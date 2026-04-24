Buca için değişim başlıyor

BirGün/EGE

Buca’nın geleceğini şekillendirecek 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi. 18 mahalleyi ve yaklaşık bin 305 hektarlık alanı kapsayan plan, ilçede uzun yıllardır konuşulan dönüşüm sürecini resmen başlattı. Planın hayata geçmesiyle birlikte Buca’nın yeni bir kimlik kazanacağını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, söz konusu planı, ilçenin 50 yıllık geleceğini inşa edecek bir vizyon projesi olarak gördüklerini söyledi.

Başkan Duman, “Plan, Buca’ya 60 metrelik geniş bulvarlar ile nefes alan bir ulaşım ağı ve stratejik noktalarda inşa edilecek büyük kavşaklar kazandıracak. Buca Belediyesi olarak, bu süreci en hızlı ve verimli şekilde yönetmek adına Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurduk. İlçemizi modern, güvenli ve estetik bir kimliğe kavuşturmak için hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacağız. Buca’mıza ve İzmir’imize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Plan kapsamında İzmir çevre yolundan başlayarak kuzeye uzanacak 60 metrelik yeni bulvar, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı’na bağlanacak. Yeni ulaşım aksının özellikle Üçkuyular Meydanı çevresindeki yoğunluğu azaltması, kent içi trafik akışını rahatlatması ve alternatif bir omurga oluşturması hedefleniyor. Ulaşım sisteminin yalnızca karayolu ile sınırlı kalmayacağı, Buca Metrosu, bisiklet yolları ve toplu taşıma hatlarıyla entegre bir yapıya kavuşturulacağı belirtildi.

Öte yandan, Buca’nın deprem ve afetlere dayanıklı bir yapı stokuna kavuşmasını sağlaması hedeflenen planla ilçe sosyal yaşamı canlandıracak ticaret alanları, geniş refüjler, cep otoparkları ve kentsel donatı alanları kazanacak. Plan, Buca’ya bağlı toplam 47 mahallenin 14’ünü tamamen ve 4 mahallenin bir kısmını kapsıyor.