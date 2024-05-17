Buca’da minikler doğa sevgisiyle fidan dikti

BirGün EGE

Buca Belediyesi, Dünya İklim Günü’nde farkındalık yaratan bir çalışmaya imza attı. Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören miniklere doğa sevgisi aşılamak adına fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da katıldığı etkinlikte çocuklar kendi elleriyle fidanları toprakla buluşturdu, can sularını verdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çağımızın en büyük sorununun iklim krizi olduğuna dikkat çekerek, “Biz yerel yönetimlere bu konuda çok büyük iş düştüğünün farkındayız. Bu nedenle ilçemizde bulduğumuz her atıl alanı yeşillendirmeye çalışıyoruz. Parklarımızda, caddelerimizde bulduğumuz her boş alanda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Daha yeşil bir Buca için çalışıyoruz. Özellikle geleceğin yetişkinleri sevgili çocuklarımızın bu konuda bilinçli bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kurumumuza bağlı eğitim merkezlerinde çocuklarımızın bilinçlenmesi için etkinlikler yapıp eğitimler düzenliyoruz. Bugün burada çocuklarımızla olmaktan çok mutluyuz. Dileğim, tıpkı diktiğimiz fidanlar gibi güzel evlatlarımızın da çevre ve doğa sevgisiyle büyümeleri” diye konuştu.