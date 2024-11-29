Buca’da kısırlaştırma seferberliği

BirGün EGE

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın başlattığı sahiplendirme ve kısırlaştırma seferberliği sürerken Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılan yeni kedi kısırlaştırma ünitesi ile kısırlaştırma operasyonları iki katına çıkartıldı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Başından beri yerel yönetimlerin çalışmalarını hayvanları katletmek için değil, yaşatmak için gerçekleştirmesi gerektiğini savunuyoruz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Büyük ve güzel ilçemiz Buca, sessiz sakinlerine ev sahipliği yapmayı sürdürecek” diye konuştu.

Hayvansever Turan Fidan, Buca Belediyesi’nin hayata geçirdiği uygulamanın diğer belediyelere de örnek olmasını istedi. Gönül Demir, Buca’da böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu dile getirerek, “Kedileri beslemek yetmiyor, kısırlaştırmak önemli. Aşıla, kısırlaştır, yerinde yaşat” dedi.