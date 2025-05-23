Buca’da kitap günleri şöleni

BirGün EGE

Buca Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hasanağa Bahçesi’nde gerçekleştirilen 1. Buca Kitap Günleri, 7’den 70’e kitap kurtlarını ağırlıyor. Etkinliğin onur konuğu Şükrü Erbaş, bugün (23 Mayıs) saat 20.00’de şiir dinletisiyle İzmirlilerle buluşacak.

Yarın ise (24 Mayıs) Çocuk Şenliği düzenlenecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman şunları söyledi: “Kelimelerin izinde büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu anlamda heyecanlıyız. Binlerce gencin yaşadığı Buca’mızda bu etkinliğin öğrenci arkadaşlarımız için değerli olduğunu düşünüyoruz. Herkesi Buca Kitap Günleri’ne bekliyoruz.”

Tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın, yazar ve tarihçi Sinan Meydan, gazeteci Ozan Gündoğdu, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ceyhun Güler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TV programcısı Gözde Şeker, yerel basının güçlü isimlerinden Ümit Kartal, Pelin Batu, Mısra Öz ve Meryem Göktepe, yazar, oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı gibi isimlerin de yer aldığı etkinlik takvimine, https://www. buca.bel.tr/tr/etkinlikler/1-buca-kitap-gunleri adresinden ulaşabiliyor.