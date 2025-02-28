Buca okullarında ‘iklim ve sıfır atık’ eğitimi

BirGün EGE

Çevre dostu projelere imza atan Buca Belediyesi, okullardaki iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimlerine devam ediyor. Eğitimler sonrasında ‘Her Güne Bir Atık’ kampanyası çerçevesinde, öğrencilerin evlerinden getirdiği atık malzemeler toplanıyor.

Son olarak Buca Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Buca Belediyesi çevre mühendislerince gençlere aydınlatıcı bilgi verildi.

Çevresel sürdürülebilirliğin bulunduğumuz çağda çok önemli bir kavram olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Geleceğimizi korumak, doğaya ve yaşama sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu. İklim krizi ve çevre kirliliği görmezden gelemeyeceğimiz küresel sorunlar. Buca Belediyesi olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirerek farkındalık yaratıyoruz. Attığımız her adım, yarın nasıl bir dünyada yaşayacağımızı belirleyecek. Bizler doğaya ne verirsek, doğa da bize onu geri verecek. Buca’da çevre dostu projelerimizle sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.