı artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Buca’mız Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kent dışından gelen öğrencilerimiz barınma sorunu yaşıyor. Bu soruna bir nebze de olsa çözüm bulmak istedik. Öğrenci arkadaşlarımızı kurumumuzda ağırlamaktan onur duyacağız. Ailelerinin gözü arkada kalmasın. Kendilerini evlerinde hissetmeleri için her şeyi yapacağız” dedi.