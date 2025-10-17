Buca’da engeller ritimle aşılıyor

BirGün EGE

Buca Belediyesi, Şirinyer’de bulunan Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler için ritim kursları düzenliyor. Kurslar, özel gereksinimli bireylerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine büyük katkı sağlarken çalışmaların grup halinde yapılması katılımcıların sosyalleşmelerini de sağlıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslere kursiyerler büyük ilgi gösterirken aileler ise çocuklarının ders saatlerini iple çektiğini ifade etti.

Müziğin evrensel dilini kullanarak engelleri ortadan kaldırmak istediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın içine karışmalarını, üreterek mutlu olmalarını hedefliyoruz. Ritim kursları bu anlamda kursiyerlere pek çok şey katıyor. Öncelikle, bir ekip çalışması olduğu için paylaşmayı, iletişimi ve sosyalleşmelerini sağlıyor. En önemlisi de hayata karşı pozitif bakmalarını sağlıyor, yaşam sevinçlerini artırıyor. İşte bu son madde bizim için çok kıymetli” dedi.

Kursiyer velisi Yusuf Koç, sunulan her olanağın çocuğunu biraz daha topluma kattığını dile getirerek, “Buraya gelmek için dakikaları sayıyor. O mutluluğu, o keyfi bana yaşatan, çocuğuma yaşatan herkese minnettarım. Ücretli olsa emekli maaşımla getiremezdim. Herkesin ulaşıyor olabilmesi çok güzel bir şey” dedi. Veli Döndü Aksungur, “Burada çocuk sosyalleşti. Kalabalığın içinde kendini göstermeyi öğrendi. Bize de çok faydası var, arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ruhen de rahatlıyoruz” dedi.