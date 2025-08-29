Buca Kent Lokantası’nda 4 çeşit yemek 50 lira

BirGün EGE

İzmir’de 200 gram ekmek 15 liraya satılırken Buca Belediyesi’nin Kent Lokantaları vatandaşa can suyu oldu. Kent Lokantalarında çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlıdan oluşan 4 çeşit menü yalnızca 50 liradan satışa sunuluyor. Temel gıda fiyatlarının hızla arttığı bugünlerde Buca Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kent Lokantaları yurttaşların uğrak noktası oldu. Uygun fiyatlı ve doyurucu menüler, özellikle dar gelirli ailelere nefes aldırdı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, hafta içi her gün 11.30 ile 16.30 saatleri arasında hizmet veren lokantalardan, günde ortalama bin kişinin yararlandığını söyledi. Başkan Görkem Duman, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazda dayanışmanın önemi her zamankinden büyük… Vatandaşlarımızın en temel hakkı olan sağlıklı ve dengeli beslenme hakkını korumak için Kent Lokantalarımızı büyütmeye devam edeceğiz. Amacımız, her bir Bucalının insanca koşullarda, uygun fiyata sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi” diye konuştu.

Buca Belediyesi Kent Lokantaları, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde DEÜ Eğitim Fakültesi’ne yakın konumda, Buca Belediyesi Gediz Ek Hizmet Binası’nda ve Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin zemin katında hizmet veriyor. Lokantalardan yararlanan Bucalılar, belediyenin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Belediye Başkanı Görkem Duman’a da teşekkürlerini iletti.