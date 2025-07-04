Buca’da can dostlarımıza ücretsiz bakım yapılacak

BİRGÜN EGE

Sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşması için yurttaşlara çağrıda bulunan Buca Belediyesi, sahiplenilen can dostlarına ücretsiz bakım hizmeti verileceğini duyurdu. Belediye, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden sahiplenilen tüm canların kısırlaştırma işlemi, iç dış paraziter tedavi, kuduz aşısı ve pasaport hizmetlerinin ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

Can dostu sahiplenmek isteyen Bucalılar, Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek sahiplenme işlemini yapabilecekleri gibi yakın zamanda belediyenin resmi internet sayfası üzerinden de aynı işlemi yapabilecek. Yurttaşların, 0232 439 10 10 numaralı hattan dâhili 1981 ve ya 1985’i tuşlayarak detaylı bilgi alabileceği belirtildi.