Buca’da kadınlara destek sürecek

BirGün EGE

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dumlupınar Mahallesi’nde kadınların öz farkındalık, sosyal ve istihdama yönelik beceri gelişimleri için çalışmalar yürüten Kolektif Etki Programı Derneği’ni (KEP) ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Duman, kadın çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarına desteği sürdüreceklerini söyledi. Buca Belediyesi’nin kadınlara yönelik projelerini de anlatan Başkan Duman, kadınların güçlendirilmesi için geliştirilen her projenin değerli olduğunu ifade etti.

KEP’in çalışmalarının önemli olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Duman, “Burası kadınların sadece eğitim aldığı bir kurum değil. Hem sosyalleşebildikleri hem dayanışma içerisinde olabildikleri, kadın haklarının savunulduğu bir yer. İş birliğine her zaman hazırız” dedi.