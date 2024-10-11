Buca’da ‘Dijital Dershane’ 13 bin öğrenciye ulaştı

BirGün EGE

Buca Belediyesi, hayata geçirdiği Dijital Dershane projesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kademeleri ile LGS, YKS ve KPSS sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz dijital eğitimin kapılarını açmayı sürdürüyor. Öğrencilerin, diledikleri zaman diledikleri yerde ders izleme olanağı bulabildiği platformdan bugüne kadar 13 bin öğrenci faydalandı.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana, Buca’nın eğitim kimliğini daha da güçlendirmek, gençlere hak ettikleri eğitim fırsatını sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şöyle konuştu:

“Gençlerin yalnızca bugünümüz değil, yarınımız olduğuna inanıyoruz. Hepinizin nitelikli eğitime erişme hakkınız var. Bu nedenle Dijital Dershane projemizin içeriğini çağa uygun eğitim yöntemleriyle zenginleştirdik. Buca Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelerin eğitim harcamalarını azaltarak üzerlerindeki yükü hafifletmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Çünkü sosyal belediyecilik anlayışımızla, hiç kimsenin geride kalmadığı bir Buca hayal ediyoruz.” Öğrenciler, telefon, tablet ve bilgisayardan günün her anı, istedikleri yerden sisteme giriş yapabiliyorlar. Sistemde, 250 binden fazla sorunun yer aldığı soru havuzu ve ünite testleri bulunuyor.