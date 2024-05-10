Buca-Bornova tüneli tam gaz

BirGün EGE

Şehir trafiğini rahatlatacak yatırımlara yeni dönemde öncelik vereceklerini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mesaisine sabah erken saatlerde Onat Tüneli şantiyesinde başladı. Kent içi ulaşıma nefes aldıracak tarihi projeyi yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tünel içinde ve bağlantı yollarında eş zamanlı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2,5 km’lik kısmı tünelden oluşan 8,3 kilometrelik alternatif yolun, Konak-Bornova arasını 10 dakikaya indireceğini ifade eden Başkan Tugay 4 ay içinde tünel kazılarının sona ereceğini ve ışığın görüneceğini müjdeledi. Buca ile Bornova’yı kesintisiz birbirine bağlayacak proje, sadece İzmir’in değil Türkiye’nin de belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tünelini kapsıyor.

Tugay, ilk olarak Buca Bornova Tüneli’nin Onat Caddesi girişinden tünel kazı noktasına ilerleyerek çalışmaları inceledi. Ardından tünelin Altındağ girişine giden Başkan Tugay, bağlantı yolları ve sanat yapıları hakkında bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Tugay, “Bu tünel tamamlandığında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ilk karayolu tüneli olacak. 2,5 kilometre uzunluğunda iki tüpten oluşan büyük bir tünel. 2017 yılında başlanmış projeye. Ancak bazı aksaklıklar yaşanmış. Çalışmalarımız şu an tünelin her iki tarafından 7 gün 24 saat hızla devam ediyor. Tünel kazısında yüzde 70 seviyesine gelindi. Tünel bittikten sonra elektromekanik işler ile viyadük bağlantıları tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

Projenin hızla tamamlanarak İzmir’e kazandırılacağını ifade eden Tugay, “Göreve başlar başlamaz, bu tünelin bir an önce bitirilmesi için üzerimize düşeni yapacağımızı ifade ettim. Bu düşüncemde ısrarcıyım ve gerekeni yapacağız. Bu tünel açıldığı zaman Yeşildere, Ankara caddelerinin yanı sıra İzmir trafiği de rahatlayacak. Yapacağımız en öncelikli işlerden birisi. Umuyorum en kısa zamanda hiçbir aksilik yaşamadan tünelimizi bitirip açacağız” dedi.

3,6 KİLOMETRESİ TAMAM

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 543 metre uzunluğunda çift şerit gidiş ve 2 bin 508 metre uzunluğunda çift şerit geliş olmak üzere 5 bin 50 metrelik tünelin 3 bin 695 metrelik bölümünün kazısı yapılarak imalatlarda yüzde 70 oranında ilerleme sağlandı. Sağ tüpte bin 854 metre, sol tüpte ise bin 841 metre kazı ve tahkimat işlerini tamamlayan ekipler, sağ tüpte 485 metre, sol tüpte ise 239 metre kalıcı temel betonu çalışması yaptı. Tünel giriş ve çıkış bölgesindeki bağlantı yollarını oluşturan köprü, menfez ve toprakarme gibi sanat yapılarının da çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olacak. Buca Onat Tüneli, Konak ve Bornova arasındaki ulaşım süresini kısaltacak. Konak Tüneli’nden başlayan ve otogar viyadüklerinde son bulan transit 8,3 kilometrelik yolun en önemli etaplarından 2,5 kilometrelik Buca Onat Tüneli sayesinde Buca-Bornova rotası başta olmak üzere Yeşildere Caddesi’ne alternatif oluşturularak bölgedeki trafik yoğunluğu azaltılacak.

Yolcular, Konak Tüneli’nin ardından Homeros Bulvarı üzerinden tünellere girerek, otogar viyadükleriyle doğrudan çevreyoluna bağlanmış olacak.

Böylelikle Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir’in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanılabilecek. Projenin güncel fiyatlarla yatırım maliyeti ise 3 milyar lira.